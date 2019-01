Ansonia Middle School releases Honor Roll

ANSONIA – Ansonia Middle School has announced its Honor Roll for the second quarter of the 2018-19 school year.

To make the Honor Roll, a student must have a 3.5 GPA or higher.

Eighth grade: Jessica Thomas, Denay Geesaman, Kinsey Hartzell, Samantha Thornburg, Ariya Wickham, Brayden Barnes, Marissa Shook, Madison Warner, Madisyn Esser, Eyan Hackler, Erick Lee, Austin Obringer, Rebekah Prasuhn, Gavin Kelch, Meghan Brown, Kaylin Johnson, Emily Kelly, Payton Stachler, Scott Ritchie, Hailey Sebring, Gabrielle Balcom, Ian Schmitmeyer, Gabriel Zumbrun, Alliyah Hall, Autumn Everman, Ian Brown, Kennedi Strawser, Nathan Armock, Jason Stover, Holly Barga, Kelsey Holden and Trishelle Rockwood.

Seventh grade: Mercedes Leeper, Abigail Kramer, Emily Pierre, Matthew Barga, Madison Woodyard, Keegen Weiss, Madyson Buckingham, Makayla Stachler, Garrett Stammen, Maverick Sanders, Jakob Creager, Nicholas Burns, Kelsey Muhlenkamp, Grant Barga, Colton York, Peyton Billenstein, Landin Hiatt, Landon Perry, Colin Moody, Alexa Drees, Maddy Shuttleworth-Bell, Brayden Drees, Hailee Haye, Brenna Schmit, Bailey Schmit, Addison Marker, Alyssa Schmitmeyer, Mackenzie Diegel, Colleen Steinmetz, Haven Neeley, Devin Geyer, Nevada Yount, Jayce Snyder, Taylor Price, Cheyenne Blackburn, Nicholas Thornhill, Lyllee Barber, Auston Pacheco, Jared Schmitmeyer and Abigail Heck.