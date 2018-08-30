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2018 FALL PREP SPORTS STATISTICS


Tylor Cheeseman runs in for a Tri-Village touchdown last Friday night in helping to lead the Patriots to a 50-12 win over Jefferson.

Tylor Cheeseman runs in for a Tri-Village touchdown last Friday night in helping to lead the Patriots to a 50-12 win over Jefferson.


Dale Barger | For The Daily Advocate

Below is the first installment of statistics for the 2018 fall prep sports season. These will run every Friday in The Daily Advocate. Coaches are asked to submit cumulative statistics by 5 p.m. each Wednesday in order to be included in that week’s listing. A PDF of statistics or a link to your online statistics should be emailed to The Daily Advocate sports editor Skip Weaver at sweaver@aimmediamidwest.com.

Football

Passing (Attempts-Completions)

Tyler Beyke, Greenville: 10-14

Ryan Martin, Versailles: 4-16

Hunter Buckingham, Ansonia: 3-7

Wes Bruns, Versailles: 1-2

Passing yards

Tyler Beyke, Greenville: 147

Ryan Martin, Versailles: 50

Hunter Buckingham, Ansonia: 21

Wes Bruns, Versailles: 15

Passing touchdowns

Tyler Beyke, Greenville: 1

Wes Bruns, Versailles: 1

Rushing (Carries-Yards-Average)

Landon Eldridge, Greenville: 19-215-11.3

Di’Maurye Ewing, Greenville: 20-103-5.2

Tyler Beyke, Greenville: 6-86-14.3

Devyn Sink, Ansonia: 16-83-5.2

Matthew Shook, Ansonia: 10-77-7.7

Reece Stammen, Ansonia: 19-63-3.3

Jake Poling, Versailles: 15-50-3.3

Hunter Buckingham, Ansonia: 3-24-8.0

Ethan Fischer, Ansonia: 5-16-3.2

Jack Barga, Versailles: 4-15-3.8

Hunter Trump, Versailles: 3-14-4.7

Jared Seibert, Versailles: 2-11-5.5

Rushing touchdowns

Landon Eldridge, Greenville: 4

Devyn Sink, Ansonia: 1

Reece Stammen, Ansonia: 1

Hunter Buckingham, Ansonia: 1

Di’Maurye Ewing, Greenville: 1

Ryan Martin, Versailles: 1

Receiving (Receptions-Yards-Average)

Marcus Wood, Greenville: 6-108-18.0

Michael Stammen, Versailles: 3-39-13.0

Hunter Muir, Ansonia: 2-19-9.5

John Butsch, Greenville: 1-19-19.0

Tony Sells, Greenville: 2-15-7.5

Evan Hiestand, Versailles: 1-11-11.0

Receiving touchdowns

Marcus Wood, Greenville: 1

Jared DeMange, Versailles: 1

Kicking (PAT Made-Attempts)

Michael Hall, Ansonia: 4-4

Ethan Flanery, Greenville: 4-6

Punting (Punts-Yards-Average)

Devyn Sink, Ansonia: 2-104-52.0

Eli McEldowney, Versailles: 4-138-34.5

Ethan Flanery, Greenville: 1-31-31.0

Punt returns (Returns-Yards-Average)

Michael Stammen, Versailles: 1-25-25.0

Scoring (Total points)

