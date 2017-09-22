Darke County’s fall sports statistical leaders

Football
Passing yards
Owen Paulus, Greenville: 552
Trent Collins, MV: 509
Hunter Buckingham, Ansonia: 494
Noah Waymire, Versailles: 363
Trey Frech, Tri-Village: 226
Evan Atchley, Arcanum: 170
Austin Bruner, Tri-Village: 87
Noah Burns, Tri-Village: 56
Rushing yards
Jared Buckley, Tri-Village: 681
Jarrad Crist, Greenville: 543
Kurtis Rutschilling, Versailles: 285
Noah Burns, Tri-Village: 271
Nate Gladdish, MV: 260
Micah Light, Greenville: 232
Brock Shellhaas, Ansonia: 228
Garrett Thompson, Versailles: 196
George Grow, Versailles: 188
Daniel Coats, Arcanum: 169
Receptions
Hunter Muir, Ansonia: 17
Dilyn Rammel, MV: 16
Marcus Wood, Greenville: 14
Nate Gladdish, MV: 13
George Grow, Versailles: 9
Evan Hiestand, Versailles: 7
Noah Burns, Tri-Village: 6
Jared Buckley, Tri-Village: 5
Austin Bruner, Tri-Village: 5
Christian Ricker, Tri-Village: 5
Tackles
Kurtis Rutschilling, Versailles: 48
Hunter Gheen, Bradford: 46
Nate Gladdish, MV: 46
Cameron Munchel, Tri-Village: 42
Andrew Rowland, Ansonia: 39
Max Wardrip, Ansonia: 38
Evan Hiestand, Versailles: 38
Hunter Muir, Ansonia: 35
Micah Light, Greenville: 33
Will Hall, MV: 32
John Butsch, Greenville: 28
Christian Ricker, Tri-Village: 28
Sacks
Evan Hiestand, Versailles: 6
Dane Craport, Arcanum: 5
Karsyn Fender, Greenville: 3.5
John Butsch, Greenville: 3
Braden Russell, Greenville: 2.5
Dylan Finkbine, Tri-Village: 2
Austin Helmke, Ansonia: 1
Hunter Muir, Ansonia: 1
Andrew Rowland, Ansonia: 1
Landin Brown, Greenville: 1
Micah Light, Greenville: 1
Noah Walker, Greenville: 1
Billy Bridges, MV: 1
Zeb Hannan, MV: 1
Austin Bruner, Tri-Village: 1
Cameron Munchel, Tri-Village: 1
AJ Ahrens, Versailles: 1
Volleyball
Kills
Camille Pohl, Arcanum: 140
Elizabeth Ording, Versailles: 140
Danielle Winner, Versailles: 124
Sidnie Hunt, MV: 116
Audrey Heiser, Arcanum: 109
Makenzie Kreitzer, FM: 102
Makenna Price, MV: 95
Olivia Murphy, MV: 85
Corina Conley, FM: 75
Aliya Barga, Ansonia: 74
Blocks
Aliya Barga, Ansonia: 59
Amanda Armstrong, MV: 56
Danielle Winner, Versailles: 44
Bianca Keener, Bradford: 35
Lindsey Winner, Versailles: 29
Bailey Stammen, Ansonia: 26
Jenna Haney, Arcanum: 26
Elizabeth Ording, Versailles: 26
Corina Conley, FM: 22
Lindsay Johns, MV: 21
Digs
Kara Hollinger, Tri-Village: 253
Macie Reck, Bradford: 210
Makenna Price, MV: 193
Stevi Keen, MV: 181
Kami McEldowney, Versailles: 166
Sidnie Hunt, MV: 164
Macey Hartman, Arcanum: 163
Belle Cable, FM: 138
Breann Lipps, Tri-Village: 136
Chloe Cox, Greenville: 129
Assists
Ellen Peters, Versailles: 348
Elle Siculan, Arcanum: 260
Abbi Lipps, Tri-Village: 170
Sidnie Hunt, MV: 150
Olivia Murphy, MV: 144
Hannah Fout, Bradford: 143
Brigette Filbrun, FM: 114
Kennedy Morris, FM: 95
Bailey Stammen, Ansonia: 85
Lucie Morris, Tri-Village: 78
Aces
Emily Gariety, Ansonia: 26
Elle Siculan, Arcanum: 26
Sidnie Hunt, MV: 24
Alana Holsapple, Tri-Village: 24
