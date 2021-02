Bradford elemetary grading honors

BRADFORD — The following students have been named to the Honor or Merit Roll for the second nine week grading period at Bradford Elementary School:

HONOR ROLL

Grade 3: Cayden Apple 4.0, Kaston Gilbert 4.0, Kaiden Mattieu 4.0, Carter McQuinn 4.0, Owen Bubeck, Zoey Burgett, Colby Hansen, Araya Jones, Legacy Peeples, Liam Peeples, Nathan Riffell, Darious Shirk, D.J. Swindler, Grady Trevino, Jack York

Grade 4: Colt Brewer 4.0, Emma Hartzell 4.0, Liam Lingo 4.0, Chaize Byers, Noah Byrd, Prestyn Dross, Traycen Dues, Jackson Felver, Rowen Hill, Ava Hudelson, Charity Miller, Gabe Skinner, Bristol Wombold, Zao Younker

Grade 5: Lukas Bolen 4.0, Hayven Evans 4.0, Brendan Hansen 4.0, Zeb Lavey 4.0, Carson Maxwell 4.o, Doolin Puterbaugh 4.0, Nick Swiger 4.0, Scarlett Anderson, Aeryn Barhorst, Piper Burgett, Gwen Cave, Chloe Elsner, Eli Hoffman, Kayden King, Damion Long, Landon McNutt, Kaylee Osborne, Lucas Nicholson, Aleah York

MERIT ROLL

Grade 3: Fiona Brewer, Adam Brush, Raylan Byers, Zac Cave, Kynlee Dues, Kennedy Hale, Ronnie Keener, Chloe Long, Kaya Miller, Dylan O’Rock, Eli Wackler

Grade 4: Ella Clack, Landen Grice, Zoey Hill, Lucas Lewis, Nick Lewis, Kaylynne Minnich, Dresden Puterbaugh, Lucas Sanders, Brayden Venrick, Braylon Whitehouse

Grade 5: Charles Alexander, Aubrey Austin, Tristan Burroughs, Hunter Gaines, Migual Gutierrez, Leaha Hammaker, Mackenzie Hocker, Ethan Osborne, Isaiah Prupus, Bronson Schnurpel, Caitlynn Shroyer

Congratulations to these students on their hard work and academic achievement.