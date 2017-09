Darke County’s fall sports statistical leaders

Football

Passing yards

Owen Paulus, Greenville: 552

Trent Collins, MV: 509

Hunter Buckingham, Ansonia: 494

Noah Waymire, Versailles: 363

Trey Frech, Tri-Village: 226

Evan Atchley, Arcanum: 170

Austin Bruner, Tri-Village: 87

Noah Burns, Tri-Village: 56

Rushing yards

Jared Buckley, Tri-Village: 681

Jarrad Crist, Greenville: 543

Kurtis Rutschilling, Versailles: 285

Noah Burns, Tri-Village: 271

Nate Gladdish, MV: 260

Micah Light, Greenville: 232

Brock Shellhaas, Ansonia: 228

Garrett Thompson, Versailles: 196

George Grow, Versailles: 188

Daniel Coats, Arcanum: 169

Receptions

Hunter Muir, Ansonia: 17

Dilyn Rammel, MV: 16

Marcus Wood, Greenville: 14

Nate Gladdish, MV: 13

George Grow, Versailles: 9

Evan Hiestand, Versailles: 7

Noah Burns, Tri-Village: 6

Jared Buckley, Tri-Village: 5

Austin Bruner, Tri-Village: 5

Christian Ricker, Tri-Village: 5

Tackles

Kurtis Rutschilling, Versailles: 48

Hunter Gheen, Bradford: 46

Nate Gladdish, MV: 46

Cameron Munchel, Tri-Village: 42

Andrew Rowland, Ansonia: 39

Max Wardrip, Ansonia: 38

Evan Hiestand, Versailles: 38

Hunter Muir, Ansonia: 35

Micah Light, Greenville: 33

Will Hall, MV: 32

John Butsch, Greenville: 28

Christian Ricker, Tri-Village: 28

Sacks

Evan Hiestand, Versailles: 6

Dane Craport, Arcanum: 5

Karsyn Fender, Greenville: 3.5

John Butsch, Greenville: 3

Braden Russell, Greenville: 2.5

Dylan Finkbine, Tri-Village: 2

Austin Helmke, Ansonia: 1

Hunter Muir, Ansonia: 1

Andrew Rowland, Ansonia: 1

Landin Brown, Greenville: 1

Micah Light, Greenville: 1

Noah Walker, Greenville: 1

Billy Bridges, MV: 1

Zeb Hannan, MV: 1

Austin Bruner, Tri-Village: 1

Cameron Munchel, Tri-Village: 1

AJ Ahrens, Versailles: 1

Volleyball

Kills

Camille Pohl, Arcanum: 140

Elizabeth Ording, Versailles: 140

Danielle Winner, Versailles: 124

Sidnie Hunt, MV: 116

Audrey Heiser, Arcanum: 109

Makenzie Kreitzer, FM: 102

Makenna Price, MV: 95

Olivia Murphy, MV: 85

Corina Conley, FM: 75

Aliya Barga, Ansonia: 74

Blocks

Aliya Barga, Ansonia: 59

Amanda Armstrong, MV: 56

Danielle Winner, Versailles: 44

Bianca Keener, Bradford: 35

Lindsey Winner, Versailles: 29

Bailey Stammen, Ansonia: 26

Jenna Haney, Arcanum: 26

Elizabeth Ording, Versailles: 26

Corina Conley, FM: 22

Lindsay Johns, MV: 21

Digs

Kara Hollinger, Tri-Village: 253

Macie Reck, Bradford: 210

Makenna Price, MV: 193

Stevi Keen, MV: 181

Kami McEldowney, Versailles: 166

Sidnie Hunt, MV: 164

Macey Hartman, Arcanum: 163

Belle Cable, FM: 138

Breann Lipps, Tri-Village: 136

Chloe Cox, Greenville: 129

Assists

