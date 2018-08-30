2018 FALL PREP SPORTS STATISTICS

Below is the first installment of statistics for the 2018 fall prep sports season. These will run every Friday in The Daily Advocate. Coaches are asked to submit cumulative statistics by 5 p.m. each Wednesday in order to be included in that week’s listing. A PDF of statistics or a link to your online statistics should be emailed to The Daily Advocate sports editor Skip Weaver at sweaver@aimmediamidwest.com.
Football
Passing (Attempts-Completions)
Tyler Beyke, Greenville: 10-14
Ryan Martin, Versailles: 4-16
Hunter Buckingham, Ansonia: 3-7
Wes Bruns, Versailles: 1-2
Passing yards
Tyler Beyke, Greenville: 147
Ryan Martin, Versailles: 50
Hunter Buckingham, Ansonia: 21
Wes Bruns, Versailles: 15
Passing touchdowns
Tyler Beyke, Greenville: 1
Wes Bruns, Versailles: 1
Rushing (Carries-Yards-Average)
Landon Eldridge, Greenville: 19-215-11.3
Di’Maurye Ewing, Greenville: 20-103-5.2
Tyler Beyke, Greenville: 6-86-14.3
Devyn Sink, Ansonia: 16-83-5.2
Matthew Shook, Ansonia: 10-77-7.7
Reece Stammen, Ansonia: 19-63-3.3
Jake Poling, Versailles: 15-50-3.3
Hunter Buckingham, Ansonia: 3-24-8.0
Ethan Fischer, Ansonia: 5-16-3.2
Jack Barga, Versailles: 4-15-3.8
Hunter Trump, Versailles: 3-14-4.7
Jared Seibert, Versailles: 2-11-5.5
Rushing touchdowns
Landon Eldridge, Greenville: 4
Devyn Sink, Ansonia: 1
Reece Stammen, Ansonia: 1
Hunter Buckingham, Ansonia: 1
Di’Maurye Ewing, Greenville: 1
Ryan Martin, Versailles: 1
Receiving (Receptions-Yards-Average)
Marcus Wood, Greenville: 6-108-18.0
Michael Stammen, Versailles: 3-39-13.0
Hunter Muir, Ansonia: 2-19-9.5
John Butsch, Greenville: 1-19-19.0
Tony Sells, Greenville: 2-15-7.5
Evan Hiestand, Versailles: 1-11-11.0
Receiving touchdowns
Marcus Wood, Greenville: 1
Jared DeMange, Versailles: 1
Kicking (PAT Made-Attempts)
Michael Hall, Ansonia: 4-4
Ethan Flanery, Greenville: 4-6
Punting (Punts-Yards-Average)
Devyn Sink, Ansonia: 2-104-52.0
Eli McEldowney, Versailles: 4-138-34.5
Ethan Flanery, Greenville: 1-31-31.0
Punt returns (Returns-Yards-Average)
Michael Stammen, Versailles: 1-25-25.0
Scoring (Total points)
Landon Eldridge, Greenville: 24
Devyn Sink, Ansonia: 12
Hunter Buckingham, Ansonia: 6
Reece Stammen, Ansonia: 6
Marcus Wood, Greenville: 6
Di’Maurye Ewing, Greenville: 6
Ryan Martin, Versailles: 6
Hunter Trump, Versailles: 6
Michael Hall, Ansonia: 4
Ethan Flanery, Greenville: 4
Tackles
Andrew Rowland, Ansonia: 11
Ben Albers, Versailles: 8
Tyler Henry, Versailles: 8
Reece Stammen, Ansonia: 7
Hayden Sharp, Greenville: 7
Derek Cavin, Versailles: 7
Nathan Wagner, Versailles: 7
Devyn Sink, Ansonia: 6
Hunter Muir, Ansonia: 6
