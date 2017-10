Darke County’s fall sports statistical leaders

Football

Passing yards

Hunter Buckingham, Ansonia: 649

Trent Collins, MV: 593

Owen Paulus, Greenville: 588

Noah Waymire, Versailles: 578

Austin Bruner, Tri-Village: 325

Evan Atchley, Arcanum: 248

Trey Frech, Tri-Village: 226

Noah Burns, Tri-Village: 164

Rushing yards

Jared Buckley, Tri-Village: 856

Jarrad Crist, Greenville: 544

Kurtis Rutschilling, Versailles: 471

Daniel Coats, Arcanum: 413

Nate Gladdish, MV: 366

Noah Burns, Tri-Village: 337

Jarvis Thwaits, Ansonia: 326

Brock Shellhaas, Ansonia: 293

George Grow, Versailles: 267

Garrett Thompson, Versailles: 250

Receptions

Hunter Muir, Ansonia: 23

Dilyn Rammel, MV: 19

Marcus Wood, Greenville: 16

George Grow, Versailles: 15

Nate Gladdish, MV: 14

Noah Burns, Tri-Village: 12

Jared Buckley, Tri-Village: 8

Evan Hiestand, Versailles: 7

Alec Fletcher, Greenville: 6

Alex Scholl, MV: 6

Austin Bruner, Tri-Village: 6

Tackles

Cameron Munchel, Tri-Village: 75

Nate Gladdish, MV: 74

Kurtis Rutschilling, Versailles: 73

Max Wardrip, Ansonia: 52

Evan Hiestand, Versailles: 50

Andrew Rowland, Ansonia: 48

Hunter Gheen, Bradford: 46

Hunter Muir, Ansonia: 44

Micah Light, Greenville: 43

AJ Ahrens, Versailles: 42

George Grow, Versailles: 42

Cody Dirksen, MV: 41

Sacks

Evan Hiestand, Versailles: 8

Dane Craport, Arcanum: 7

John Butsch, Greenville: 4

AJ Ahrens, Versailles: 4

Karsyn Fender, Greenville: 3.5

Levi Sherman, Versailles: 3

Braden Russell, Greenville: 2.5

Max Wardrip, Ansonia: 2

Micah Light, Greenville: 2

Zeb Hannan, MV: 2

Dylan Finkbine, Tri-Village: 2

Derek Cavin, Versailles: 2

Volleyball

Kills

Camille Pohl, Arcanum: 203

Danielle Winner, Versailles: 194

Elizabeth Ording, Versailles: 192

Audrey Heiser, Arcanum: 174

Sidnie Hunt, MV: 159

Makenna Price, MV: 149

Makenzie Kreitzer, FM: 140

Corina Conley, FM: 130

Bianca Keener, Bradford: 120

Aliya Barga, Ansonia: 106

Lindsey Winner, Versailles: 106

Blocks

Aliya Barga, Ansonia: 83

Amanda Armstrong, MV: 79

Danielle Winner, Versailles: 73

Lindsey Winner, Versailles: 67

Bianca Keener, Bradford: 56

Elizabeth Ording, Versailles: 42

Bailey Stammen, Ansonia: 39

Corina Conley, FM: 37

Jenna Haney, Arcanum: 34

Lindsay Johns, MV: 29

Riley Price, MV: 29

Digs

Kara Hollinger, Tri-Village: 386

Macie Reck, Bradford: 317

Stevi Keen, MV: 275

Makenna Price, MV: 271

Kami McEldowney, Versailles: 259

Sidnie Hunt, MV: 241

Macey Hartman, Arcanum: 236

Belle Cable, FM: 203

Breann Lipps, Tri-Village: 186

Camille Pohl, Arcanum: 173

Assists

Ellen Peters, Versailles: 506

Elle Siculan, Arcanum: 396

Abbi Lipps, Tri-Village: 243

Hannah Fout, Bradford: 230

Sidnie Hunt, MV: 208

Olivia Murphy, MV: 201

Brigette Filbrun, FM: 180

Bailey Stammen, Ansonia: 139

Brooke Stachler, Greenville: 122

Kennedy Morris, FM: 109

Aces

Alana Holsapple, Tri-Village: 40

Brigette Filbrun, FM: 32

Sidnie Hunt, MV: 32

Emily Gariety, Ansonia: 31

Elle Siculan, Arcanum: 31

Lucie Morris, Tri-Village: 26

Kami McEldowney, Versailles: 26

Makenzie Kreitzer, FM: 23

Aliya Barga, Ansonia: 22

Audrey Heiser, Arcanum: 21

Bianca Keener, Bradford: 21

Boys soccer

Goals

Brydon Diceanu, FM: 8

Tani Mancillas, Greenville: 8

Jacob Maher, Greenville: 4

