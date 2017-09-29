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High school football scores


Darke County football final scores

Ansonia 50 Mississinawa Valley 14

Tri-Village 45 Bradford 6

Versailles 35 Fort Recovery 14

Bethel 52 Arcanum 0

Vandalia-Butler 38 Greenville 14

Ohio high school football final scores

Ada 37, Columbus Grove 0

Akr. Coventry 42, Ravenna 12

Akr. East 31, Akr. Firestone 0

Akr. Manchester 51, Navarre Fairless 14

Akr. SVSM 35, Akr. North 0

Akr. Springfield 45, Norton 14

Alliance 34, Can. South 14

Alliance Marlington 20, Salem 16

Andover Pymatuning Valley 38, Southington Chalker 7

Ansonia 50, Union City Mississinawa Valley 14

Archbold 28, Bryan 0

Arlington 15, Bascom Hopewell-Loudon 14

Ashland 56, Mansfield Madison 13

Ashland Mapleton 40, Greenwich S. Cent. 14

Ashville Teays Valley 27, Lancaster Fairfield Union 0

Attica Seneca E. 41, Upper Sandusky 0

Avon 55, Westlake 21

Avon Lake 24, N. Ridgeville 7

Barberton 34, Aurora 7

Bay Village Bay 35, Rocky River 3

Bellefontaine 41, New Carlisle Tecumseh 0

Bellefontaine Benjamin Logan 28, Spring. NW 24

Bellevue 40, Norwalk 28

Bellville Clear Fork 52, Caledonia River Valley 8

Belmont Union Local 13, Weir, W.Va. 7

Beloit W. Branch 20, Carrollton 14, OT

Berlin Center Western Reserve 41, Lowellville 0

Bethel-Tate 22, Blanchester 15

Beverly Ft. Frye 38, New Matamoras Frontier 8

Bloom-Carroll 49, Circleville 28

Bluffton 28, Harrod Allen E. 14

Bowling Green 37, Perrysburg 22

Brookfield 36, Ashtabula Edgewood 16

Bucyrus Wynford 7, Sycamore Mohawk 0

Byesville Meadowbrook 48, Warsaw River View 19

Caldwell 53, Bowerston Conotton Valley 7

Campbell Co., Ky. 41, Cin. Mt. Healthy 6

Can. McKinley 42, Uniontown Lake 6

Canfield 17, Youngs. Boardman 7

Canfield S. Range 34, Columbiana Crestview 7

Carey 48, Troy Christian 13

Casstown Miami E. 34, Covington 26

Castalia Margaretta 28, Willard 14

Celina 42, Defiance 14

Centerville 39, Huber Hts. Wayne 22

Chardon 14, Madison 6

Chillicothe Huntington 26, Williamsport Westfall 13

Chillicothe Unioto 41, Bainbridge Paint Valley 7

Cin. Aiken 56, Cin. Shroder 10

Cin. Anderson 28, Loveland 27

Cin. Colerain 36, Mason 10

Cin. Hills Christian Academy 51, Cin. N. College Hill 6

Cin. La Salle 28, Cin. Moeller 24

Cin. St. Xavier 14, Cin. Elder 6

Cin. West Clermont 37, Cin. Withrow 7

Cin. Winton Woods 28, Indpls Chatard, Ind. 27

Clarksville Clinton-Massie 62, Batavia 0

Clayton Northmont 51, Lebanon 7

Cle. Benedictine 31, NDCL 24

Cle. E. Tech 32, Cle. JFK 0

Cle. Hay 20, Cle. John Marshall 6

Cle. John Adams 38, Cle. Lincoln W. 8

Clyde 30, Sandusky Perkins 7

Coal Grove Dawson-Bryant 19, Portsmouth 14

Coldwater 35, Rockford Parkway 6

Cols. DeSales 31, Cols. St. Charles 0

Cols. Franklin Hts. 44, Groveport-Madison 20

Cols. Hamilton Twp. 27, Circleville Logan Elm 7

Cols. Hartley 34, Cols. Watterson 0

Cols. Independence 26, Cols. West 12

Cols. Ready 28, Amanda-Clearcreek 0

Cols. Upper Arlington 39, Galloway Westland 7

Columbiana 42, Toronto 7

Conneaut 42, Corry, Pa. 20

Cortland Lakeview 31, Jefferson Area 0

Creston Norwayne 31, Smithville 6

Crooksville 47, Vincent Warren 7

Cuyahoga Falls CVCA 56, Orrville 20

Dalton 38, Doylestown Chippewa 14

Danville 42, Fredericktown 7

Day. Christian 49, Cin. College Prep. 0

