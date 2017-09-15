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Darke County’s fall sports statistical leaders


Arcanum’s Lexi Unger tees off during the Covington Eagles Lady Buccs Invitational on Aug. 7 at Echo Hills Golf Course in Piqua.

Arcanum’s Lexi Unger tees off during the Covington Eagles Lady Buccs Invitational on Aug. 7 at Echo Hills Golf Course in Piqua.


Kyle Shaner | The Daily Advocate

Football

Passing yards

Owen Paulus, Greenville: 507

Hunter Buckingham, Ansonia: 401

Trent Collins, MV: 389

Noah Waymire, Versailles: 312

Trey Frech, Tri-Village: 226

Evan Atchley, Arcanum: 170

Austin Bruner, Tri-Village: 87

Rushing yards

Jared Buckley, Tri-Village: 501

Jarrad Crist, Greenville: 426

Nate Gladdish, MV: 233

Micah Light, Greenville: 199

Brock Shellhaas, Ansonia: 195

Daniel Coats, Arcanum: 169

George Grow, Versailles: 148

Kurtis Rutschilling, Versailles: 147

Tylor Cheeseman, Tri-Village: 137

Garrett Thompson, Versailles: 108

Receptions

Hunter Muir, Ansonia: 15

Dilyn Rammel, MV: 14

Marcus Wood, Greenville: 11

Nate Gladdish, MV: 11

Noah Burns, Tri-Village: 6

Jared Buckley, Tri-Village: 5

Christian Ricker, Tri-Village: 5

Evan Hiestand, Versailles: 5

Jacob Goldsmith, Greenville: 4

Alex Scholl, MV: 4

Austin Bruner, Tri-Village: 4

Tackles

Nate Gladdish, MV: 36

Kurtis Rutschilling, Versailles: 36

Max Wardrip, Ansonia: 33

Hunter Muir, Ansonia: 31

Andrew Rowland, Ansonia: 29

Cameron Munchel, Tri-Village: 29

Evan Hiestand, Versailles: 27

Will Hall, MV: 26

John Butsch, Greenville: 25

Micah Light, Greenville: 25

Christian Ricker, Tri-Village: 23

Jared Buckley, Tri-Village: 22

Sacks

Dane Craport, Arcanum: 5

Evan Hiestand, Versailles: 5

John Butsch, Greenville: 3

Karsyn Fender, Greenville: 2.5

Dylan Finkbine, Tri-Village: 2

Braden Russell, Greenville: 1.5

Austin Helmke, Ansonia: 1

Hunter Muir, Ansonia: 1

Andrew Rowland, Ansonia: 1

Landon Brown, Greenville: 1

Micah Light, Greenville: 1

Noah Walker, Greenville: 1

Billy Bridges, MV: 1

Zeb Hannan, MV: 1

Austin Bruner, Tri-Village: 1

Cameron Munchel, Tri-Village: 1

AJ Ahrens, Versailles: 1

Volleyball

Kills

Elizabeth Ording, Versailles: 95

Sidnie Hunt, MV: 89

Camille Pohl, Arcanum: 86

Danielle Winner, Versailles: 83

Makenna Price, MV: 82

Makenzie Kreitzer, FM: 70

Olivia Murphy, MV: 70

Bianca Keener, Bradford: 64

Audrey Heiser, Arcanum: 63

Lucie Morris, Tri-Village: 62

Blocks

Amanda Armstrong, MV: 47

Aliya Barga, Ansonia: 44

Bianca Keener, Bradford: 32

Danielle Winner, Versailles: 30

Lindsey Winner, Versailles: 24

Elizabeth Ording, Versailles: 21

Corina Conley, FM: 17

Lindsay Johns, MV: 17

Maddie Downing, Tri-Village: 15

Bailey Stammen, Ansonia: 14

Jenna Haney, Arcanum: 14

Riley Price, MV: 14

Alana Holsapple, Tri-Village: 14

Digs

Macie Reck, Bradford: 203

Kara Hollinger, Tri-Village: 187

Makenna Price, MV: 168

Stevi Keen, MV: 150

Sidnie Hunt, MV: 140

Chloe Cox, Greenville: 119

Kami McEldowney, Versailles: 115

Breann Lipps, Tri-Village: 109

Macey Hartman, Arcanum: 100

Edie Morris, Tri-Village: 100

Assists

Ellen Peters, Versailles: 239

Elle Siculan, Arcanum: 160

Hannah Fout, Bradford: 134

Abbi Lipps, Tri-Village: 130

Sidnie Hunt, MV: 123

Olivia Murphy, MV: 114

Kennedy Morris, FM: 95

Brigette Filbrun, FM: 68

Brooke Stachler, Greenville: 68

Lucie Morris, Tri-Village: 68

Aces

Emily Gariety, Ansonia: 20

Sidnie Hunt, MV: 19