Landon Eldridge, Greenville: 24

Devyn Sink, Ansonia: 12

Hunter Buckingham, Ansonia: 6

Reece Stammen, Ansonia: 6

Marcus Wood, Greenville: 6

Di’Maurye Ewing, Greenville: 6

Ryan Martin, Versailles: 6

Hunter Trump, Versailles: 6

Michael Hall, Ansonia: 4

Ethan Flanery, Greenville: 4

Tackles

Andrew Rowland, Ansonia: 11

Ben Albers, Versailles: 8

Tyler Henry, Versailles: 8

Reece Stammen, Ansonia: 7

Hayden Sharp, Greenville: 7

Derek Cavin, Versailles: 7

Nathan Wagner, Versailles: 7

Devyn Sink, Ansonia: 6

Hunter Muir, Ansonia: 6

Tony Sells, Greenville: 6

Evan Hiestand, Versailles: 6

Matthew Shook, Ansonia: 5

Jedd Rismiller, Ansonia: 5

Austin Helmke, Ansonia: 5

Colton McCartney, Greenville: 5

Ryan Martin, Versailles: 5

John Butsch, Greenville: 4

Landon Eldridge, Greenville: 4

Louden Keihl, Versailles: 4

Adam Kremer, Versailles: 4

Garrett Toops, Versailles: 4

Brayden Keihl, Versailles: 4

Hunter Buckingham, Ansonia: 3

Ethan Fischer, Ansonia: 3

Andrew DeMange, Versailles: 3

Tyler Gigandet, Versailles: 3

Chase Detrick, Versailles: 3

Peyton Setser, Ansonia: 2

Nathan Fry, Greenville: 2

Ethan Flanery, Greenville: 2

Bradley Wynn, Greenville: 2

Kaleb Bingham, Greenville: 2

Evan Saylor, Greenville: 2

Tytan Grote, Greenville: 2

Brennen Siefring, Greenville: 2

Jack Barga, Versailles: 2

Michael Stammen, Versailles: 2

Ethan Setser, Ansonia: 1

Isaac Barga, Ansonia: 1

Ross Shook, Ansonia: 1

Marcus Wood, Greenville: 1

Jacob Goldsmith, Greenville: 1

Colton Zumbrun, Greenville: 1

Khale Donthnier, Greenville: 1

Logan Sibery, Greenville: 1

Matt Boltin, Greenville: 1

Owen Jankowski, Greenville: 1

Austin Toner, Versailles: 1

Sacks

Reece Stammen, Ansonia: 2

Ethan Setser, Ansonia: 1

Interceptions

Ethan Fischer, Ansonia: 2

Landon Eldridge, Greenville: 1

Ben Albers, Versailles: 1

Volleyball

Kills

Lindsey Winner, Versailles: 68

Elizabeth Ording, Versailles: 63

Camille Pohl, Arcanum: 42

Taylor Gray, Arcanum: 40

Emma Klosterman, Greenville: 36

Raegan Shaffer, Versailles: 31

Corina Conley, Franklin-Monroe: 29

Chloe Peters, Franklin-Monroe: 29

Kenzie Singer, Ansonia: 22

Audrey Heiser, Arcanum: 22

Madilyn Francis, Greenville: 22

Josi Worden, Greenville: 21

Buzz Brewer, Bradford: 19

Emily Gariety, Ansonia: 18

Bianca Keener, Bradford: 18

Emma George, Versailles: 16

Abbie Yoder, Greenville: 15

Kassy Wentworth, Ansonia: 13

Chloe McGlinch, Franklin-Monroe: 13

Brigette Filbrun, Franklin-Monroe: 11

Koryann Elliott, Greenville: 11

Brooke Stonebraker, Versailles: 10

Blocks

Lindsey Winner, Versailles: 19

Emma George, Versailles: 18

Elizabeth Ording, Versailles: 15

Audrey Heiser, Arcanum: 11

Abbie Yoder, Greenville: 11

Raegan Shaffer, Versailles: 9

Jenna Haney, Arcanum: 8

Bianca Keener, Bradford: 8

Kelsey Custenborder, Versailles: 7

Corina Conley, Franklin-Monroe: 6

Kassy Wentworth, Ansonia: 5

Taylor Gray, Arcanum: 5

Madilyn Francis, Greenville: 5

Neleh Schlarmann, Ansonia: 4

Erica Gaynor, Bradford: 4

Kylee Winner, Ansonia: 3

Heidi Runkel, Ansonia: 3

Digs

Trinity Henderson, Ansonia: 167

Emily Gariety, Ansonia: 93

Macey Hartman, Arcanum: 76

