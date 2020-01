WSU announces Dean’s List

DAYTON – More than 2,700 Ohio students at Wright State University earned dean’s list honors during the fall 2019 semester, based on their grade point averages. All students must take 12 or more credit hours and must have achieved at least a 3.5 grade point average to be placed on the dean’s list.

Darke County students named to the list include:

Union City – Abigail Abel, Kelsie Hunt, Sidnie Hunt, and Itzel Jarrett

Greenville – Cydney Adams, Ryan Clefford, Zac Davis, Haley Dillman, Taylor Hackney, Reuben Kennett, Patrick Lockhart, Taylor Martin, Sandra Moore, Sierra Perry, Zachary Perry, Jessica Peters, Dyllan Saintignon, Latosha Stone, and Alexander Vehre

Versailles – Amber Barga, Erika Grogean, Cali Groff, Jamie Hart, Danielle Hesson, Cole Luthman, Adam Lyons, Kylie Lyons, Courtney McEldowney, Grace McEldowney, Kori Oliver, Rachel Pinchot, Conner Reed, Alexis Rhoades, Caden Schulze, Megan VanSkyock, Audrey Voisard, and Jacob Wuebker

Rossburg – Isabelle Barga, Emily Langenkamp, Caitlin Moody, Brooke Muhlenkamp, and Kelsey Westgerdes

Osgood – Dustin Brunswick, Derrek Kemper, Lisa Lange, and Brennen Schlecty

West Manchester – Luke Cetnar

New Weston – Madison Evers, Jessica Mestemaker, Aaron Niekamp, Sarah Niekamp, and Leah Wilburn

Bradford – Kyle Gigandet, Tyler Gigandet, and Henry Tumbusch

Arcanum – Halli Gipe, Brittany Kinney, Paige Kreusch, and Hayden Westfall

New Madison – Kalista Harleman and Brittney Hiestand

New Paris – Shelby Holzapfel

Ansonia – Megan Jones, Makensy Stump, Dalton Subler, and Taylor Thwaits