Brigette Filbrun, FM: 17

Aliya Barga, Ansonia: 16

Bianca Keener, Bradford: 15

Lucie Morris, Tri-Village: 15

Olivia Murphy, MV: 14

Alana Holsapple, Tri-Village: 14

Lindsay Johns, MV: 13

Elle Siculan, Arcanum: 12

Kennedy Morris, FM: 12

Boys soccer

Goals

Tani Mancillas, Greenville: 7

Brydon Diceanu, FM: 3

Luke Booher, FM: 1

Cole McGlinch, FM: 1

Bryce Robison, FM: 1

Alex Hutt, Greenville: 1

Jacob Maher, Greenville: 1

Dylan Snyder, Greenville: 1

Assists

Alex Hutt, Greenville: 3

Ethan Coppess, FM: 2

Brydon Diceanu, FM: 1

Cole McGlinch, FM: 1

Bryce Robison, FM: 1

Kale Conway, Greenville: 1

Seth Conway, Greenville: 1

Jacob Maher, Greenville: 1

Tani Mancillas, Greenville: 1

Girls soccer

Goals

Maddie Shepard, Greenville: 3

Allie Null, Greenville: 1

Saves

Maddie Shepard, Greenville: 35

Lily Gerace, Greenville: 20

Allie Null, Greenville: 15

Boys cross country

Best times

Joe Spitzer, Versailles: 15:41.70

Tanner Delk, Arcanum: 16:48.00

Cole Good, FM: 16:53.50

Johnny Fike, Bradford: 17:29.00

Jacob Subler, Greenville: 17:52.00

Andrew Kocher, Greenville: 17:53.00

Chance Klipstine, Arcanum: 17:56.60

Jay Roberts, Bradford: 17:57.00

Brooks Blakeley, Versailles: 17:58.20

Riley Emerick, Greenville: 18:11.00

Kyle Ressler, FM: 18:23.00

Matt Karns, Greenville: 18:23.00

Girls cross country

Best times

Karmen Knepp, Bradford: 19:18.40

Skipp Miller, Bradford: 19:53.00

Megan Rismiller, Versailles: 19:53.80

Kenia McEldowney, Versailles: 20:24.90

Isabelle Rammel, Greenville: 20:54.00

Grace Coakley, Greenville: 21:01.00

Maria Mangen, Versailles: 21:10.00

Kara Spitzer, Versailles: 21:15.20

Emma Peters, Versailles: 21:21:40

Liz Watren, Versailles: 21:53.20

Dana Rose, Versailles: 21:58.00

Kennedy McEldowney, Versailles: 21:59.00

Boys golf

Season averages (nine holes)

Noah Koffer, FM: 42.1

Connor VanSkyock, Versailles: 42.4

Jeremy Bridenbaugh, FM: 43.7

Bryce Filbrun, FM: 45.1

PJ Platfoot, Versailles: 46.0

Austin Pleiman, Versailles: 47.7

Andrew Kiryluk, Greenville: 48.2

Will Eversole, Versailles: 48.3

Alex Keiser, Versailles: 48.6

Connor Null, Greenville: 49.1

Ethan Kremer, Versailles: 52.0

Matt Hounshell, Greenville: 52.1

Girls golf

Season averages (nine holes)

Lexi Unger, Arcanum: 46.3

Jada Garland, Greenville: 46.6

Ashley Karns, Greenville: 52.1

Lainey Oswalt, Greenville: 55.5

Maddie Breig, Greenville: 55.8

Kylie Beam, Greenville: 56.0

Kourtney Krestchmar, Greenville: 56.7

Sydney Artz, Arcanum: 57.0

Madison Mankin, Arcanum: 58.3

Elliana Sloan, Arcanum: 58.8

Maddy Wogoman, Arcanum: 60.8

Makenzi Glancy, Greenville: 61.2

Girls tennis

Singles records

Emily Marchal, Greenville: 12-0

Anna Manges, Greenville: 11-1

Natalie Milligan, Greenville: 7-2

Marabelle Lance, Greenville: 2-1

Doubles records

Amber Hutt, Greenville: 3-0

Marabelle Lance, Greenville: 4-0

Larisa Schmitmeyer, Greenville: 1-0

Addie Haupt, Greenville: 11-1

Abby Swensen, Greenville: 11-1

Alison Baughman, Greenville: 7-1

Casey Malott, Greenville: 7-1

Arcanum’s Lexi Unger tees off during the Covington Eagles Lady Buccs Invitational on Aug. 7 at Echo Hills Golf Course in Piqua.
http://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2017/09/web1_Lexi-Unger-WEB-1.jpgArcanum’s Lexi Unger tees off during the Covington Eagles Lady Buccs Invitational on Aug. 7 at Echo Hills Golf Course in Piqua. Kyle Shaner | The Daily Advocate

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.

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