Tony Sells, Greenville: 6
Evan Hiestand, Versailles: 6
Matthew Shook, Ansonia: 5
Jedd Rismiller, Ansonia: 5
Austin Helmke, Ansonia: 5
Colton McCartney, Greenville: 5
Ryan Martin, Versailles: 5
John Butsch, Greenville: 4
Landon Eldridge, Greenville: 4
Louden Keihl, Versailles: 4
Adam Kremer, Versailles: 4
Garrett Toops, Versailles: 4
Brayden Keihl, Versailles: 4
Hunter Buckingham, Ansonia: 3
Ethan Fischer, Ansonia: 3
Andrew DeMange, Versailles: 3
Tyler Gigandet, Versailles: 3
Chase Detrick, Versailles: 3
Peyton Setser, Ansonia: 2
Nathan Fry, Greenville: 2
Ethan Flanery, Greenville: 2
Bradley Wynn, Greenville: 2
Kaleb Bingham, Greenville: 2
Evan Saylor, Greenville: 2
Tytan Grote, Greenville: 2
Brennen Siefring, Greenville: 2
Jack Barga, Versailles: 2
Michael Stammen, Versailles: 2
Ethan Setser, Ansonia: 1
Isaac Barga, Ansonia: 1
Ross Shook, Ansonia: 1
Marcus Wood, Greenville: 1
Jacob Goldsmith, Greenville: 1
Colton Zumbrun, Greenville: 1
Khale Donthnier, Greenville: 1
Logan Sibery, Greenville: 1
Matt Boltin, Greenville: 1
Owen Jankowski, Greenville: 1
Austin Toner, Versailles: 1
Sacks
Reece Stammen, Ansonia: 2
Ethan Setser, Ansonia: 1
Interceptions
Ethan Fischer, Ansonia: 2
Landon Eldridge, Greenville: 1
Ben Albers, Versailles: 1
Volleyball
Kills
Lindsey Winner, Versailles: 68
Elizabeth Ording, Versailles: 63
Camille Pohl, Arcanum: 42
Taylor Gray, Arcanum: 40
Emma Klosterman, Greenville: 36
Raegan Shaffer, Versailles: 31
Corina Conley, Franklin-Monroe: 29
Chloe Peters, Franklin-Monroe: 29
Kenzie Singer, Ansonia: 22
Audrey Heiser, Arcanum: 22
Madilyn Francis, Greenville: 22
Josi Worden, Greenville: 21
Buzz Brewer, Bradford: 19
Emily Gariety, Ansonia: 18
Bianca Keener, Bradford: 18
Emma George, Versailles: 16
Abbie Yoder, Greenville: 15
Kassy Wentworth, Ansonia: 13
Chloe McGlinch, Franklin-Monroe: 13
Brigette Filbrun, Franklin-Monroe: 11
Koryann Elliott, Greenville: 11
Brooke Stonebraker, Versailles: 10
Blocks
Lindsey Winner, Versailles: 19
Emma George, Versailles: 18
Elizabeth Ording, Versailles: 15
Audrey Heiser, Arcanum: 11
Abbie Yoder, Greenville: 11
Raegan Shaffer, Versailles: 9
Jenna Haney, Arcanum: 8
Bianca Keener, Bradford: 8
Kelsey Custenborder, Versailles: 7
Corina Conley, Franklin-Monroe: 6
Kassy Wentworth, Ansonia: 5
Taylor Gray, Arcanum: 5
Madilyn Francis, Greenville: 5
Neleh Schlarmann, Ansonia: 4
Erica Gaynor, Bradford: 4
Kylee Winner, Ansonia: 3
Heidi Runkel, Ansonia: 3
Digs
Trinity Henderson, Ansonia: 167
Emily Gariety, Ansonia: 93
Macey Hartman, Arcanum: 76
Camille Pohl, Arcanum: 71
Kenzie Singer, Ansonia: 64
Shelby Hermann, Greenville: 64
Caitlin McEldowney, Versailles: 63
Macie Reck, Bradford: 62
Belle Cable, Franklin-Monroe: 57
Alyssa Armock, Ansonia: 49
Aleesha Gates, Ansonia: 47
