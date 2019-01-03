2018-19 Darke County Winter Prep Sports Statistics

SENDING STATS
Coaches for all winter sports - basketball, wrestling, swimming, bowling, gymnastics - are asked to send updated player stats by Wednesday of each week for inclusion in that week’s stats file and do so throughout the remainder of the season.
You can also send us a link to your online stats if that works best. Please send information by email to sweaver@aimmediamidwest.com.
Boys basketball
Points per game
Ethan Conley, Franklin-Monroe: 32.0
D.J. Howell, Mississinawa Valley: 16.5
Carter Gray, Arcanum: 15.8
Hunter Muir, Ansonia: 14.8
Michael Stammen, Versailles: 13.7
Hunter Buckingham, Ansonia: 12.8
Noah Walker, Greenville: 11.1
Evan Hiestand, Versailles: 10.2
Kody Naftzger, Versailles: 7.2
Ryan Martin, Versailles: 6.8
Tyler Beyke, Greenville: 6.6
Jordan Dill, Greenville: 5.7
Alec Fletcher, Greenville: 4.4
Kegan Fair, Bradford: 4.4
Gage Willis, Bradford: 4.3
Foster Cole, Greenville: 4.3
Connor Jones, Bradford: 4.1
Austin Toner, Versailles: 3.4
Nate Johnson, Versailles: 3.3
Gaven Trevino, Bradford: 3.3
Taven Leach, Bradford: 3.0
Wyatt Spangler, Bradford: 2.9
Connor VanSkyock, Versailles: 2.7
Reed Hanes, Greenville: 1.4
Andrew Moyer, Bradford, 1.1
Aiden Beachler, Bradford: 1.0
Ben Ruhenkamp, Versailles: 1.0
Joe Roth, Bradford: 0.9
Austin Crickmore, Bradford: 0.7
Ethan Saylor, Greenville: 0.7
Hunter Trump, Versailles: 0.6
Jared DeMange, Versailles: 0.5
Austin Fitzgerald, Greenville: 0.4
Bryce Shilt, Greenville: 0.4
Rebounds per game
Hunter Muir, Ansonia: 8.7
D.J. Howell, Mississinawa Valley: 8.5
Connor Crist, Franklin-Monroe: 8.0
Connor Jones, Bradford: 6.6
Jordan Dill, Greenville: 6.3
Matthew Shook, Ansonia: 5.7
Andrew Rowland, Ansonia: 5.7
Blake Scholl, Mississinawa Valley: 5.7
Evan Hiestand, Versailles: 5.4
Alec Fletcher, Greenville: 5.0
Kegan Fair, Bradford: 4.6
Gage Willis, Bradford: 4.4
Austin Toner, Versailles: 3.9
Michael Stammen, Versailles: 3.7
Tyler Beyke, Greenville: 3.7
Ryan Martin, Versailles: 3.6
Noah Walker, Greenville: 3.3
Kody Naftzger, Versailles: 3.2
Taven Leach, Bradford: 3.1
Gaven Trevino, Bradford: 2.6
Wyatt Spangler, Bradford: 2.3
Foster Cole, Greenville: 1.7
Reed Hanes, Greenville: 1.3
Nate Johnson, Versailles: 1.1
Ethan Saylor, Greenville: 0.9
Joe Roth, Bradford: 0.9
Hunter Trump, Versailles: 0.8
Wesley Bruns, Versailles: 0.7
Connor VanSkyock, Versailles: 0.7
Austin Crickmore, Bradford: 0.7
Austin Fitzgerald, Greenville: 0.6
Bryce Shilt, Greenville: 0.4
Jace Bunger, Greenville: 0.3
Aiden Beachler, Bradford: 0.3
Assists per game
Max Dirmeyer, Mississinawa Valley: 5.2
Will Hall, Mississinawa Valley: 4.5
Hunter Muir, Ansonia: 4.0
Ethan Conley, Franklin-Monroe: 3.5
Wade Meeks, Arcanum: 3.4