Camille Pohl, Arcanum: 71

Kenzie Singer, Ansonia: 64

Shelby Hermann, Greenville: 64

Caitlin McEldowney, Versailles: 63

Macie Reck, Bradford: 62

Belle Cable, Franklin-Monroe: 57

Alyssa Armock, Ansonia: 49

Aleesha Gates, Ansonia: 47

Gracie Garno, Arcanum: 46

Kelsey Custenborder, Versailles: 45

Taylor Gray, Arcanum: 44

Brigette Filbrun, Franklin-Monroe: 44

Kate Griesdorn, Versailles: 35

Kassy Wentworth, Ansonia: 34

Kennedy Morris, Franklin-Monroe: 33

Abby Stammen, Versailles: 32

Chelsea Noggler, Ansonia: 31

Sadie Sink, Arcanum: 31

Chloe Peters, Franklin-Monroe: 31

Brooke Stachler, Greenville: 30

Chloe Cox, Greenville: 26

Buzz Brewer, Bradford: 25

Lindsey Winner, Versailles: 25

Alexis Didier, Versailles: 24

Sarah Abell, Greenville: 23

Heidi Runkel, Ansonia: 22

Chloe McGlinch, Franklin-Monroe: 19

Emma Canan, Bradford: 18

Cassi Mead, Bradford: 18

Audrey Heiser, Arcanum: 17

Libby McKinney, Greenville: 17

Neleh Schlarmann, Ansonia: 15

Maggie Manuel, Bradford: 12

Emma Klosterman, Greenville: 12

Bianca Keener, Bradford: 11

Josi Worden, Greenville: 10

Madilyn Francis, Greenville: 10

Raegan Shaffer, Versailles: 10

Assists

Kelsey Custenborder, Versailles: 169

Sadie Sink, Arcanum: 68

Brooke Stachler, Greenville: 67

Brigette Filbrun, Franklin-Monroe: 51

Libby McKinney, Greenville: 41

Taylor Gray, Arcanum: 40

Kennedy Morris, Franklin-Monroe: 39

Cassi Mead, Bradford: 26

Buzz Brewer, Bradford: 16

Rylie Marker, Ansonia: 11

Aces

Kelsie Singer, Ansonia: 14

Emily Gariety, Ansonia: 11

Kassy Wentworth, Ansonia: 8

Kennedy Morris, Franklin-Monroe: 8

Caitlin McEldowney, Versailles: 8

Kate Griesdorn, Versailles: 7

Belle Cable, Franklin-Monroe: 6

Brigette Filbrun, Franklin-Monroe: 6

Corina Conley, Franklin-Monroe: 6

Chloe Cox, Greenville: 6

Shelby Hermann, Greenville: 6

Abby Stammen, Versailles: 6

Neleh Schlarmann, Ansonia: 5

Camille Pohl, Arcanum: 5

Sadie Sink, Arcanum: 5

Maggie Manuel, Bradford: 5

Buzz Brewer, Bradford: 4

Chloe Peters, Franklin-Monroe: 4

Sarah Abell, Greenville: 4

Alyssa Armock, Ansonia: 3

Chelsea Noggler, Ansonia: 3

Gracie Garno, Arcanum: 3

Taylor Gray, Arcanum: 3

Emma Canan, Bradford: 3

Cassi Mead, Bradford: 3

Brooke Stachler, Greenville: 3

Libby McKinney, Greenville: 3

Lindsey Winner, Versailles: 3

Kelsey Custenborder, Versailles: 3

Boys soccer

Goals

Alex Hutt, Greenville: 5

Clayton Herron, Greenville: 2

Dylan Snyder, Greenville: 2

Ben Davidson, Greenville: 1

Addison Ernst, Greenville: 1

Jorge Guaderrama, Greenville: 1

Assists

Dylan Snyder, Greenville: 2

Ben Davidson, Greenville: 1

Clayton Herron, Greenville: 1

Alex Hutt, Greenville: 1

Jacob Maher, Greenville: 1

Saves

Jacob Maher, Greenville: 7

Andrew Abell, Greenville: 1

Boys cross country

Best times

Tanner Delk, Arcanum: 16:46.9

Riley Emerick, Greenville: 17:38.0

Brooks Blakeley, Versailles: 17:43.3

Stuart Baltes, Versailles: 18:22.1

Landon Kreusch, Arcanum: 18:27.6

Alex Subler, Greenville: 18:46.6

Logan Warner, Ansonia: 18:48.6

Matt Karns, Greenville: 19:06.5

Harley Ketring, Tri-Village: 19:18.2

Jay Roberts, Bradford: 19:24.9

Logan Todd, Arcanum: 19:26.9