Gracie Garno, Arcanum: 46
Kelsey Custenborder, Versailles: 45
Taylor Gray, Arcanum: 44
Brigette Filbrun, Franklin-Monroe: 44
Kate Griesdorn, Versailles: 35
Kassy Wentworth, Ansonia: 34
Kennedy Morris, Franklin-Monroe: 33
Abby Stammen, Versailles: 32
Chelsea Noggler, Ansonia: 31
Sadie Sink, Arcanum: 31
Chloe Peters, Franklin-Monroe: 31
Brooke Stachler, Greenville: 30
Chloe Cox, Greenville: 26
Buzz Brewer, Bradford: 25
Lindsey Winner, Versailles: 25
Alexis Didier, Versailles: 24
Sarah Abell, Greenville: 23
Heidi Runkel, Ansonia: 22
Chloe McGlinch, Franklin-Monroe: 19
Emma Canan, Bradford: 18
Cassi Mead, Bradford: 18
Audrey Heiser, Arcanum: 17
Libby McKinney, Greenville: 17
Neleh Schlarmann, Ansonia: 15
Maggie Manuel, Bradford: 12
Emma Klosterman, Greenville: 12
Bianca Keener, Bradford: 11
Josi Worden, Greenville: 10
Madilyn Francis, Greenville: 10
Raegan Shaffer, Versailles: 10
Assists
Kelsey Custenborder, Versailles: 169
Sadie Sink, Arcanum: 68
Brooke Stachler, Greenville: 67
Brigette Filbrun, Franklin-Monroe: 51
Libby McKinney, Greenville: 41
Taylor Gray, Arcanum: 40
Kennedy Morris, Franklin-Monroe: 39
Cassi Mead, Bradford: 26
Buzz Brewer, Bradford: 16
Rylie Marker, Ansonia: 11
Aces
Kelsie Singer, Ansonia: 14
Emily Gariety, Ansonia: 11
Kassy Wentworth, Ansonia: 8
Kennedy Morris, Franklin-Monroe: 8
Caitlin McEldowney, Versailles: 8
Kate Griesdorn, Versailles: 7
Belle Cable, Franklin-Monroe: 6
Brigette Filbrun, Franklin-Monroe: 6
Corina Conley, Franklin-Monroe: 6
Chloe Cox, Greenville: 6
Shelby Hermann, Greenville: 6
Abby Stammen, Versailles: 6
Neleh Schlarmann, Ansonia: 5
Camille Pohl, Arcanum: 5
Sadie Sink, Arcanum: 5
Maggie Manuel, Bradford: 5
Buzz Brewer, Bradford: 4
Chloe Peters, Franklin-Monroe: 4
Sarah Abell, Greenville: 4
Alyssa Armock, Ansonia: 3
Chelsea Noggler, Ansonia: 3
Gracie Garno, Arcanum: 3
Taylor Gray, Arcanum: 3
Emma Canan, Bradford: 3
Cassi Mead, Bradford: 3
Brooke Stachler, Greenville: 3
Libby McKinney, Greenville: 3
Lindsey Winner, Versailles: 3
Kelsey Custenborder, Versailles: 3
Boys soccer
Goals
Alex Hutt, Greenville: 5
Clayton Herron, Greenville: 2
Dylan Snyder, Greenville: 2
Ben Davidson, Greenville: 1
Addison Ernst, Greenville: 1
Jorge Guaderrama, Greenville: 1
Assists
Dylan Snyder, Greenville: 2
Ben Davidson, Greenville: 1
Clayton Herron, Greenville: 1
Alex Hutt, Greenville: 1
Jacob Maher, Greenville: 1
Saves
Jacob Maher, Greenville: 7
Andrew Abell, Greenville: 1
Boys cross country
Best times
Tanner Delk, Arcanum: 16:46.9
Riley Emerick, Greenville: 17:38.0
Brooks Blakeley, Versailles: 17:43.3
Stuart Baltes, Versailles: 18:22.1
Landon Kreusch, Arcanum: 18:27.6
Alex Subler, Greenville: 18:46.6
Logan Warner, Ansonia: 18:48.6
Matt Karns, Greenville: 19:06.5