Jake Goubeaux, Arcanum: 3.2
Reed Hanes, Greenville: 3.0
Michael Stammen, Versailles: 2.9
Ryan Martin, Versailles: 2.0
Tyler Beyke, Greenville: 1.6
Gage Willis, Bradford: 1.3
Alec Fletcher, Greenville: 1.2
Kody Naftzger, Versailles: 0.9
Kegan Fair, Bradford: 0.9
Gaven Trevino, Bradford: 0.9
Connor Jones, Bradford: 0.8
Nate Johnson, Versailles: 0.7
Ethan Saylor, Greenville: 0.7
Evan Hiestand, Versailles: 0.7
Noah Walker, Greenville: 0.6
Ben Ruhenkamp, Versailles: 0.5
Jordan Dill, Greenville: 0.3
Foster Cole, Greenville: 0.3
Austin Toner, Versailles: 0.3
Taven Leach, Bradford: 0.3
Wyatt Spangler, Bradford: 0.3
Aiden Beachler, Bradford: 0.2
Austin Fitzgerald, Greenville: 0.2
Connor VanSkyock, Versailles: 0.2
Joe Roth, Bradford: 0.1
Austin Crickmore, Bradford: 0.1
Girls basketball
Points per game
Corina Conley, Franklin-Monroe: 18.7
Lissa Siler, Tri-Village: 14.9
Skipp Miller, Bradford: 14.6
Meghan Downing, Tri-Village: 13.1
Belle Cable, Franklin-Monroe: 13.0
Kayla O’Daniel, Arcanum: 12.4
Maddie Downing, Tri-Village: 12.3
Trinity Henderson, Ansonia: 11.9
Haleigh Mayo, Greenville: 11.6
Taylor Gray, Arcanum: 10.9
Lindsey Winner, Versailles: 10.8
Caitlin McEldowney, Versailles: 10.6
Elizabeth Ording, Versailles: 8.6
Madelyn Fearon, Arcanum: 8.1
Hailey Unger, Arcanum: 7.7
Danielle Kunk, Versailles: 6.8
Camille Pohl, Arcanum: 6.8
Jada Garland, Greenville: 6.1
Koryann Elliott, Greenville: 5.8
Brooke Stonebraker, Versailles: 5.6
Gracie Garno, Arcanum: 4.9
Kelsey Custenborder, Versailles: 4.8
Saki Nakamura, Greenville: 4.2
Natea Davidson, Greenville: 3.4
Lani Shilt, Greenville: 3.2
Savannah Toner, Versailles: 3.0
Eva Siculan, Arcanum: 2.6
Rachel Lyons, Versailles: 2.5
Abbie Yoder, Greenville: 2.0
Caitlyn Luthman, Versailles: 1.7
Hannah Barga, Versailles: 1.7
Liz Watren, Versailles: 1.7
Annie Hayes, Greenville: 1.6
Nyesha Wright, Greenville: 1.4
Elliana Sloan, Arcanum: 1.0
Sasha Derringer, Arcanum: 0.8
Macey Hartman, Arcanum: 0.7
Meghan McCans, Arcanum: 0.7
Rebounds per game
Skipp Miller, Bradford: 11.0
Taylor Gray, Arcanum: 9.4
Elizabeth Ording, Versailles: 8.3
Meghan Downing, Tri-Village: 8.0
Maddie Downing, Tri-Village: 8.0
Corina Conley, Franklin-Monroe: 7.9
Haleigh Mayo, Greenville: 7.8
Lindsey Winner, Versailles: 7.3
Austy Miller, Bradford: 7.3
Makayla Stover, Ansonia: 5.7
Bianca Keener, Bradford: 5.7
Kayla O’Daniel, Arcanum: 5.2
Natea Davidson, Greenville: 4.3
Hailey Unger, Arcanum: 4.3
Saki Nakamura, Greenville: 3.9
Camille Pohl, Arcanum: 3.8
Madelyn Fearon, Arcanum: 3.6
Kelsey Custenborder, Versailles: 3.4
Danielle Kunk, Versailles: 3.3
Brooke Stonebraker, Versailles: 3.0
Abbie Yoder, Greenville: 3.0
Macey Hartman, Arcanum: 2.8
Gracie Garno, Arcanum: 2.8
Savannah Toner, Versailles: 2.3
Annie Hayes, Greenville: 2.3
Caitlin McEldowney, Versailles: 2.1
Koryann Elliott, Greenville: 2.0
Hannah Barga, Versailles: 1.9
