Darke County’s fall sports statistical leaders

Football
Passing yards
Hunter Buckingham, Ansonia: 649
Trent Collins, MV: 593
Owen Paulus, Greenville: 588
Noah Waymire, Versailles: 578
Austin Bruner, Tri-Village: 325
Evan Atchley, Arcanum: 248
Trey Frech, Tri-Village: 226
Noah Burns, Tri-Village: 164
Rushing yards
Jared Buckley, Tri-Village: 856
Jarrad Crist, Greenville: 544
Kurtis Rutschilling, Versailles: 471
Daniel Coats, Arcanum: 413
Nate Gladdish, MV: 366
Noah Burns, Tri-Village: 337
Jarvis Thwaits, Ansonia: 326
Brock Shellhaas, Ansonia: 293
George Grow, Versailles: 267
Garrett Thompson, Versailles: 250
Receptions
Hunter Muir, Ansonia: 23
Dilyn Rammel, MV: 19
Marcus Wood, Greenville: 16
George Grow, Versailles: 15
Nate Gladdish, MV: 14
Noah Burns, Tri-Village: 12
Jared Buckley, Tri-Village: 8
Evan Hiestand, Versailles: 7
Alec Fletcher, Greenville: 6
Alex Scholl, MV: 6
Austin Bruner, Tri-Village: 6
Tackles
Cameron Munchel, Tri-Village: 75
Nate Gladdish, MV: 74
Kurtis Rutschilling, Versailles: 73
Max Wardrip, Ansonia: 52
Evan Hiestand, Versailles: 50
Andrew Rowland, Ansonia: 48
Hunter Gheen, Bradford: 46
Hunter Muir, Ansonia: 44
Micah Light, Greenville: 43
AJ Ahrens, Versailles: 42
George Grow, Versailles: 42
Cody Dirksen, MV: 41
Sacks
Evan Hiestand, Versailles: 8
Dane Craport, Arcanum: 7
John Butsch, Greenville: 4
AJ Ahrens, Versailles: 4
Karsyn Fender, Greenville: 3.5
Levi Sherman, Versailles: 3
Braden Russell, Greenville: 2.5
Max Wardrip, Ansonia: 2
Micah Light, Greenville: 2
Zeb Hannan, MV: 2
Dylan Finkbine, Tri-Village: 2
Derek Cavin, Versailles: 2
Volleyball
Kills
Camille Pohl, Arcanum: 203
Danielle Winner, Versailles: 194
Elizabeth Ording, Versailles: 192
Audrey Heiser, Arcanum: 174
Sidnie Hunt, MV: 159
Makenna Price, MV: 149
Makenzie Kreitzer, FM: 140
Corina Conley, FM: 130
Bianca Keener, Bradford: 120
Aliya Barga, Ansonia: 106
Lindsey Winner, Versailles: 106
Blocks
Aliya Barga, Ansonia: 83
Amanda Armstrong, MV: 79
Danielle Winner, Versailles: 73
Lindsey Winner, Versailles: 67
Bianca Keener, Bradford: 56
Elizabeth Ording, Versailles: 42
Bailey Stammen, Ansonia: 39
Corina Conley, FM: 37
Jenna Haney, Arcanum: 34
Lindsay Johns, MV: 29
Riley Price, MV: 29
Digs
Kara Hollinger, Tri-Village: 386
Macie Reck, Bradford: 317
Stevi Keen, MV: 275
Makenna Price, MV: 271
Kami McEldowney, Versailles: 259
Sidnie Hunt, MV: 241
Macey Hartman, Arcanum: 236
Belle Cable, FM: 203
Breann Lipps, Tri-Village: 186
Camille Pohl, Arcanum: 173
Assists
Ellen Peters, Versailles: 506
Elle Siculan, Arcanum: 396
Abbi Lipps, Tri-Village: 243
Hannah Fout, Bradford: 230
Sidnie Hunt, MV: 208
Olivia Murphy, MV: 201
Brigette Filbrun, FM: 180
Bailey Stammen, Ansonia: 139
Brooke Stachler, Greenville: 122
Kennedy Morris, FM: 109
Aces
Alana Holsapple, Tri-Village: 40
Brigette Filbrun, FM: 32
Sidnie Hunt, MV: 32
Emily Gariety, Ansonia: 31
Elle Siculan, Arcanum: 31
Lucie Morris, Tri-Village: 26
Kami McEldowney, Versailles: 26
Makenzie Kreitzer, FM: 23
Aliya Barga, Ansonia: 22