Harley Ketring, Tri-Village: 19:18.2
Jay Roberts, Bradford: 19:24.9
Logan Todd, Arcanum: 19:26.9
Ethan Moores, Arcanum: 19:27.9
Dakota White, Arcanum: 19:29.3
Jackson Moore, Bradford: 19:31.9
Seth Shaffer, Greenville: 19:39.0
Alex Brewer, Versailles: 19:39.3
Brendan Hosler, Franklin-Monroe: 19:43.7
Noah Barga, Versailles: 19:50
Gabriel Stevens, Greenville: 19:54.0
Logan Miller, Versailles: 19:54.5
Jack Gehret, Versailles: 19:55.0
Xavier Grillot, Versailles: 20:17
Aidan Beachler, Bradford: 20:19.3
Matt Cromwell, Versailles: 20:25
Brian Heitkamp, Versailles: 20:32
Ross Thayer, Franklin-Monroe: 20:35.8
Jarrett Petitjean, Versailles: 20:41
Caden Schulze, Versailles: 20:59
Girls cross country
Best times
Skipp Miller, Bradford: 21:01.9
Isabelle Rammel, Greenville: 21:15.7
Liz Watren, Versailles: 21:21.9
Austy Miller, Bradford: 21:27.1
Madelyn Holzapfel, Versailles: 21:55.8
Kara Spitzer, Versailles: 22:07.8
Selene Weaver, Franklin-Monroe: 22:21.1
Lauren Menke, Versailles: 22:36.1
Emma Peters, Versailles: 22:46.0
Maria Mangen, Versailles: 22:47
Nicole Brocious, Franklin-Monroe: 23:20.1
Olivia Daugherty, Bradford: 23:22.7
Hannah Bey, Versailles: 23:44
Lydia Shannon, Arcanum: 23:49.3
Lauren Dull, Greenville: 23:51.9
Renea Schmitmeyer, Versailles: 23:54
Delaney Barga, Versailles: 24:19
Raegan Warner, Franklin-Monroe: 24:27.6
Lydia Snyder, Ansonia: 24:29.9
Mercedes Smith, Bradford: 24:32.3
Olivia Wright, Ansonia: 24:33.2
Kennedy McEldowney, Versailles: 24:45
Tori Schulze, Versailles: 24:55
Kaylee Phelan, Versailles: 25:01
Boys golf
Season averages (nine holes)
Kendall Wright, Arcanum: 43.5
Carter Gray, Arcanum: 44.25
Cade Brubaker, Arcanum: 44.75
Warren Hartzell, Greenville: 46.4
Andrew Kiryluk, Greenville: 47.2
Evan Saylor, Greenville: 47.3
Evan Atchley, Arcanum: 48.0
Trevor Bailey, Arcanum: 49.25
Alex Kolb, Greenville: 50.0
Jack Shannon, Arcanum: 50.25
Jack Marchal, Greenville: 50.6
Bryan Day, Greenville: 51.5
Jordan Dill, Greenville: 55.75
Girls golf
Season averages (nine holes)
Jada Garland, Greenville: 48.75
Jessica Mortensen, Greenville: 54.58
Maddie Breig, Greenville: 57.75
Makenzi Glancy, Greenville: 58.5
Kylie Beam, Grenville: 58.56
Lainey Oswalt, Greenville: 61.22
Riley Hunt, Greenville: 61.33
Trinity Reis, Greenville: 62.86
Leah Fry, Greenville: 71.67
Mikayla Miller, Greenville: 72.0
Girls tennis
Singles records
Abby Swensen, Greenville: 4-0
Natalie Milligan, Greenville: 3-1
Felicity Lance, Greenville: 1-1
Emily Marchal, Greenville: 0-2
Doubles records
Marabelle Lance/Anna Manges, Greenville: 3-1
Amanda Chui/Katie Baughman, Greenville: 1-0
Faith Mansfield/Emily Marchal, Greenville: 1-0
Felicity Lance/Faith Mansfield, Greenville: 1-1
(Statistics compiled by sports editor Skip Weaver)