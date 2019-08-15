Dissolutions, Divorces

Dissolutions
Sarah Sheard, New Madison, and Dustin Sheard, New Madison.
April Marshal, Ansonia, and Kenneth Marshal, Versailles.
Magen Evilsizor, Lima, and Kenny Evilsizor, Greenville.
Betsy M. Detrick, Bradford, and Chad E Detrick, Bradford.
Jennifer J. Ewing, Arcanum, and Randy R. Ewing, Arcanum.
April Lavy, Russia, Ohio, and Craig Lavy, Greenville.
Helen Cardenas, Greenville, and Sebastian Cardenas, Greenville.
Ashley M. Davis, New Madison, and Francis W. Davis, Greenville.
Debbie Kunk, Greenville, and Gary Kunk Jr., Versailles.
Chloe A. Francis, Versailles, and Trevor A. Noggle, Versailles.
Divorces
Monica Hupman, Greenville, vs. Jason Hupman, Greenville.
Emily B. Spencer, Greenville, vs. Austin L. Spencer, Greenville.
Tennille R. Rogers, New Madison, vs. Michael S. Rogers Jr., New Madison.
Jonathon D. Estes, Pennville, Ind., vs. Tara R. Eichelberger, Fort Loramie.
Harold Aaron Prager, Greenville, vs. Crystal Lynn Prager, Greenville.
Jennifer Alcalde, Ansonia, vs. Milsawon Alcalde Capote, Kansas City, Kan.
Lisa Napier, New Madison, vs. Robert Napier, Richmond, Ind.
Larry E. Varvel Jr. Union City, Ohio, vs. Melissa A Varvel, Union City, Ohio.