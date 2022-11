Arcanum-Butler Middle School honor roll

ARCANUM — Congratulations to the following students who have achieved Honor Roll and Merit Roll at Arcanum-Butler Middle School for the 1st nine weeks of school year 2022– 2023.

Honor Roll (3.5-4.0 gpa)

Fifth grade: Evan Beanblossom, Zachary Binkley, Wyatt Bixler, Brady Brothers, Olivia Bryson, Bentley Canan, Harper Crowder(4.0), Preston Cunningham, Owen Davis, Laci Dillman, Gideon Duncan, Ally Eley, Tristen Eubank, Elexie Fout, Gabrielle Fugate, Weston Hatfield, Annabelle Holsapple, Diamond Hying, Timothy Johnson(4.0), Wyatt Langley, Micah Matheson(4.0), Peter Menzie, CJ Michael, Harper Miller(4.0), Mitchell Miller, Aiden Moore, Grant Moore, Lilly Moore(4.0), Reagan Murray, Brooklynn Prickett, Grayson Rader, Chloe Rieman(4.0), Aliyah Riffell, Kendon Rogers(4.0), Aubrey Ruse, William Schwartz(4.0), Charlotte Shuff, Makenna Smith, Luke Stutz, Ellianna Taylor, Chloe Todd, Skyler Urlage, Joshua Vance, Avery Warren, and Ryland Wright

Sixth grade: Truman Angle, Julia Arbogast, Ruby Arnett, Keegan Aultman, Katrina Baker, Mason Baker, Ella Beisner, Halle Bennett, Kaden Brandenburg, Logan Brinksneader, Simon Brown, Payton Chrysler, Levi Combs, Emma Cooke, Daniel Davis, Creed Denlinger, Montgomery Denlinger, Harlow Etherington, Isaac Flatter, Erica Garber, Eden Gilbert, Bellamy Hall, Jakob Harrison, Liam Heiligenberg, Liam Howard, Cayson Johnson, Jean Joslyn-Pitman, Rylee Judy, Avery Kniesly, Anna’le Knopp, Benjamin Kremer, Raylon Landes, Jackson Lockhart, Joseph Marshall, Natalee Miller, Levi Petitto, Reba Prestel, Ashton Protzman, Glori Mae Rausch, Logan Roeser, Londyn Rose, Weston Schmidt, Isabella Shearer, Harper Smith, Ashley Stephens, Xesia Stites, Abigail Stump, Kinsley Stutz, Mya Stutz, Austin Subler, Aiden Terrace, Sadie Waldo, Tehya Whitaker, Isaac Wiant, and Evan Wilson

Seventh grade: Bella Baker, Roy Baumle, Accalia Benton, Avery Bowser(4.0), Raelynn Branham(4.0), Landen Brewer, Landon Brothers, Brynn Byers(4.0), Callum Chadwick, Averi Collins, Noah Combs, Brooklyn Dillman, Lexi Dillman, Genevieve Dues(4.0), Brooklynne Eley, Bryden Fourman, Silas Fox, Kali Frazee, Madylan Gahret(4.0), Mollei Gilbert, Moxon Gilpin, Haddasah Hatfield, Kennedy Hayes(4.0), Rees Hoffman, Bialise Joslin, Mason Kendig, Connor Kingery, Hudson Knaus, Kale Kramer, Adelynn Macy, Lailee McCubbin, Alydia Miller, Leland Neumaier, Gabrielle Nottingham, Landon Patterson(4.0), Maci Pechie, Landry Rhodehamel, Evan Rieman, Laney Riffell, Tripp Rimmer, Joselyn Schwartz, Cooper Shilt, Gabrielle Snider, Mackenzie Subler, Cooper Tegtmeyer, Dash Thacker, Ross Wagner, Ella Warren, Nolan Warren, Kinzie Williams, and Gabrielle Wooten

Eighth grade: Quincy Angle, Caleb Baker, Andrew Bennett(4.0), Logan Besecker, Haylee Bloom, Haydon Brown, Kiryn Burns, Aiden Carlisle(4.0), Bishop Cartwright, Joseph Clopp, Matthew Denlinger, Morgen Denlinger, Clark Dues, Hunter Eley, Cohen Etherington, Eliana Fessler, Ella Flatter, Emily Fox, Isaiah Frazee, Cameron Garbig, Jordyn Garbig, Gideon Garno, Kayla Harrison, Benjamin Hartman, Faith Hathaway, Claire Hein, Serenity Hill, Quinten Hutchinson(4.0), Tagen Jackson, MJ Macy, Kamryn Martin, Bohdan Menzie, Danicka Michael, Kayla Mikesell(4.0), Myra Mikesell(4.0), Lucas Miller(4.0), Savannah Miller, Jace Mote, Payton Niswonger, Mattingly Noe(4.0), Adalyn Paul, Colton Pool, Connor Rogers, Mazie Rose, Madison Schwartz, Claire Simpson, Jackson Smith, Luke Stephens(4.0), Weston Stephens, Wolfgang Stites, Brycelin Troutwine, Ashton Turpin, Landon Urlage, Haiden Vencill, Henry Weiss, and Adeline Wooten

Merit Roll (3.0-3.49)

Fifth grade: Beau Barga, Maleah Cheadle, Calen Clopp, Hailey Collins, Lawson Cox, Konner Delk, Joshua Denlinger, Alex Dillman, Kelsey Dillman, Kylee Emrick, Denver Garber, Rachel Hall, Declan Haney, Jared Netzley, Maggie Miswonger, Enoch Nottingham, Georgianna Rausch, Mason Rogers, Blake Shives, and Zane Warren

Sixth grade: Baze Benedict, Skylar Bloom, Catteymae Booher, Sean Dillman, Madelynn Dillon, Parker Fogleman, Emmitt Fore, Caroline Frank, Haddie Gilpin, Bently Hart, Asher Jackson, Carson Miles, Raysean Miles, Zoey Pass, Elijah Sparks, and Lydia Wackler

Seventh grade: Alyssandra Abelquist, Kaylie Alcorn, Alexis Armstrong, River Fogleman, Tucker Hatfield, Khloe Letart, Roger Neff, Luke Netzley, Zion North, Trenton Snyder, Ashlynn Tegtmeyer, Jayce Wilson, and Makayla Wright

Eighth grade: Brayden Collins, Ben Delk, Blaine Geus, Trinity Goin, Chris Greve, TJ Hackney, Jesse Hootman, Eli Kincaid, Molly Kniesly, Sean Madigan, Landon McVey, Reece Monnin, Evan Parks, Lauren Rader, Hailey Schroeder, Kaylor Stout, and Hailey Wright