Darke County’s winter sports statistical leaders

Boys basketball

Points per game

Justin Ahrens, Versailles: 27.4

Ethan Conley, FM: 20.0

Hunter Muir, Ansonia: 19.8

Parker Smith, Bradford: 19.3

Ethan Bowman, MV: 18.2

Carter Gray, Arcanum: 17.3

Devyn Sink, Ansonia: 14.8

Dialaquan Millhouse, Bradford: 13.7

AJ Ahrens, Versailles: 11.9

Trey Frech, Tri-Village: 11.7

Jared Buckley, Tri-Village: 11.3

Derek Eyer, Tri-Village: 10.7

Marcus Wood, Greenville: 9.6

Will Coomer, Greenville: 9.5

Noah Walker, Greenville: 9.3

Matt Slob, MV: 8.7

Rebounds per game

Hunter Muir, Ansonia: 10.3

Zach Cable, FM: 8.0

Justin Ahrens, Versailles: 8.0

AJ Ahrens, Versailles: 7.1

Ethan Bowman, MV: 6.2

Jared Buckley, Tri-Village: 5.5

Aydan Sanders, Ansonia: 5.2

DJ Howell, MV: 5.2

Will Coomer, Greenville: 5.0

Evan Hiestand, Versailles: 4.9

Keaton McEldowney, Versailles: 4.8

Matt Slob, MV: 4.6

Evan Atchley, Arcanum: 4.4

Noah Walker, Greenville: 4.1

Carter Gray, Arcanum: 4.1

Marcus Wood, Greenville: 4.0

Assists per game

Marcus Wood, Greenville: 5.9

Ethan Bowman, MV: 5.7

Kyle Ressler, FM: 5.0

Michael Stammen, Versailles: 4.4

Hunter Muir, Ansonia: 3.4

Evan Atchley, Arcanum: 3.0

Trey Frech, Tri-Village: 3.0

Justin Ahrens, Versailles: 3.0

Aydan Sanders, Ansonia: 2.6

Keaton McEldowney, Versailles: 2.1

Grant Minnich, Greenville: 2.0

AJ Ahrens, Versailles: 1.8

Trevor Alexander, Ansonia: 1.7

Devyn Sink, Ansonia: 1.6

Noah Walker, Greenville: 1.5

Brayden Swabb, Ansonia: 1.0

Kyle Mills, Greenville: 1.0

Ethan Saylor, Greenville: 1.0

Evan Hiestand, Versailles: 1.0

Carter May, Versailles: 1.0

Girls basketball

Points per game

Lissa Siler, Tri-Village: 14.8

Corina Conley, FM: 12.7

Kami McEldowney, Versailles: 12.7

Maddie Downing, Tri-Village: 12.0

Kayla O’Daniel, Arcanum: 11.7

Danielle Winner, Versailles: 11.5

Trinity Henderson, Ansonia: 11.1

Skipp Miller, Bradford: 10.9

Emma Printz, Tri-Village: 10.3

Trisa Porter, Tri-Village: 10.2

Katie Werts, Ansonia: 9.8

Haleigh Mayo, Greenville: 9.7

Sidnie Hunt, MV: 8.9

Bailey Stammen, Ansonia: 8.5

Belle Cable, FM: 8.3

Audrey Cable, FM: 7.6

Lindsey Winner, Versailles: 7.6

Rebounds per game

Skipp Miller, Bradford: 10.7

Sidnie Hunt, MV: 9.5

Corina Conley, FM: 7.3

Maddie Downing, Tri-Village: 7.3

Danielle Winner, Versailles: 7.3

Camille Pohl, Arcanum: 5.9

Kayla O’Daniel, Arcanum: 5.7

Lissa Siler, Tri-Village: 5.3

Bianca Keener, Bradford: 5.2

Elizabeth Ording, Versailles: 5.2

Lindsey Winner, Versailles: 5.2

Brooke Fair, Bradford: 4.8

Trisa Porter, Tri-Village: 4.7

Kya Lavy, MV: 4.5

Bailey Stammen, Ansonia: 4.2

Haleigh Mayo, Greenville: 4.2

Assists per game

Trisa Porter, Tri-Village: 6.2

Kami McEldowney, Versailles: 4.8

Kennedy Morris, FM: 3.4

