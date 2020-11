GCS announces Grade 4 Honor Roll

GREENVILLE —The Greenville City Schools proudly announces its first quarter, 2020-2021 Highest Honor Roll, Honor Roll, and Merit Roll for Grade 4.

Students earning the 4th Grade Highest Honor Roll are: Adalee Boner, Zoey Fornshil, Patience Hinkle, Landrey Huffman, Addysan Preston, and Nilakshi Rami.

Students earning the 4th Grade Honor Roll are: Keagen Addis, Micah Angles, Cade Barberine, Charles Barringer, Emma Benge, Isaac Brown, Zebulen Burk, Hunter Cain, Hudson Cantrell, Lucy Castle, Lilly Crawford, Farrah Dedloff, Haylee Fisher, Gage Fletcher, Gamble Fletcher, Daven Fletcher, Lydia Force, Payton Fourman, Hallee Fourman, Parker Francis, Lucas Fudge, Nolan Gehret, Elijah Gregg, Chelsea Guillermin, Josh Harrison, Brady Hartle, Graham Holzapfel, Aubree Hood, Sage Jones, Bentley Kingery, Kai Kitchen, Kade Labig, Cole Lavy, Leena Leber, Ella Locker, Raegan Lowe, Benjamin Mardin, Ryker Marshall, Jordyn Mcmullen, Bentley Mcnutt, Braxton Moore, Yunus Nagi, Andrew Newland, Adrianna Nichols, Jayden Prater, Connor Price, Allison Randolph, Serenity Redmond, Bralyn Rose, Garrett Sachs, Branson Santillanes, August Scarberry, Cody Schmidt, Sophie Shafer, Justin Smith, Liam Strunks, Mackenzie Swisshelm, Elizabeth Walker, Oliver Weaver, Jordyn Welch, Ayla Weyant, Ayden Young, and Alexis Yundt.

Students earning the 4th Grade Merit Roll are: Ola Bertsch, Josselynn Best, Isabella Bierly, Addy Bowles, Isabella Capps, Kaeleigh Carroll, Leo Cox, Asai Cross, Xander Elkins, Molly Etchison, Tyler Fugett, Hayley Funk, Daiana Gutierrez-Arenas, Jax Hayes, Sam Heidrich, Landon Hiatt, Ashlyn Hoffman, Edger Shelbie Huhn, Caleb Inman, Isabella Jett, Dylanna Johnson, Isabella Knoop, Kenzie Kolb, Kohen Kolb, Mikey Landis, Caitlyn Lowe, Selena Lumpkin, Isabell Markley, Hayden Martin, Josilyn Mcmullen, Levi Olson, Jacobi Pahl, Chelsi Rice, Lily Robbins, Ryan Rosinski, Griffen Shipp, Lilith St Pierre, Maris Trissel, Jatoria Werner, Grayson Wheldon, Emma Whittaker, and Jase Young.

Congratulations to all!