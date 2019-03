Arcanum sweeps track season opener

By Ryan Berry

ARCANUM – Several Darke County high school track teams opened their season on Monday at Arcanum High School. The Trojans welcomed teams from Tri-Village, Newton, Franklin Monroe and Bradford.

It was a great meet for the home team as they swept the meet finishing first in the men’s and women’s team events. The Arcanum men topped Newton by earning 113 points to the Indians’ 101 points. Tri-Village finished a distant third following by Bradford and Franklin Monroe.

On the women’s side, the Lady Trojans finished atop the field with 87.50 points to the Lady Patriots 78 points. Newton finished third with Franklin Monroe and Bradford rounding out the field.

In individual events, the top 5 is as follows:

Girls 4x800m Relay – Bradford – Olivia Daugherty, Mercedes Smith, Jenna Shellabarger, Kendall Hill, 12:18.70; Arcanum – Rachel Wright, Regan Weaver, Elora Sudduth, Melanie Kutter, 12:20.40; Franklin Monroe – Lexi Olson, Raegan Warner, Katie Ressler, Nicole Brocious, 12:22.70

Boys 4x800m Relay – Arcanum – Landen Kreusch, Griffin Cates, Jimmy Barry, Justin Vanatta, 9:39.70; Arcanum B – Ethan Moores, Luke Brinksneader, Michael Quiroz, Tanner Delk, 9:49.50; Franklin Monroe – Ross Thayer, Micah Stacy, Xavier Gilliland, Morgan Baker, 10:06.80; Newton Local – Robert Ingle, Jacob Moore, Owen Via, Ricky Landwehr, 10:35.50; Tri-Village – Cameron Armstrong, Ryan Stephan, Logan Kirk, Emilio Strozzi, 11:37.40

Girls 100m Hurdles – Trinity Powell, T-V, 16.27; Aidan Obrian, Arcanum, 17.05; Olivia Michalke, Newton, 20.25; Kendra Kern, Newton, 20.28

Boys 110m Hurdles – Tyler Pfahler, Arcanum, 17.67; Tristen Obrian, 18.90

Girls 100m Dash – Willow Moore, T-V, 14.27; Maddie Hildebrand, Newton, 14.27; Hannah Lear, Bradford, 14.35; Eliza Smith, Arcanum, 14.43; Kennedy Rudy, Newton, 14.51

Boys 100m Dash – Austin Bruner, T-V, 10.99; Ethan Cook, Newton, 11.35; Josh Ecklebarger, Newton, 11.58; Ethan Saunders, Bradford, 11.67; Jack Ballard, Bradford, 11.90

Girls 4x200m Relay – Franklin Monroe – Alyssa Suter, Kirsten Zink, Katie Ressler, Selene Weaver, 2:04.00; Arcanum – Aidan Obrian, Aaliyah Shroyer, Regan Weaver, Abbi VanHoose, 2:06.70; Tri-Village – Willow Moore, Hailey Kreiner, Lucie Morris, Maggie Phillips, 2:08.10

Boys 4x200m Relay – Arcanum – Brennan Troutwine, Justin Vanatta, JT Whittaker, Ashton Etherington, 1:45.20; Tri-Village – Foster Brown, Carsen Munchel, Luke Drew, James Penny, 1:55.50

Girls 1600m Run – Lexi Olson, FM, 7:01.60

Boys 1600m Run – Tanner Delk, Arcanum, 4:55.80; Ben Hoover, Newton, 5:05.50; Landen Kreusch, Arcanum, 5:13.40; Harley Ketring, T-V, 5:14.80; Micah Stacy, FM, 5:25.90

Girls 4x100m Relay – Newton, 58.48; Tri-Village – Willow Moore, Lucie Morris, Maggie Phillips, Meredith Butsch, 58.56; Franklin Monroe – Janessa Koffer, Alyssa Suter, Maddie Stacy, Kirsten Zink, 1:00.20; Bradford – Ashlyn Plessinger, Kendall Hill, Hannah Lear, Abby Gade, 1:00.50; Arcanum – Eliza Smith, Aaliyah Shroyer, Sasha Derringer, Abbi VanHoose, 1:02.50

Boys 4x100m Relay – Newton – Josh Ecklebarger, Cameron Stine, Brady McClish, Ethan Cook, 47.30; Franklin Monroe – Hunter Mills, Elijah Bush, Xavier Gilliland, Brendan Wray, 52.43; Bradford – Connor Jones, Andrew Moyer, Tevin Felver, Ethan Saunders, 52.66; Tri-Village – Foster Brown, Luke Drew, James Biser, James Penny – 55.78

Girls 400m Dash – McKenna Downing, Newton, 1:07.20; Trinity Powell, T-V, 1:07.50; Mercedes Smith, Bradford, 1:08.20; Kennedy Rudy, Newton, 1:12.10; Lissa Siler, T-V, 1:13.00

Boys 400m Dash – Austin Bruner, T-V, 54.91; Cameron Stine, Newton, 56.78; Nathaniel Davis, FM, 57.66; Josh Scantland, T-V, 59.50; Ely Cook, Newton, 59.60

Girls 300m Hurdles – Aidan Obrian, Arcanum, 53.90; Abby Gade, Bradford, 54.00; Meredith Butsch, T-V, 58.20; Jaden Stine, Newton, 1:02.10; Kendra Kern, Newton, 1:02.90