Lissa Siler, Tri-Village: 3.2

Caitlin McEldowney, Versailles: 2.7

Gracie Garno, Arcanum: 2.6

Audrey Cable, FM: 2.5

Andi Bietry, Tri-Village: 2.5

Morgan Gilbert, Greenville: 2.4

Belle Cable, FM: 2.2

Chelsea Gill, Bradford: 1.9

Lani Shilt, Greenville: 1.9

Olivia Murphy, MV: 1.9

Emma Printz, Tri-Village: 1.9

Saki Nakamura, Greenville: 1.8

Sidnie Hunt, MV: 1.8

Danielle Kunk, Versailles: 1.8

Boys bowling

Season average

Cullen Blinn, Greenville: 208.2

Zac Longfellow, MV: 203.2

Mark Zeiler, Greenville: 195.6

Jordan Miller, Greenville: 178.9

Sam Bensman, Versailles: 170.5

Luke Shellhaas, Versailles: 168.6

Adam Kermeen, Greenville: 167.5

Quayd Pearson, Versailles: 163.7

Brandon Bradley, Versailles: 159.9

Dylan Stepp, Greenville: 159.2

Girls bowling

Season average

Morgan Heitkamp, Versailles: 174.2

Haddi Treon, Versailles: 171.3

Morgan Barlage, Versailles: 170.1

Makenzie Berning, Versailles: 166.7

Payton Reichard, MV: 161.0

Lindsey Cheadle, Versailles: 159.6

Jenna Netzley, Greenville: 145.5

Kelli Kretschmar, Greenville: 134.1

Lexi Shinn, Ansonia: 130.3

Makayla Hess, Greenville: 128.6

Wrestling

Most wins

Jacob Poling, Versailles: 18

Preston Platfoot, Versailles: 17

Jeffrey Ware, Versailles: 17

Austin Lacey, Greenville: 12

Andrew Stachler, Greenville: 12

Isaac Grilliot, Versailles: 12

Jacob Goldsmith, Greenville: 11

Dean Hurd, Greenville: 11

Most pins

Jeffrey Ware, Versailles: 9

Dean Hurd, Greenville: 8

Jacob Mikesell, Greenville: 8

Tyler Gigandet, Versailles: 8

Cael Bey, Versailles: 7

Dalton Didier, Versailles: 7

Jacob Goldsmith, Greenville: 6

Zane Mancillas, Greenville: 6

Isaac Grilliot, Versailles: 6

Most tech falls

Preston Platfoot, Versailles: 2

Drayk Kallenberger, Greenville: 1

Austin Lacey, Greenville: 1

Most near falls

Drayk Kallenberger, Greenville: 17

Preston Platfoot, Versailles: 15

Jacob Poling, Versailles: 13

Austin Lacey, Greenville: 11

Jacob Goldsmith, Greenville: 9

Most takedowns

Preston Platfoot, Versailles: 42

Jeffrey Ware, Versailles: 40

Jacob Goldsmith, Greenville: 29

Jacob Poling, Versailles: 28

Derek Cavin, Versailles: 26

Jacob Mikesell, Greenville: 25

Drayk Kallenberger, Greenville: 22

Isaac Grilliot, Versailles: 18

Most reversals

Austin Lacey, Greenville: 7

Cael Bey, Versailles: 7

Derek Cavin, Versailles: 7

Jacob Goldsmith, Greenville: 6

Drayk Kallenberger, Greenville: 6

Most escapes

Zane Mancillas, Greenville: 20

Dalton Didier, Versailles: 19

Preston Platfoot, Versailles: 18

Riley Slade, Greenville: 17

Drayk Kallenberger, Greenville: 13

Boys swimming

50 freestyle

Cole Condon, Versailles: 22.34

Clint Morgan, Versailles: 23.84

Aubrey Morris, Tri-Village: 24.28

Stephen Young, Arcanum: 25.15

100 freestyle

Aubrey Morris, Tri-Village: 54.07