Lani Shilt, Greenville: 1.9
Rachel Lyons, Versailles: 1.5
Lexi Unger, Arcanum: 1.5
Caitlyn Luthman, Versailles: 1.3
Liz Watren, Versailles: 1.2
Jada Garland, Greenville: 1.2
Nyesha Wright, Greenville: 1.1
Elliana Sloan, Arcanum: 1.0
Eva Siculan, Arcanum: 1.0
Chloe Sowry, Greenville: 0.6
Sasha Derringer, Arcanum: 0.4
Assists per game
Andi Bietry, Tri-Village: 5.2
Emma Canan, Bradford: 3.9
Gracie Garno, Arcanum: 3.8
Caitlin McEldowney, Versailles: 3.6
Corina Conley, Franklin-Monroe: 3.4
Lissa Siler, Tri-Village: 3.3
Emma Printz, Tri-Village: 3.1
Belle Cable, Franklin-Monroe: 3.0
Kayla O’Daniel, Arcanum: 2.9
Trinity Henderson, Ansonia: 2.6
Stella Shellabarger, Franklin-Monroe: 2.6
Lindsey Winner, Versailles: 2.6
Madelyn Fearon, Arcanum: 2.5
Saki Nakamura, Greenville: 2.1
Danielle Kunk, Versailles: 1.9
Kelsey Custenborder, Versailles: 1.9
Hailey Unger, Arcanum: 1.5
Lani Shilt, Greenville: 1.4
Haleigh Mayo, Greenville: 1.1
Camille Pohl, Arcanum: 1.0
Elizabeth Ording, Versailles: 0.9
Jada Garland, Greenville: 0.8
Hannah Barga, Versailles: 0.8
Chloe Sowry, Greenville: 0.6
Liz Watren, Versailles: 0.6
Natea Davidson, Greenville: 0.6
Taylor Gray, Arcanum: 0.6
Caitlyn Luthman, Versailles: 0.5
Koryann Elliott, Greenville: 0.5
Nyesha Wright, Greenville: 0.3
Macey Hartman, Arcanum: 0.3
Savannah Toner, Versailles: 0.2
Brooke Stonebraker, Versailles: 0.1
Boys bowling
Season average
Mark Zeiler, Greenville: 222.3
Zac Longfellow, Mississinawa Valley: 203.8
Tyler Gehret, Versailles: 191.0
Landon Henry, Versailles: 186.6
Dylan Siert, Mississinawa Valley: 181.0
Sam Bensman, Versailles: 178.6
Jay Mumaw, Versailles: 176.3
Chris Hadden, Greenville: 174.6
Adam Kermeen, Greenville: 173.1
Derek Morris, Versailles: 171.0
Cameron Shimp, Mississinawa Valley: 161.9
Matthew Francis, Versailles: 161.5
Tyler Dishman, Ansonia: 158.7
Caden Dickey, Versailles: 156.0
Mason Hardwick, Mississinawa Valley: 153.9
Roman Dircksen, Mississinawa Valley: 153.7
Johnnie Bozarth, Ansonia: 152.0
Cole Miller, Greenville: 151.3
Colton Hardwick, Mississinawa Valley: 149.1
Alex Kunk, Versailles: 148.5
Jerrod Teegraden, Mississinawa Valley: 148.0
Caiden Lutz, Greenville: 145.9
Chris Elliott, Greenville: 144.6
Matt Slyder, Mississinawa Valley: 142.9
Allen Christman, Ansonia: 139.6
Jedd Rismiller, Ansonia: 138.6
Brandon Heck, Ansonia: 136.8
Dalton Drees, Ansonia: 136.0
C.J. Grider, Greenville: 135.5
Tyler Sink, Ansonia: 130.7
Quayd Pearson, Versailles: 129.0
Jordan Cordonnier, Versailles: 126.0
Aiden Brown, Ansonia: 114.0
Mackenzie Singer, Ansonia: 110.3
Girls bowling
Season average
Haddi Treon, Versailles: 185.4
Morgan Heitkamp, Versailles: 173.8
Morgan Barlage, Versailles: 170.4
Mariah Nicholas, Greenville: 169.0
Jenna Netzley, Greenville: 165.0
Lindsey Cheadle, Versailles: 162.4
Makayla Hess, Greenville: 156.5
Natalie York, Versailles: 156.0
