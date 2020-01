ABMS announces honor and merit roll

ARCANUM – Congratulations to the following students who have achieved honor roll and merit roll at Arcanum-Butler Middle School for the second nine weeks of school year 2019–2020.

Honor Roll

Fifth Grade – Quincy Angle, Caleb Baker, Andrew Bennett, Logan Besecker, Haylee Bloom, Haydon Brown, Kiryn Burns, Aiden Carlisle, Ben Delk, Matthew Denlinger, Morgen Denlinger, Hunter Eley, Cohen Etherington, Eliana Fessler, Ella Flatter, Cameron Garbig, Jordyn Garbig, Gideon Garno, Patrick Hammaker, Kayla Harrison, Ben Hartman, Tagen Jackson, MJ Macy, Kamryn Martin, Bohdan Menzie, Dani Michael, Savannah Miller, Jace Mote, Matty Noe, Adalyn Paul, Lauren Rader, Connor Rogers, Mazie Rose, Madison Schwartz, Kahlen Simpson, Jackson Smith, Luke Stephens, Weston Stephens, Brycelin Troutwine, AshtonTurpin, Haiden Vencill, Henry Weiss, Aubree Whitaker(4.0), and Adeline Wooten(4.0)

Sixth Grade – Micah Arbogast(4.0), Bella Armstrong, Elleigh Baker, Cameron Ball, Daegon Begin, Kamryn Beisner(4.0), Will Beisner, Lance Brinksneader(4.0), Gabrielle Brown(4.0), Regan Christ(4.0), Robert Denniston, Emry Edwards, Grace Fry, Krislin Garber(4.0), Madison Garber, Levi Hatfield, Remington Hatfield, Donald Hathaway, Kenadie Hensley, Christopher Hill, Carson Hittle ,Regan Ingram, Gabby Johnson, Caleb Jones, Cole Kessler(4.0), Lillian Larkins(4.0), Meridith Laux, Avery Leeper(4.0), Clark Lemons(4.0), Mahayla Locke, Caroline Long, Matthew McCans, Sara Netzley, Lainey Nickol, Camden Pfahler(4.0), Grace Psczulkoski(4.0), Kolten Quigney, Brody Schondelmyer, Wyatt Schwartz, Trinity Schweitzer, David Simpson, Missy Stoner, Landon Subler, Cheyenne Swisher, Charles Weiss, Caleb Wiant, Faith Wooten, and Malachi Wright(4.0)

Seventh Grade – Brooke Anderson(4.0), Pearl Angle, Sydney Archer(4.0), RJ Brothers, Shiloh Brown, Mackenzie Cantrell, Zoe DeHut, Carrie Denlinger, Shakira Denlinger, Rhianna Denniston, Dylan Dillman, Layla Dimitriou, Madison Downing, Noah Egnor, Mercedes Eichelberger, Alivia Ellis, Seth Fearon, Landon Flatter, Alexis Gibbons(4.0), Hannah Gulde, Keyana Hackney, Ethan Hartman, Lily Hayes, Aubrey Hutchinson, Autumn Ingram(4.0), Truman Knaus, Mora Menzie(4.0), Brooks Merriman(4.0), Katelynne Michael(4.0), Landon Miller, Owen Netherly, Ayanna New, Elizabeth Parks, Payten Parks(4.0), Cohen Protzman, Carter Rice(4.0), Blake Riffell, Claire Rogers, Emma Rogers(4.0), Kennedy Rose, Sam Rose, Shyenne Smith, Eli Stephens, Anna Stump(4.0), Mason Todd(4.0), Evan VanHoose, Landon Wagner(4.0), Morgan Weaver, Will Wenning, and Alexander Wooten

Eighth Grade – Ethan Bennett, Liam Chadwick(4.0), Tera Couch, Braylen Etherington, Kianna Farmer, Kaylee Flatter, Jacob Flayler, Emilie Fout, Kolin Frazee, Arianne Garrison(4.0), Ava Gilbert, Kylie Grieshop, Isabella Harleman, Jaelynn Hatfield(4.0), Luke Henninger, Ayden Hess, Lily Johnting(4.0), Hannah Kendig(4.0), Rylee Leeper, Kaitlynn Lipps, Brady Lock, Michael Mann(4.0), Lindsey McDermott, Ashlyn Miller, Rylan Murray, Hannah Nickol, Alex Rader, Carley Rieman(4.0), Garrett Rose, Kaitlyn Sharp, Zade Simon, Haley Smith, Blake Weaver, Chloe Williams, and Karis Wright

Merit Roll

Fifth Grade – Payton Brinson, Payton Chadd, Joseph Clopp, Clark Dues, Blaine Geus, Chris Greve, Troy Hackney, Hailey Hall, Faith Hathaway, Serenity Hill, Quinten Hutchinson, Phoenix Joslin, Helena Kissinger, Molly Kniesly, Jayden Livingston, Reece Monnin, Evan Parks, Colton Pool, Jack Pyles, Claire Simpson, Wolfgang Stites, Kaylor Stout, Landon Urlage, and Acacia Wilson

Sixth Grade – Aiden Ashbaugh, Dane Byers, Shyanna Cunningham, Lona Dillman, Audrey Doolin, Eden Frazee, Brayden Freeman, Liela Fugate, Trista Gahret, Braden Johnson, Bryce Kramer, Kaleb Kutter, Wyatt Lindsey, Derek Longstreth, Ava Moore, Marcus Rayburn, Mackenzie Riffell, Jared Shives, Kyler Spahr, Alexis Swiger, Sheena Troutwine, Jackson Weaver, and Cody Werling

Seventh Grade – William Arnett, Mackenzie Byrne, Emma Cantrell, Austin Carlisle, Danica Dillman, Shanona Hamilton, Alexis Melling, Kenna Quigney, Levi Rehmert, Carson Short, Tylan Stapleton, Noah Warren, Dustin Williams, and Wyatt Wilson

Eighth Grade – Caleb Burke, Andrew Byrd, Devin Craport, Isaac Dues, Trenten Hissong, Tristan Keckler ,Lily Kuhbander, Payton Oda, Paige Sloan, Gabriel Snyder, Vanessa Stewart, Sean Trogdon, and Taelen Unger