Darke County’s winter sports statistical leaders

Boys basketball

Points per game

Justin Ahrens, Versailles: 27.0

Hunter Muir, Ansonia: 25.0

Ethan Bowman, MV: 19.6

Parker Smith, Bradford: 19.3

Carter Gray, Arcanum: 18.3

Devyn Sink, Ansonia: 14.0

Dialaquan Millhouse, Bradford: 13.7

Evan Atchley, Arcanum: 11.7

AJ Ahrens, Versailles: 11.3

Noah Walker, Greenville: 9.8

Hunter Buckingham, Ansonia: 9.5

Tyler Beyke, Greenville: 9.0

Keaton McEldowney, Versailles: 9.0

Marcus Wood, Greenville: 8.8

Kyle Mills, Greenville: 8.0

Grant Minnich, Greenville: 7.3

Rebounds per game

Hunter Muir, Ansonia: 11.5

Justin Ahrens, Versailles: 8.3

AJ Ahrens, Versailles: 7.7

DJ Howell, MV: 6.3

Keaton McEldowney, Versailles: 6.0

Matt Slob, MV: 5.6

Aydan Sanders, Ansonia: 5.5

Noah Walker, Greenville: 5.0

Evan Hiestand, Versailles: 5.0

Will Coomer, Greenville: 4.8

Ethan Bowman, MV: 4.3

Marcus Wood, Greenville: 3.5

Carter May, Versailles: 3.3

Tyler Beyke, Greenville: 3.0

Grant Minnich, Greenville: 2.7

Devyn Sink, Ansonia: 2.5

Assists per game

Michael Stammen, Versailles: 6.0

Marcus Wood, Greenville: 5.3

Ethan Bowman, MV: 5.3

Hunter Muir, Ansonia: 3.5

Evan Atchley, Arcanum: 3.3

Justin Ahrens, Versailles: 3.3

Aydan Sanders, Ansonia: 3.0

Trevor Alexander, Ansonia: 2.0

Keaton McEldowney, Versailles: 2.0

Devyn Sink, Ansonia: 1.5

Brayden Swabb, Ansonia: 1.5

Ethan Saylor, Greenville: 1.5

Carter May, Versailles: 1.3

Andrew Rowland, Ansonia: 1.0

Grant Minnich, Greenville: 1.0

Kyle Mills, Greenville: 0.8

Noah Walker, Greenville: 0.8

Girls basketball

Points per game

Kami McEldowney, Versailles: 14.7

Lissa Siler, Tri-Village: 14.6

Trisa Porter, Tri-Village: 13.4

Corina Conley, FM: 12.8

Danielle Winner, Versailles: 12.7

Maddie Downing, Tri-Village: 12.4

Kayla O’Daniel, Arcanum: 12.0

Trinity Henderson, Ansonia: 11.0

Belle Cable, FM; 10.5

Katie Werts, Ansonia: 10.0

Emma Printz, Tri-Village: 9.2

Morgan Gilbert, Greenville: 8.8

Sidnie Hunt, MV: 8.6

Bailey Stammen, Ansonia: 8.5

Haleigh Mayo, Greenville: 8.4

Lindsey Winner, Versailles: 8.3

Rebounds per game

Skipp Miller, Bradford: 9.3

Danielle Winner, Versailles: 7.9

Sidnie Hunt, MV: 7.6

Kayla O’Daniel, Arcanum: 6.3

Camille Pohl, Arcanum: 6.3

Brooke Fair, Bradford: 6.3

Bianca Keener, Bradford: 6.0

Maddie Downing, Tri-Village: 5.8

Corina Conley, FM: 5.7

Lindsey Winner, Versailles: 5.6

Trisa Porter, Tri-Village: 5.0

Elizabeth Ording, Versailles: 4.9

Kya Lavy, MV: 4.6

Andi Bietry, Tri-Village: 4.6

Lissa Siler, Tri-Village: 4.6

Bailey Stammen, Ansonia: 4.0

Payton Brandenburg, Greenville: 4.0

Assists per game

Trisa Porter, Tri-Village: 5.8

Kennedy Morris, FM: 4.5

Kami McEldowney, Versailles: 4.4

Payton Brandenburg, Greenville: 4.0

Lissa Siler, Tri-Village: 3.4

Morgan Gilbert, Greenville: 3.0

Caitlin McEldowney, Versailles: 2.7

Gracie Garno, Arcanum: 2.6

Belle Cable, FM: 2.5

Chelsea Gill, Bradford: 2.2