Clint Morgan, Versailles: 54.14

Stephen Young, Arcanum: 55.51

Jack Detrick, Versailles: 57.96

200 freestyle

Aubrey Morris, Tri-Village: 1:58.10

Cole Condon, Versailles: 1:58.34

Carlos Badell, Greenville: 2:22.82

Zac Davis, Greenville: 2:27.56

500 freestyle

Aubrey Morris, Tri-Village: 5:19.21

Connor Stachler, Ansonia: 6:02.42

Clint Morgan, Versailles: 6:24.90

Stuart Baltes, Versailles: 6:28.62

100 backstroke

Aubrey Morris, Tri-Village: 1:05.31

Clint Morgan, Versailles: 1:05.60

Ryan Subler, Versailles: 1:09.61

Jacob Subler, Greenville: 1:10.58

100 breaststroke

Pablo Badell, Greenville: 1:09.86

Seth Conway, Greenville: 1:12.61

Jimmy Barry, Arcanum: 1:15.31

Jack Detrick, Versailles: 1:19.58

100 butterfly

Cole Condon, Versailles: 56.11

Aubrey Morris, Tri-Village: 1:02:14

Connor Stachler, Ansonia: 1:05.14

Pablo Badell, Greenville: 1:06.72

200 individual medley

Aubrey Morris, Tri-Village: 2:19.03

Jimmy Barry, Arcanum: 2:30.95

Pete Barga, Versailles: 2:53.78

Girls swimming

50 freestyle

Lucie Morris, Tri-Village: 26.71

Tori Ahrens, Versailles: 28.06

Sara Cavin, Versailles: 29.22

Faith Wilker, Versailles: 29.54

100 freestyle

Edie Morris, Tri-Village: 58.09

Lucie Morris, Tri-Village: 58.61

Faith Wilker, Versailles: 1:04.27

Bethany Jones, Versailles: 1:07.06

200 freestyle

Lucie Morris, Tri-Village: 2:10.99

Edie Morris, Tri-Village: 2:11.84

Maggie Bankson, Greenville: 2:13.88

Sara Cavin, Versailles: 2:21.40

500 freestyle

Edie Morris, Tri-Village: 5:56.14

Deanna Day, Versailles: 7:04.83

Grace Francis, Versailles: 7:07.53

Courtney Batten, Versailles: 7:16.87

100 backstroke

Lucie Morris, Tri-Village: 1:06.74

Edie Morris, Tri-Village: 1:11.28

Courtney Batten, Versailles: 1:20.98

Cassey Bolyard, Greenville: 1:21.03

100 breaststroke

Edie Morris, Tri-Village: 1:15.90

Lauren Menke, Versailles: 1:18.65

Payton Berger, Versailles: 1:24.81

Lucy Prakel, Versailles: 1:25.53

100 butterfly

Lucie Morris, Tri-Village: 1:05.26

Edie Morris, Tri-Village: 1:08.32

Maggie Bankson, Greenville: 1:08.68

Lucy Prakel, Versailles: 1:17.14

200 individual medley

Lucie Morris, Tri-Village: 2:22.87

Maggie Bankson, Greenville: 2:23.10

Edie Morris, Tri-Village: 2:25.37

Lauren Menke, Versailles: 2:48.53

Greenville’s Marcus Wood battles Piqua’s Piqua’s Qurri Tucker for a loose ball during a Greater Western Ohio Conference boys basketball game on Dec. 19 in Greenville. http://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/01/web1_Marcus-Wood-WEB.jpg Greenville’s Marcus Wood battles Piqua’s Piqua’s Qurri Tucker for a loose ball during a Greater Western Ohio Conference boys basketball game on Dec. 19 in Greenville. Mike Ullery | AIM Media Midwest

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.