Ethan Moores, Arcanum: 19:27.9

Dakota White, Arcanum: 19:29.3

Jackson Moore, Bradford: 19:31.9

Seth Shaffer, Greenville: 19:39.0

Alex Brewer, Versailles: 19:39.3

Brendan Hosler, Franklin-Monroe: 19:43.7

Noah Barga, Versailles: 19:50

Gabriel Stevens, Greenville: 19:54.0

Logan Miller, Versailles: 19:54.5

Jack Gehret, Versailles: 19:55.0

Xavier Grillot, Versailles: 20:17

Aidan Beachler, Bradford: 20:19.3

Matt Cromwell, Versailles: 20:25

Brian Heitkamp, Versailles: 20:32

Ross Thayer, Franklin-Monroe: 20:35.8

Jarrett Petitjean, Versailles: 20:41

Caden Schulze, Versailles: 20:59

Girls cross country

Best times

Skipp Miller, Bradford: 21:01.9

Isabelle Rammel, Greenville: 21:15.7

Liz Watren, Versailles: 21:21.9

Austy Miller, Bradford: 21:27.1

Madelyn Holzapfel, Versailles: 21:55.8

Kara Spitzer, Versailles: 22:07.8

Selene Weaver, Franklin-Monroe: 22:21.1

Lauren Menke, Versailles: 22:36.1

Emma Peters, Versailles: 22:46.0

Maria Mangen, Versailles: 22:47

Nicole Brocious, Franklin-Monroe: 23:20.1

Olivia Daugherty, Bradford: 23:22.7

Hannah Bey, Versailles: 23:44

Lydia Shannon, Arcanum: 23:49.3

Lauren Dull, Greenville: 23:51.9

Renea Schmitmeyer, Versailles: 23:54

Delaney Barga, Versailles: 24:19

Raegan Warner, Franklin-Monroe: 24:27.6

Lydia Snyder, Ansonia: 24:29.9

Mercedes Smith, Bradford: 24:32.3

Olivia Wright, Ansonia: 24:33.2

Kennedy McEldowney, Versailles: 24:45

Tori Schulze, Versailles: 24:55

Kaylee Phelan, Versailles: 25:01

Boys golf

Season averages (nine holes)

Kendall Wright, Arcanum: 43.5

Carter Gray, Arcanum: 44.25

Cade Brubaker, Arcanum: 44.75

Warren Hartzell, Greenville: 46.4

Andrew Kiryluk, Greenville: 47.2

Evan Saylor, Greenville: 47.3

Evan Atchley, Arcanum: 48.0

Trevor Bailey, Arcanum: 49.25

Alex Kolb, Greenville: 50.0

Jack Shannon, Arcanum: 50.25

Jack Marchal, Greenville: 50.6

Bryan Day, Greenville: 51.5

Jordan Dill, Greenville: 55.75

Girls golf

Season averages (nine holes)

Jada Garland, Greenville: 48.75

Jessica Mortensen, Greenville: 54.58

Maddie Breig, Greenville: 57.75

Makenzi Glancy, Greenville: 58.5

Kylie Beam, Grenville: 58.56

Lainey Oswalt, Greenville: 61.22

Riley Hunt, Greenville: 61.33

Trinity Reis, Greenville: 62.86

Leah Fry, Greenville: 71.67

Mikayla Miller, Greenville: 72.0

Girls tennis

Singles records

Abby Swensen, Greenville: 4-0

Natalie Milligan, Greenville: 3-1

Felicity Lance, Greenville: 1-1

Emily Marchal, Greenville: 0-2

Doubles records

Marabelle Lance/Anna Manges, Greenville: 3-1

Amanda Chui/Katie Baughman, Greenville: 1-0

Faith Mansfield/Emily Marchal, Greenville: 1-0

Felicity Lance/Faith Mansfield, Greenville: 1-1

Tylor Cheeseman runs in for a Tri-Village touchdown last Friday night in helping to lead the Patriots to a 50-12 win over Jefferson.
https://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2018/08/web1_Tylor-Cheeseman-1-1.jpgTylor Cheeseman runs in for a Tri-Village touchdown last Friday night in helping to lead the Patriots to a 50-12 win over Jefferson. Dale Barger | For The Daily Advocate

(Statistics compiled by sports editor Skip Weaver)

(Statistics compiled by sports editor Skip Weaver)