Kalysta Thobe, Versailles: 152.3
Shila Thompson, Greenville: 149.2
Morgan Rinderle, Versailles: 147.0
Kelli Kretschmar, Greenville: 142.8
Gabby Market, Greenville: 141.0
Jena Mangen, Versailles: 134.7
Kaitlyn Schmidt, Greenville: 128.0
Madelynn Stewart, Versailles: 119.0
Wrestling
Most wins
Tytan Grote, Greenville: 15
Andrew Stachler, Greenville: 14
Drayk Kallenberger, Greenville: 12
Jacob Mikesell, Greenville: 12
Dean Hurd, Greenville: 11
Colton McCartney, Greenville: 9
Riley Slade, Greenville: 9
Zane Mancillas, Greenville: 9
Ben Hartzell, Greenville: 3
Logan Thatcher, Greenville: 3
Joseph Edwards, Greenville: 2
Matthew Edwards, Greenville: 1
Jacob Goldsmith, Greenville: 1
Michael Cline, Greenville: 1
Most pins
Tytan Grote, Greenville: 12
Andrew Stachler, Greenville: 10
Colton McCartney, Greenville: 8
Dean Hurd, Greenville: 8
Riley Slade, Greenville: 8
Jacob Mikesell, Greenville: 7
Zane Mancillas, Greenville: 6
Drayk Kallenberger, Greenville: 5
Joseph Edwards, Greenville: 2
Ben Hartzell, Greenville: 1
Logan Thatcher, Greenville: 1
Jacob Goldsmith, Greenville: 1
Michael Cline, Greenville: 1
Boys swimming
50 freestyle
Landon Muhlenkamp, Greenville: 26.72
Aaron Suter, Greenville: 28.45
Josh Galloway, Greenville: 28.56
100 freestyle
Pablo Badell, Greenville: 58.26
Landon Muhlenkamp, Greenville: 1:02.42
Ethan Preece, Greenville: 1:21.0
200 freestyle
Pablo Badell, Greenville: 2:08.18
Carlos Badell, Greenville: 2:09.45
500 freestyle
Josh Galloway, Greenville: 6:38.81
100 backstroke
Carlos Badell, Greenville: 1:07.56
Josh Galloway, Greenville: 1:15.23
Aaron Suter, Greenville: 1:18.52
Landon Muhlenkamp, Greenville: 1:20.96
Ethan Preece, Greenville: 1:37.64
Nic Colby, Greenville: 2:13.49
100 breaststroke
Pablo Badell, Greenville: 1:07.91
Landon Muhlenkamp, Greenville: 1:28.22
Aaron Suter, Greenville: 1:31.75
100 butterfly
Carlos Badell, Greenville: 1:04.83
200 individual medley
Pablo Badell, Greenville: 2:18.2
Girls swimming
50 freestyle
Jenna Hughes, Greenville: 31.3
Kelsie Ruble, Greenville: 31.3
Carmen Badell, Greenville: 33.93
Asia Sykes, Greenville: 37.44
Desiree Banfill, Greenville: 37.74
100 freestyle
Kelsie Ruble, Greenville: 1:11.23
Asia Sykes, Greenville: 1:26.29
Desiree Banfill, Greenville: 1:32.25
200 freestyle
Maggie Bankson, Greenville: 2:18.52
Jenna Hughes, Greenville: 2;46.84
500 freestyle
Maggie Bankson, Greenville: 6:24.81
Jenna Hughes, Greenville: 7:27.76
100 backstroke
Jenna Hughes, Greenville: 1:21.3
Kelsie Ruble, Greenville: 1:25.15
Carmen Badell, Greenville: 1:27.53
Asia Sykes, Greenville: 1:46.84
100 breaststroke
Maggie Bankson, Greenville: 1:23.99
Carmen Badell, Greenville: 1:31.52
100 butterfly
Maggie Bankson, Greenville: 1:14.15
Kelsie Ruble, Greenville: 1:20.77
200 individual medley
Carmen Badell, Greenville: 3:05.25
– Stats were compiled by Skip Weaver