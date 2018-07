Storms caused damage throughout Darke County on Friday. Among the damage was a tree struck by lightning at 737 Washington Ave. in Greenville, a tree into a power line at Horatio-Harris Creek Road and U.S. Route 127 and debris across the roadway at Horatio-Harris Creek Road and State Route 49.

https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/07/web1_WEB-027-2-.jpg Jim Comer | For The Daily Advocate https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/07/web1_WEB-032-2-1-1.jpg Jim Comer | For The Daily Advocate https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/07/web1_WEB-042-2-.jpg Jim Comer | For The Daily Advocate https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/07/web1_WEB-089-2-.jpg Jim Comer | For The Daily Advocate https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/07/web1_WEB-095-2-.jpg Jim Comer | For The Daily Advocate https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/07/web1_WEB-096-2-.jpg Jim Comer | For The Daily Advocate https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/07/web1_WEB-008-2-1-2.jpg Jim Comer | For The Daily Advocate https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/07/web1_WEB-021-2-1-1.jpg Jim Comer | For The Daily Advocate https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/07/web1_WEB-023-2-.jpg Jim Comer | For The Daily Advocate