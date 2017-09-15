Darke County’s fall sports statistical leaders

Football
Passing yards
Owen Paulus, Greenville: 507
Hunter Buckingham, Ansonia: 401
Trent Collins, MV: 389
Noah Waymire, Versailles: 312
Trey Frech, Tri-Village: 226
Evan Atchley, Arcanum: 170
Austin Bruner, Tri-Village: 87
Rushing yards
Jared Buckley, Tri-Village: 501
Jarrad Crist, Greenville: 426
Nate Gladdish, MV: 233
Micah Light, Greenville: 199
Brock Shellhaas, Ansonia: 195
Daniel Coats, Arcanum: 169
George Grow, Versailles: 148
Kurtis Rutschilling, Versailles: 147
Tylor Cheeseman, Tri-Village: 137
Garrett Thompson, Versailles: 108
Receptions
Hunter Muir, Ansonia: 15
Dilyn Rammel, MV: 14
Marcus Wood, Greenville: 11
Nate Gladdish, MV: 11
Noah Burns, Tri-Village: 6
Jared Buckley, Tri-Village: 5
Christian Ricker, Tri-Village: 5
Evan Hiestand, Versailles: 5
Jacob Goldsmith, Greenville: 4
Alex Scholl, MV: 4
Austin Bruner, Tri-Village: 4
Tackles
Nate Gladdish, MV: 36
Kurtis Rutschilling, Versailles: 36
Max Wardrip, Ansonia: 33
Hunter Muir, Ansonia: 31
Andrew Rowland, Ansonia: 29
Cameron Munchel, Tri-Village: 29
Evan Hiestand, Versailles: 27
Will Hall, MV: 26
John Butsch, Greenville: 25
Micah Light, Greenville: 25
Christian Ricker, Tri-Village: 23
Jared Buckley, Tri-Village: 22
Sacks
Dane Craport, Arcanum: 5
Evan Hiestand, Versailles: 5
John Butsch, Greenville: 3
Karsyn Fender, Greenville: 2.5
Dylan Finkbine, Tri-Village: 2
Braden Russell, Greenville: 1.5
Austin Helmke, Ansonia: 1
Hunter Muir, Ansonia: 1
Andrew Rowland, Ansonia: 1
Landon Brown, Greenville: 1
Micah Light, Greenville: 1
Noah Walker, Greenville: 1
Billy Bridges, MV: 1
Zeb Hannan, MV: 1
Austin Bruner, Tri-Village: 1
Cameron Munchel, Tri-Village: 1
AJ Ahrens, Versailles: 1
Volleyball
Kills
Elizabeth Ording, Versailles: 95
Sidnie Hunt, MV: 89
Camille Pohl, Arcanum: 86
Danielle Winner, Versailles: 83
Makenna Price, MV: 82
Makenzie Kreitzer, FM: 70
Olivia Murphy, MV: 70
Bianca Keener, Bradford: 64
Audrey Heiser, Arcanum: 63
Lucie Morris, Tri-Village: 62
Blocks
Amanda Armstrong, MV: 47
Aliya Barga, Ansonia: 44
Bianca Keener, Bradford: 32
Danielle Winner, Versailles: 30
Lindsey Winner, Versailles: 24
Elizabeth Ording, Versailles: 21
Corina Conley, FM: 17
Lindsay Johns, MV: 17
Maddie Downing, Tri-Village: 15
Bailey Stammen, Ansonia: 14
Jenna Haney, Arcanum: 14
Riley Price, MV: 14
Alana Holsapple, Tri-Village: 14
Digs
Macie Reck, Bradford: 203
Kara Hollinger, Tri-Village: 187
Makenna Price, MV: 168
Stevi Keen, MV: 150
Sidnie Hunt, MV: 140
Chloe Cox, Greenville: 119
Kami McEldowney, Versailles: 115
Breann Lipps, Tri-Village: 109
Macey Hartman, Arcanum: 100
Edie Morris, Tri-Village: 100
Assists
Ellen Peters, Versailles: 239
Elle Siculan, Arcanum: 160
Hannah Fout, Bradford: 134
Abbi Lipps, Tri-Village: 130
Sidnie Hunt, MV: 123
Olivia Murphy, MV: 114
Kennedy Morris, FM: 95
Brigette Filbrun, FM: 68
Brooke Stachler, Greenville: 68
Lucie Morris, Tri-Village: 68
Aces
Emily Gariety, Ansonia: 20