Cole McGlinch, FM: 2

Bryce Robison, FM: 2

Dylan Snyder, Greenville: 2

Luke Booher, FM: 1

Zach Cable, FM: 1

Jarin Young, FM: 1

Ben Davidson, Greenville: 1

Alex Hutt, Greenville: 1

Assists

Alex Hutt, Greenville: 5

Ethan Coppess, FM: 3

Brydon Diceanu, FM: 3

Cole McGlinch, FM: 2

Bryce Robison, FM: 2

Luke Booher, FM: 1

Jarin Young, FM: 1

Kale Conway, Greenville: 1

Seth Conway, Greenville: 1

Addison Ernst, Greenville: 1

Jacob Maher, Greenville: 1

Tani Mancillas, Greenville: 1

Girls soccer

Goals

Chloe Brumbaugh, FM: 3

Maddie Shepard, Greenville: 3

Anna Flora, FM: 2

Lina Thiele, FM: 2

Regan Williams, FM: 2

Maddie Stacy, FM: 1

Allie Null, Greenville: 1

Assists

Regan Williams, FM: 3

Nychelle Cool, FM: 2

Maddie Stacy, FM: 1

Saves

Grace Conway, Greenville: 53

Maddie Shepard, Greenville: 44

Lily Gerace, Greenville: 24

Allie Null, Greenville: 23

Boys cross country

Best times

Joe Spitzer, Versailles: 15:41.70

Tanner Delk, Arcanum: 16:22.00

Cole Good, FM: 16:53.50

Johnny Fike, Bradford: 17:29.00

Andrew Kocher, Greenville: 17:35.90

Riley Emerick, Greenville: 17:47.90

Jacob Subler, Greenville: 17:52.00

Chance Klipstine, Arcanum: 17:56.60

Jay Roberts, Bradford: 17:57.00

Brooks Blakeley, Versailles: 17:58.20

Matt Karns, Greenville: 18:03.40

Landon Kreusch, Arcanum: 18:04.00

Girls cross country

Best times

Karmen Knepp, Bradford: 19:18.40

Skipp Miller, Bradford: 19:53.00

Megan Rismiller, Versailles: 19:53.80

Kenia McEldowney, Versailles: 20:24.90

Isabelle Rammel, Greenville: 20:32.30

Grace Coakley, Greenville: 20:56.50

Maria Mangen, Versailles: 21:10.00

Kara Spitzer, Versailles: 21:15.20

Emma Peters, Versailles: 21:21:40

Mara Wetzel, Arcanum: 21:29.00

Hayley Maher, Greenville: 21:45.00

Liz Watren, Versailles: 21:53.20

Boys golf

Season averages (nine holes)

Connor VanSkyock, Versailles: 42.3

Noah Koffer, FM: 43.2

Jeremy Bridenbaugh, FM: 44.2

Bryce Filbrun, FM: 45.0

PJ Platfoot, Versailles: 46.0

Austin Pleiman, Versailles: 47.9

Andrew Kiryluk, Greenville: 48.1

Connor Null, Greenville: 48.1

Will Eversole, Versailles: 48.3

Alex Keiser, Versailles: 48.4

Girls golf

Season averages (nine holes)

Jada Garland, Greenville: 46.5

Lexi Unger, Arcanum: 47.0

Ashley Karns, Greenville: 52.8

Lainey Oswalt, Greenville: 55.3

Kylie Beam, Greenville: 55.4

Maddie Breig, Greenville: 56.0

Kourtney Krestchmar, Greenville: 56.9

Sydney Artz, Arcanum: 57.8

Madison Mankin, Arcanum: 57.5

Elliana Sloan, Arcanum: 58.0

Girls tennis

Singles records

Emily Marchal, Greenville: 20-0

Anna Manges, Greenville: 18-2

Natalie Milligan, Greenville: 14-2

Marabelle Lance, Greenville: 3-1

Doubles records

Amber Hutt, Greenville: 6-0

Marabelle Lance, Greenville: 5-0

Larisa Schmitmeyer, Greenville: 1-0

Addie Haupt, Greenville: 17-3

Abby Swensen, Greenville: 17-3

Alison Baughman, Greenville: 13-3

Casey Malott, Greenville: 9-3

Greenville’s Emily Marchal returns a shot during a Greater Western Ohio Conference girls tennis match against Tippecanoe on Sept. 28 in Greenville. http://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2017/10/web1_Emily-Marchal-WEB.jpg Greenville’s Emily Marchal returns a shot during a Greater Western Ohio Conference girls tennis match against Tippecanoe on Sept. 28 in Greenville. Kyle Shaner | The Daily Advocate

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.