Brigette Filbrun, FM: 23
Lucie Morris, Tri-Village: 19
Aliya Barga, Ansonia: 18
Makenzie Kreitzer, FM: 17
Olivia Murphy, MV: 17
Kami McEldowney, Versailles: 17
Boys soccer
Goals
Brydon Diceanu, FM: 7
Tani Mancillas, Greenville: 7
Jacob Maher, Greenville: 4
Bryce Robison, FM: 2
Dylan Snyder, Greenville: 2
Luke Booher, FM: 1
Cole McGlinch, FM: 1
Jarin Young, FM: 1
Alex Hutt, Greenville: 1
Assists
Alex Hutt, Greenville: 5
Ethan Coppess, FM: 2
Brydon Diceanu, FM: 2
Cole McGlinch, FM: 2
Bryce Robison, FM: 2
Luke Booher, FM: 1
Kale Conway, Greenville: 1
Seth Conway, Greenville: 1
Addison Ernst, Greenville: 1
Jacob Maher, Greenville: 1
Tani Mancillas, Greenville: 1
Girls soccer
Goals
Maddie Shepard, Greenville: 3
Lina Thiele, FM: 1
Allie Null, Greenville: 1
Assists
Regan Williams, FM: 1
Saves
Maddie Shepard, Greenville: 44
Lily Gerace, Greenville: 24
Allie Null, Greenville: 19
Boys cross country
Best times
Joe Spitzer, Versailles: 15:41.70
Tanner Delk, Arcanum: 16:37.58
Cole Good, FM: 16:53.50
Johnny Fike, Bradford: 17:29.00
Jacob Subler, Greenville: 17:52.00
Andrew Kocher, Greenville: 17:53.00
Chance Klipstine, Arcanum: 17:56.60
Jay Roberts, Bradford: 17:57.00
Brooks Blakeley, Versailles: 17:58.20
Riley Emerick, Greenville: 18:11.00
Kyle Ressler, FM: 18:23.00
Matt Karns, Greenville: 18:23.00
Girls cross country
Best times
Karmen Knepp, Bradford: 19:18.40
Skipp Miller, Bradford: 19:53.00
Megan Rismiller, Versailles: 19:53.80
Kenia McEldowney, Versailles: 20:24.90
Isabelle Rammel, Greenville: 20:54.00
Grace Coakley, Greenville: 21:01.00
Maria Mangen, Versailles: 21:10.00
Kara Spitzer, Versailles: 21:15.20
Emma Peters, Versailles: 21:21:40
Liz Watren, Versailles: 21:53.20
Dana Rose, Versailles: 21:58.00
Kennedy McEldowney, Versailles: 21:59.00
Boys golf
Season averages (nine holes)
Connor VanSkyock, Versailles: 42.3
Noah Koffer, FM: 43.2
Jeremy Bridenbaugh, FM: 44.2
Bryce Filbrun, FM: 45.0
PJ Platfoot, Versailles: 46.0
Austin Pleiman, Versailles: 47.9
Andrew Kiryluk, Greenville: 48.2
Will Eversole, Versailles: 48.3
Alex Keiser, Versailles: 48.4
Connor Null, Greenville: 49.1
Matt Hounshell, Greenville: 52.1
Ethan Kremer, Versailles: 52.2
Girls golf
Season averages (nine holes)
Lexi Unger, Arcanum: 46.3
Jada Garland, Greenville: 46.9
Ashley Karns, Greenville: 52.3
Lainey Oswalt, Greenville: 55.3
Kylie Beam, Greenville: 55.7
Maddie Breig, Greenville: 56.1
Kourtney Krestchmar, Greenville: 56.6
Sydney Artz, Arcanum: 57.0
Madison Mankin, Arcanum: 58.3
Elliana Sloan, Arcanum: 58.8
Makenzi Glancy, Greenville: 60.0
Maddy Wogoman, Arcanum: 60.8
Girls tennis
Singles records
Emily Marchal, Greenville: 15-0
Anna Manges, Greenville: 14-1
Natalie Milligan, Greenville: 9-2
Marabelle Lance, Greenville: 3-1
Doubles records
Amber Hutt, Greenville: 4-0
Marabelle Lance, Greenville: 5-0
Larisa Schmitmeyer, Greenville: 1-0
Addie Haupt, Greenville: 14-1
Abby Swensen, Greenville: 14-1
Alison Baughman, Greenville: 10-1
Casey Malott, Greenville: 8-1
These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.