Day. Thurgood Marshall 35, Day. Ponitz Tech. 8

DeGraff Riverside 48, Waynesfield-Goshen 6

Defiance Tinora 24, Edgerton 21, OT

Delphos Jefferson 43, Paulding 14

Dresden Tri-Valley 34, New Lexington 13

Dublin Coffman 28, Marysville 7

Eastlake N. 26, Painesville Riverside 20

Eaton 28, Monroe 14

Elyria Cath. 24, Parma 6

Euclid 38, Strongsville 30

Fairview 30, Brooklyn 0

Findlay 24, Oregon Clay 14

Findlay Liberty-Benton 62, Arcadia 0

Franklin 55, Waynesville 27

Fremont Ross 28, Lima Sr. 24

Ft. Loramie 46, W. Alexandria Twin Valley S. 0

Garfield Hts. 40, Parma Hts. Valley Forge 9

Garfield Hts. Trinity 31, Warren JFK 20

Geneva 49, Painesville Harvey 21

Genoa Area 50, Bloomdale Elmwood 16

Gibsonburg 45, Northwood 7

Girard 45, Campbell Memorial 0

Glouster Trimble 32, Wahama, W.Va. 20

Goshen 56, Mt. Orab Western Brown 0

Grafton Midview 38, Berea-Midpark 17

Granville 24, Pataskala Licking Hts. 21

Hamilton 47, Middletown 26

Hanoverton United 28, Wellsville 7

Harrison 42, Oxford Talawanda 12

Haviland Wayne Trace 42, Defiance Ayersville 7

Heath 45, Pataskala Watkins Memorial 7

Hicksville 21, Sherwood Fairview 20

Hilliard Bradley 42, Dublin Scioto 7

Hilliard Darby 31, Mt. Vernon 6

Hilliard Davidson 40, Grove City Cent. Crossing 0

Holgate 32, Antwerp 24

Holland Springfield 38, Sylvania Southview 0

Hubbard 31, Niles McKinley 14

Hudson 44, N. Royalton 21

Ironton 40, Chesapeake 28

Jamestown Greeneview 63, Spring. Greenon 20

Jeromesville Hillsdale 48, Rittman 14

John Marshall, W.Va. 45, Rayland Buckeye 7

Kansas Lakota 52, Lakeside Danbury 0

Kenton 35, Van Wert 27

Kettering Alter 42, St. Bernard Roger Bacon 0

Kettering Fairmont 28, Miamisburg 26

Kings Mills Kings 35, Cin. Turpin 7

Kirtland 35, Independence 7

Lancaster 28, Grove City 14

Lees Creek E. Clinton 35, Williamsburg 7

Lewis Center Olentangy 42, Westerville S. 23

Lewis Center Olentangy Orange 26, Westerville N. 0

Lewistown Indian Lake 26, St. Paris Graham 7

Lima Perry 41, McGuffey Upper Scioto Valley 6

Lisbon David Anderson 41, Leetonia 0

London 28, Baltimore Liberty Union 6

Lorain 37, Cle. Hts. 6

Lorain Clearview 52, Oberlin 14

Lucas 46, Coshocton 21

Madonna, W.Va. 27, Vienna Mathews 13

Magnolia Sandy Valley 35, Tuscarawas Cent. Cath. 0

Manchester 41, Cin. Hillcrest 22

Mansfield Sr. 54, Lexington 17

Maria Stein Marion Local 32, Anna 7

Marion Elgin 70, Ridgeway Ridgemont 13

Marion Pleasant 26, Richwood N. Union 7

Martins Ferry 49, E. Liverpool 18

Massillon Perry 35, N. Can. Hoover 27

Massillon Tuslaw 47, Loudonville 41

McComb 29, Leipsic 14

McDonald 49, N. Jackson Jackson-Milton 7

Mechanicsburg 14, W. Liberty-Salem 7

Medina Buckeye 50, Wellington 0

Medina Highland 14, Green 7

Mentor 49, Medina 14

Metamora Evergreen 32, Delta 0

Middlefield Cardinal 30, Fairport Harbor Harding 12

Middletown Fenwick 19, Hamilton Badin 14

Middletown Madison Senior 46, Milton-Union 0

Milan Edison 28, Port Clinton 0

Milford 37, Cin. Walnut Hills 0

Millbury Lake 21, Rossford 6

Mineral Ridge 39, Atwater Waterloo 7

Monroeville 55, New London 13

Mt. Blanchard Riverdale 21, Cory-Rawson 14

N. Baltimore 35, Van Buren 7

N. Bend (Cleves) Taylor 12, Cin. Finneytown 9, OT

N. Olmsted 49, Lakewood 38

N. Robinson Col. Crawford 55, Bucyrus 13

New Albany 23, Canal Winchester 3

New Concord John Glenn 53, Zanesville W. Muskingum 0

New Philadelphia 44, Marietta 14