Audrey Heiser, Arcanum: 21
Bianca Keener, Bradford: 21
Boys soccer
Goals
Brydon Diceanu, FM: 8
Tani Mancillas, Greenville: 8
Jacob Maher, Greenville: 4
Cole McGlinch, FM: 2
Bryce Robison, FM: 2
Dylan Snyder, Greenville: 2
Luke Booher, FM: 1
Zach Cable, FM: 1
Jarin Young, FM: 1
Ben Davidson, Greenville: 1
Alex Hutt, Greenville: 1
Assists
Alex Hutt, Greenville: 5
Ethan Coppess, FM: 3
Brydon Diceanu, FM: 3
Cole McGlinch, FM: 2
Bryce Robison, FM: 2
Luke Booher, FM: 1
Jarin Young, FM: 1
Kale Conway, Greenville: 1
Seth Conway, Greenville: 1
Addison Ernst, Greenville: 1
Jacob Maher, Greenville: 1
Tani Mancillas, Greenville: 1
Girls soccer
Goals
Chloe Brumbaugh, FM: 3
Maddie Shepard, Greenville: 3
Anna Flora, FM: 2
Lina Thiele, FM: 2
Regan Williams, FM: 2
Maddie Stacy, FM: 1
Allie Null, Greenville: 1
Assists
Regan Williams, FM: 3
Nychelle Cool, FM: 2
Maddie Stacy, FM: 1
Saves
Grace Conway, Greenville: 53
Maddie Shepard, Greenville: 44
Lily Gerace, Greenville: 24
Allie Null, Greenville: 23
Boys cross country
Best times
Joe Spitzer, Versailles: 15:41.70
Tanner Delk, Arcanum: 16:22.00
Cole Good, FM: 16:53.50
Johnny Fike, Bradford: 17:29.00
Andrew Kocher, Greenville: 17:35.90
Riley Emerick, Greenville: 17:47.90
Jacob Subler, Greenville: 17:52.00
Chance Klipstine, Arcanum: 17:56.60
Jay Roberts, Bradford: 17:57.00
Brooks Blakeley, Versailles: 17:58.20
Matt Karns, Greenville: 18:03.40
Landon Kreusch, Arcanum: 18:04.00
Girls cross country
Best times
Karmen Knepp, Bradford: 19:18.40
Skipp Miller, Bradford: 19:53.00
Megan Rismiller, Versailles: 19:53.80
Kenia McEldowney, Versailles: 20:24.90
Isabelle Rammel, Greenville: 20:32.30
Grace Coakley, Greenville: 20:56.50
Maria Mangen, Versailles: 21:10.00
Kara Spitzer, Versailles: 21:15.20
Emma Peters, Versailles: 21:21:40
Mara Wetzel, Arcanum: 21:29.00
Hayley Maher, Greenville: 21:45.00
Liz Watren, Versailles: 21:53.20
Boys golf
Season averages (nine holes)
Connor VanSkyock, Versailles: 42.3
Noah Koffer, FM: 43.2
Jeremy Bridenbaugh, FM: 44.2
Bryce Filbrun, FM: 45.0
PJ Platfoot, Versailles: 46.0
Austin Pleiman, Versailles: 47.9
Andrew Kiryluk, Greenville: 48.1
Connor Null, Greenville: 48.1
Will Eversole, Versailles: 48.3
Alex Keiser, Versailles: 48.4
Girls golf
Season averages (nine holes)
Jada Garland, Greenville: 46.5
Lexi Unger, Arcanum: 47.0
Ashley Karns, Greenville: 52.8
Lainey Oswalt, Greenville: 55.3
Kylie Beam, Greenville: 55.4
Maddie Breig, Greenville: 56.0
Kourtney Krestchmar, Greenville: 56.9
Sydney Artz, Arcanum: 57.8
Madison Mankin, Arcanum: 57.5
Elliana Sloan, Arcanum: 58.0
Girls tennis
Singles records
Emily Marchal, Greenville: 20-0
Anna Manges, Greenville: 18-2
Natalie Milligan, Greenville: 14-2
Marabelle Lance, Greenville: 3-1
Doubles records
Amber Hutt, Greenville: 6-0
Marabelle Lance, Greenville: 5-0
Larisa Schmitmeyer, Greenville: 1-0
Addie Haupt, Greenville: 17-3
Abby Swensen, Greenville: 17-3
Alison Baughman, Greenville: 13-3
Casey Malott, Greenville: 9-3
These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.