Boys 300m Hurdles – Tristen Obrian, Arcanum, 46.44; Tyler Pfahler, Arcanum, 47.29; Josh Scantland, T-V, 52.56; Robert Ingle, Newton, 53.34

Girls 800m Run – Rachel Wright, Arcanum, 2:55.80; McKenna Downing, Newton, 3:05.60; Lexi Olson, FM, 3:06.00; Lissa Siler, T-V, 3:11.70; Jenna Shellabarger, Bradford, 3:13.90

Boys 800m Run – Tanner Delk, Arcanum, 2:12.60; Ben Hoover, Newton, 2:19.80; Harley Ketring, T-V, 2:25.30; Ethan Moores, Arcanum, 2:33.60; Joseph Beck, Arcanum, 2:34.50

Girls 200m Dash – Selene Weaver, FM, 28.39; Mercedes Smith, Bradford, 29.90; Willow Moore, T-V, 30.04; Maddie Hildebrand, Newton, 30.75; Kennedy Rudy, Newton, 30.87

Boys 200m Dash – Austin Bruner, T-V, 23.37; Jack Ballard, Newton, 24.14; Josh Ecklebarger, Newton, 24.35; Ethan Cook, Newton, 25.02; Brady McClish, Newton, 25.32

Girls 3200m Run – Olivia Daugherty, Bradford, 14:41.50

Boys 3200m Run – Harley Ketring, T-V, 11:44.30; Micah Stacy, FM, 11:44.70; Jackson Moore, Bradford, 12:12.10

Girls 4x400m Relay – Arcanum – Aidan Obrian, Regan Weaver, Rachel Wright, Aaliyah Shroyer, 5:00; Newton – McKenna Downing, Kendra Kern, Grace Williams, Katelyn Walters, 5:15.60; Tri-Village – Tara Tankersley, Trinity Patrick, Maria Petry, Maggie Phillips, 5:15.90; Franklin Monroe – Raegan Warner, Maddie Stacy, Katie Ressler, Alyssa Suter, 5:36.40

Boys 4x400m Relay – Arcanum – Justin Vanatta, Ethan Moores, Tyler Pfahler, JT Whittaker, 4:00.90; Newton – Andrew Whittaker, Ely Cook, Owen Via, Ben Hoover, 4:12.50; Tri-Village – Josh Scantland, Carsen Munchel, Chase Scantland, Austin Bruner, 4:16.10; Franklin Monroe – Nathaniel Davis, Xavier Gilliland, Logan Garber, Morgan Baker, 4:16.50; Newton Local B – Robert Ingle, Jacob Moore, Colton Flanary, Ricky Landwehr, 4:34.30

Girls Discus Throw – Morgan Best, Arcanum, 107’ 7.5”; Trista Hollinger, Arcanum, 86’ 5.5”; Maddie Bennett, T-V, 84’ 11”; Allie Whiting, Arcanum, 79’ 7”; Shelby Shafer, Bradford, 78’ 2.25”

Boys Discus Throw – Dawson Hildebrand, Newton, 141’ 9”; Jacob McQuinn, Bradford, 128’ 2”; Chase Werling, Arcanum, 109’ 9”; Dylan Tucker, FM, 94’ 6”; James Biser, T-V, 90’ 4”

Girls High Jump – Maria Petry, T-V, 4’ 8”; Audrey Heiser, Arcanum, 4’ 6”; Meredith Butsch, T-V, 4’ 6”; Lissa Siler, T-V, 4’ 6”; Abbie VanHoose, 4’ 4”; Alicia Dunning Newton, 4’ 4”

Boys High Jump – Cameron Stine, Newton, 5’ 10”; Ashton Etherington, 5’ 4”; Connor Jones, Bradford, 5’ 2”; Tristen Obrian, 5’ 2”; Tevin Felver, Bradford, 4’ 10”

Girls Long Jump – Maria Petry, T-V, 15’ 1”; Lissa Siler, 15’; Selene Weaver, FM, 14’ 6”; Mercedes Smith, Bradford, 14’ 4”; Hannah Lear, Bradford, 13’ 7”

Boys Long Jump – Josh Ecklebarger, Newton, 19’ 6”; Ethan Saunders, Bradford, 17’ 9”; Brennan Troutwine, Arcanum, 17’ 2”; Brady McClish, Newton, 16’ 6”; Tyler Pfahler, Arcanum, 16’ 4”

Girls Shot Put – Morgan Best, Arcanum, 33’ 3”; Trista Hollinger, Arcanum, 28’ 4.5”; Matilda Earwood, FM, 28’ 2.75”; Hannah Berry, FM, 27’ 3”; Sadie Sink, Arcanum, 26’ 7.75”

Boys Shot Put – Dawson Hildebrand, Newton, 53’ 2.5”; Jacob McQuinn, Bradford, 40’ 9”; Austin Crickmore, Bradford, 37’ 5.75”; Timithy VanDyke, FM, 35’ 3.25”; Dylan Tucker, FM, 34’ 4”

Girls Pole Vault – Selene Weaver, FM, 9’; Rylie Resides, Newton, 7’; Eliza Smith, Arcanum, 6’; Celeste Arnett, Arcanum, 6’; Kendall Hill, Bradford, 6’

Boys Pole Vault – Ethin Hoffman, Arcanum, 7’ 6”; Trace Lavy, Newton, 7’ 6”; Griffin Cates, Arcanum, 7’; Joseph Beck, Arcanum, 6’