Norwalk St. Paul 38, Ashland Crestview 7

Olmsted Falls 39, Amherst Steele 14

Orwell Grand Valley 57, Newbury 16

Ottawa-Glandorf 30, Lima Shawnee 16

Pandora-Gilboa 48, Vanlue 0

Parma Hts. Holy Name 34, Parma Normandy 6

Parma Padua 38, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 10

Pemberville Eastwood 35, Fostoria 7

Peninsula Woodridge 49, Lodi Cloverleaf 20

Philo 21, Thornville Sheridan 18

Pickerington Cent. 45, Gahanna Lincoln 8

Pickerington N. 35, Reynoldsburg 7

Piketon 14, Frankfort Adena 7

Plain City Jonathan Alder 28, Spring. Kenton Ridge 21

Poland Seminary 33, Struthers 0

Portsmouth Notre Dame 24, Franklin Furnace Green 22

Portsmouth W. 50, Minford 6

Powell Olentangy Liberty 31, Westerville Cent. 28

Reigning Sports Academy 46, Morral Ridgedale 16

Richmond Edison 26, Oak Glen, W.Va. 14

Rootstown 51, Ravenna SE 20

S. Charleston SE 54, Cedarville 22

Sandusky 56, Tiffin Columbian 8

Sandusky St. Mary 46, New Washington Buckeye Cent. 14

Sarahsville Shenandoah 44, Van, W.Va. 22

Shadyside 39, Hannibal River 28

Shelby 41, Huron 0

Sidney 34, Piqua 33

Sidney Lehman 63, Dola Hardin Northern 0

Southeastern 28, Chillicothe Zane Trace 12

Sparta Highland 42, Mt. Gilead 8

Spencerville 49, Convoy Crestview 34

Spring. Cath. Cent. 42, London Madison Plains 22

Spring. NE 33, N. Lewisburg Triad 21

Spring. Shawnee 34, Urbana 7

Springboro 27, Beavercreek 24

Springfield 55, Xenia 12

St. Clairsville 35, Cadiz Harrison Cent. 0

St. Henry 30, Minster 7

St. Marys Memorial 63, Elida 21

Steubenville 21, Dover 10

Stow-Munroe Falls 57, Macedonia Nordonia 22

Streetsboro 70, Mogadore Field 8

Sugar Grove Berne Union 47, Fairfield Christian 6

Sullivan Black River 48, LaGrange Keystone 14

Sunbury Big Walnut 47, Newark 14

Swanton 23, Hamler Patrick Henry 22

Sylvania Northview 35, Napoleon 13

Tallmadge 38, Kent Roosevelt 8

Tiffin Calvert 62, Fremont St. Joseph 21

Tol. Ottawa Hills 38, Montpelier 7

Tol. St. John’s 20, Tol. St. Francis 0

Tol. Start 40, Tol. Waite 0

Tol. Whitmer 21, Tol. Cent. Cath. 14

Tol. Woodward 51, Tol. Bowsher 16

Tontogany Otsego 49, Elmore Woodmore 14

Trenton Edgewood 30, Hamilton Ross 7

Trotwood-Madison 62, W. Carrollton 12

Troy 28, Tipp City Tippecanoe 13

Uhrichsville Claymont 38, Sugarcreek Garaway 29

Vandalia Butler 38, Greenville 14

Vermilion 14, Oak Harbor 7

W. Chester Lakota W. 35, Liberty Twp. Lakota E. 0

W. Jefferson 48, Milford Center Fairbanks 27

W. Unity Hilltop 46, Tol. Christian 0

Wadsworth 59, Cuyahoga Falls 0

Wapakoneta 31, Lima Bath 0

Warren Harding 38, Ashtabula Lakeside 26

Warren Howland 35, Youngs. East 12

Waterford 35, Reedsville Eastern 8

Wauseon 35, Liberty Center 24

Waverly 35, Lucasville Valley 14

West Salem Northwestern 20, Apple Creek Waynedale 6

Wheelersburg 44, Oak Hill 0

Whitehall-Yearling 24, Cols. Grandview Hts. 12

Whitehouse Anthony Wayne 21, Maumee 0

Willow Wood Symmes Valley 33, Beaver Eastern 20

Windham 63, Ashtabula St. John 14

Wintersville Indian Creek 31, Brooke, W.Va. 0

Wooster 55, Millersburg W. Holmes 20

Wooster Triway 17, Canal Fulton Northwest 10

Worthington Kilbourne 31, Delaware Hayes 0

Youngs. Liberty 34, Leavittsburg LaBrae 20

Zanesville 24, Cambridge 20

Zanesville Maysville 48, McConnelsville Morgan 6

Zoarville Tuscarawas Valley 49, Newcomerstown 0

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