Lani Shilt, Greenville: 2.2

Emma Printz, Tri-Village: 2.2

Audrey Cable, FM: 2.0

Saki Nakamura, Greenville: 2.0

Andi Bietry, Tri-Village: 2.0

Danielle Kunk, Versailles: 1.9

Ellen Peters, Versailles: 1.9

Boys bowling

Season average

Cullen Blinn, Greenville: 214.5

Mark Zeiler, Greenville: 201.0

Zac Longfellow, MV: 196.0

Jordan Miller, Greenville: 175.8

Luke Shellhaas, Versailles: 174.3

Quayd Pearson, Versailles: 165.1

Brandon Bradley, Versailles: 159.5

Dylan Stepp, Greenville: 159.4

Mason Hardwick, MV: 158.1

Sam Bensman, Versailles: 155.6

Girls bowling

Season average

Morgan Heitkamp, Versailles: 179.6

Morgan Barlage, Versailles: 173.8

Haddi Treon, Versailles: 170.2

Makenzie Berning, Versailles: 162.2

Lindsey Cheadle, Versailles: 157.8

Payton Reichard, MV: 149.5

Kelli Kretschmar, Greenville: 142.1

Jenna Netzley, Greenville: 139.4

Lexi Shinn, Ansonia: 135.3

Makayla Hess, Greenville: 134.2

Boys swimming

50 freestyle

Cole Condon, Versailles: 22.34

Clint Morgan, Versailles: 23.87

Jack Detrick, Versailles: 25.80

Brayden Price, Greenville: 26.28

100 freestyle

Clint Morgan, Versailles: 54.14

Jack Detrick, Versailles: 57.96

Nathanial Nelson, Versailles: 1:00.68

Brayden Price, Greenville: 1:03.58

200 freestyle

Jarrod Wagner, Versailles: 2:48.74

500 freestyle

Clint Morgan, Versailles: 6:24.90

100 backstroke

Jacob Subler, Greenville: 1:10.58

Seth Conway, Greenville: 1:12.37

Ryan Subler, Versailles: 1:15.18

Brayden Price, Greenville: 1:18.98

100 breaststroke

Seth Conway, Greenville: 1:12.61

Jack Detrick, Versailles: 1:20.12

Tyler Strait, Greenville: 1:30.99

Mitchell Huelskamp, Versailles: 1:31.18

100 butterfly

Cole Condon, Versailles: 59.96

200 individual medley

Pete Barga, Versailles: 3:01.22

Girls swimming

50 freestyle

Sara Cavin, Versailles: 29.22

Faith Wilker, Versailles: 29.54

Payton Berger, Versailles: 29.74

Bethany Jones, Versailles: 29.84

100 freestyle

Faith Wilker, Versailles: 1:04.27

Isabel Elliott, Greenville: 1:08.08

Deanna Day, Versailles: 1:08.95

Kasidy Dross, Versailles: 1:12.44

200 freestyle

Sara Cavin, Versailles: 2:25.12

Bethany Jones, Versailles: 2:27.96

Deanna Day, Versailles: 2:36.72

500 freestyle

Deanna Day, Versailles: 7:29.90

Courtney Batten, Versailles: 7:45.12

100 backstroke

Cassey Bolyard, Greenville: 1:21.03

Courtney Batten, Versailles: 1:22.34

Kari Mangen, Versailles: 1:30.82

Kelsie Ruble, Greenville: 1:32.65

100 breaststroke

Lauren Menke, Versailles: 1:18.65

Payton Berger, Versailles: 1:27.55

Lucy Prakel, Versailles: 1:28.78

Hannah Bey, Versailles: 1:30.22

100 butterfly

Faith Wilker, Versailles: 1:18.74

Kasidy Dross, Versailles: 1:25.62

200 individual medley

Lauren Menke, Versailles: 2:48.53

Alexis Jay, Versailles: 2:57.74

Lucy Prakel, Versailles: 3:00.31

Tri-Village’s Trisa Porter puts up a shot during a Cross County Conference girls basketball game against Mississinawa Valley on Dec. 7 in New Madison.