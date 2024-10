Union City Junior/High School Honor Roll

UNION CITY, Ind. — Union City Junior/Senior High School is pleased to announce its honor roll for the first nine-week grading period.

All A’s

SENIOR – Elianna Banda, Ashley Garrett, Marisol Osornio, Erasmo Ramirez Gomez, Auston Roth, Trendon Spence, Jacob Thornburg, Brianna Williams, Hannah Woolston, and Lillian Zigler.

JUNIOR – Jayson Connor, Campbell Kerns, and Brandy Perez Gomez.

SOPHOMORE – Charles Beam, Logan Besser, and Abbigail Zigler.

FRESHMEN – Evelyn Laycock, Ava Reichard, and Kara Walser.

EIGHTH GRADE – Aleah Lacy, Kinley LaFuze, Alexandra Prinkey, Christiana Teegarden, and Alexandra Vazquez.

SEVENTH GRADE – Julieski Acebedo Calderon, Kaytei Auske, Lyla Baldwin, Elizabeth Garringer, Pyper Isenbarger, Reid Kerns, Lucas Lynch, Harper Manning, Alvaro Roque Acevedo, and Emma Turner.

A&B Honor Roll

SENIOR – Alexis Amling, Shelby Arnold, Emma Blankley, Luke Collins, Madilynne Cotter, Glendy Eugarrios Castillo, Johnta Hill, Gracie Jones, Caleb Lutz, Quincy Middaugh, Kolton Mills, Jace O’Connor, Elizabeth Prinkey, Kiernan Watson, and Sydney Welch.

JUNIOR – Astrid Aceituno Barrios, Andrew Bowers, Alondra Corona-Lara, Lindsey Evans, Nikolai Leedom, Miguel Luciano-Keener, Gael Mayorga, Nathaniel Partin, Jackson Solorzano Crisostomo, and D’Shaun Ware.

SOPHOMORE – Keianna Brantley, London Cotter, Mykala Denlinger, Mia Reichard, and Koltan Shelby.

FRESHMEN – Domanick Auske, Emily De La Torre Sanchez, Jackson Liss, Ivan Osornio-Machuca, and Kayleigh Prescott.

EIGHTH GRADE – Sandi Aguilar-Mendez, Omar Bahena, Erick Casillas-Romero, Colton Elmore, Mikkel Hartman, Jeremiah Hill, Adalina Himes, Novalie Kennedy, Sophia Kobus, Dulce Roque, Jet Thacker, and Sophia Thomas.

SEVENTH GRADE – Kalena Cooper, Juliana Emrick, Levi Garringer, Luis Jimenez-Ulloa, Jenna LaFuze, Braxton Lozoya, Britany Munguia Ramirez, Drake Payne, and Raylen Walker.