Sidnie Hunt, MV: 19
Brigette Filbrun, FM: 17
Aliya Barga, Ansonia: 16
Bianca Keener, Bradford: 15
Lucie Morris, Tri-Village: 15
Olivia Murphy, MV: 14
Alana Holsapple, Tri-Village: 14
Lindsay Johns, MV: 13
Elle Siculan, Arcanum: 12
Kennedy Morris, FM: 12
Boys soccer
Goals
Tani Mancillas, Greenville: 7
Brydon Diceanu, FM: 3
Luke Booher, FM: 1
Cole McGlinch, FM: 1
Bryce Robison, FM: 1
Alex Hutt, Greenville: 1
Jacob Maher, Greenville: 1
Dylan Snyder, Greenville: 1
Assists
Alex Hutt, Greenville: 3
Ethan Coppess, FM: 2
Brydon Diceanu, FM: 1
Cole McGlinch, FM: 1
Bryce Robison, FM: 1
Kale Conway, Greenville: 1
Seth Conway, Greenville: 1
Jacob Maher, Greenville: 1
Tani Mancillas, Greenville: 1
Girls soccer
Goals
Maddie Shepard, Greenville: 3
Allie Null, Greenville: 1
Saves
Maddie Shepard, Greenville: 35
Lily Gerace, Greenville: 20
Allie Null, Greenville: 15
Boys cross country
Best times
Joe Spitzer, Versailles: 15:41.70
Tanner Delk, Arcanum: 16:48.00
Cole Good, FM: 16:53.50
Johnny Fike, Bradford: 17:29.00
Jacob Subler, Greenville: 17:52.00
Andrew Kocher, Greenville: 17:53.00
Chance Klipstine, Arcanum: 17:56.60
Jay Roberts, Bradford: 17:57.00
Brooks Blakeley, Versailles: 17:58.20
Riley Emerick, Greenville: 18:11.00
Kyle Ressler, FM: 18:23.00
Matt Karns, Greenville: 18:23.00
Girls cross country
Best times
Karmen Knepp, Bradford: 19:18.40
Skipp Miller, Bradford: 19:53.00
Megan Rismiller, Versailles: 19:53.80
Kenia McEldowney, Versailles: 20:24.90
Isabelle Rammel, Greenville: 20:54.00
Grace Coakley, Greenville: 21:01.00
Maria Mangen, Versailles: 21:10.00
Kara Spitzer, Versailles: 21:15.20
Emma Peters, Versailles: 21:21:40
Liz Watren, Versailles: 21:53.20
Dana Rose, Versailles: 21:58.00
Kennedy McEldowney, Versailles: 21:59.00
Boys golf
Season averages (nine holes)
Noah Koffer, FM: 42.1
Connor VanSkyock, Versailles: 42.4
Jeremy Bridenbaugh, FM: 43.7
Bryce Filbrun, FM: 45.1
PJ Platfoot, Versailles: 46.0
Austin Pleiman, Versailles: 47.7
Andrew Kiryluk, Greenville: 48.2
Will Eversole, Versailles: 48.3
Alex Keiser, Versailles: 48.6
Connor Null, Greenville: 49.1
Ethan Kremer, Versailles: 52.0
Matt Hounshell, Greenville: 52.1
Girls golf
Season averages (nine holes)
Lexi Unger, Arcanum: 46.3
Jada Garland, Greenville: 46.6
Ashley Karns, Greenville: 52.1
Lainey Oswalt, Greenville: 55.5
Maddie Breig, Greenville: 55.8
Kylie Beam, Greenville: 56.0
Kourtney Krestchmar, Greenville: 56.7
Sydney Artz, Arcanum: 57.0
Madison Mankin, Arcanum: 58.3
Elliana Sloan, Arcanum: 58.8
Maddy Wogoman, Arcanum: 60.8
Makenzi Glancy, Greenville: 61.2
Girls tennis
Singles records
Emily Marchal, Greenville: 12-0
Anna Manges, Greenville: 11-1
Natalie Milligan, Greenville: 7-2
Marabelle Lance, Greenville: 2-1
Doubles records
Amber Hutt, Greenville: 3-0
Marabelle Lance, Greenville: 4-0
Larisa Schmitmeyer, Greenville: 1-0
Addie Haupt, Greenville: 11-1
Abby Swensen, Greenville: 11-1
Alison Baughman, Greenville: 7-1
Casey Malott, Greenville: 7-1
These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.
RECOMMENDED FOR YOU