Ellen Peters, Versailles: 348

Elle Siculan, Arcanum: 260

Abbi Lipps, Tri-Village: 170

Sidnie Hunt, MV: 150

Olivia Murphy, MV: 144

Hannah Fout, Bradford: 143

Brigette Filbrun, FM: 114

Kennedy Morris, FM: 95

Bailey Stammen, Ansonia: 85

Lucie Morris, Tri-Village: 78

Aces

Emily Gariety, Ansonia: 26

Elle Siculan, Arcanum: 26

Sidnie Hunt, MV: 24

Alana Holsapple, Tri-Village: 24

Brigette Filbrun, FM: 23

Lucie Morris, Tri-Village: 19

Aliya Barga, Ansonia: 18

Makenzie Kreitzer, FM: 17

Olivia Murphy, MV: 17

Kami McEldowney, Versailles: 17

Boys soccer

Goals

Brydon Diceanu, FM: 7

Tani Mancillas, Greenville: 7

Jacob Maher, Greenville: 4

Bryce Robison, FM: 2

Dylan Snyder, Greenville: 2

Luke Booher, FM: 1

Cole McGlinch, FM: 1

Jarin Young, FM: 1

Alex Hutt, Greenville: 1

Assists

Alex Hutt, Greenville: 5

Ethan Coppess, FM: 2

Brydon Diceanu, FM: 2

Cole McGlinch, FM: 2

Bryce Robison, FM: 2

Luke Booher, FM: 1

Kale Conway, Greenville: 1

Seth Conway, Greenville: 1

Addison Ernst, Greenville: 1

Jacob Maher, Greenville: 1

Tani Mancillas, Greenville: 1

Girls soccer

Goals

Maddie Shepard, Greenville: 3

Lina Thiele, FM: 1

Allie Null, Greenville: 1

Assists

Regan Williams, FM: 1

Saves

Maddie Shepard, Greenville: 44

Lily Gerace, Greenville: 24

Allie Null, Greenville: 19

Boys cross country

Best times

Joe Spitzer, Versailles: 15:41.70

Tanner Delk, Arcanum: 16:37.58

Cole Good, FM: 16:53.50

Johnny Fike, Bradford: 17:29.00

Jacob Subler, Greenville: 17:52.00

Andrew Kocher, Greenville: 17:53.00

Chance Klipstine, Arcanum: 17:56.60

Jay Roberts, Bradford: 17:57.00

Brooks Blakeley, Versailles: 17:58.20

Riley Emerick, Greenville: 18:11.00

Kyle Ressler, FM: 18:23.00

Matt Karns, Greenville: 18:23.00

Girls cross country

Best times

Karmen Knepp, Bradford: 19:18.40

Skipp Miller, Bradford: 19:53.00

Megan Rismiller, Versailles: 19:53.80

Kenia McEldowney, Versailles: 20:24.90

Isabelle Rammel, Greenville: 20:54.00

Grace Coakley, Greenville: 21:01.00

Maria Mangen, Versailles: 21:10.00

Kara Spitzer, Versailles: 21:15.20

Emma Peters, Versailles: 21:21:40

Liz Watren, Versailles: 21:53.20

Dana Rose, Versailles: 21:58.00

Kennedy McEldowney, Versailles: 21:59.00

Boys golf

Season averages (nine holes)

Connor VanSkyock, Versailles: 42.3

Noah Koffer, FM: 43.2

Jeremy Bridenbaugh, FM: 44.2

Bryce Filbrun, FM: 45.0

PJ Platfoot, Versailles: 46.0

Austin Pleiman, Versailles: 47.9

Andrew Kiryluk, Greenville: 48.2

Will Eversole, Versailles: 48.3

Alex Keiser, Versailles: 48.4

Connor Null, Greenville: 49.1

Matt Hounshell, Greenville: 52.1

Ethan Kremer, Versailles: 52.2

Girls golf

Season averages (nine holes)

Lexi Unger, Arcanum: 46.3

Jada Garland, Greenville: 46.9

Ashley Karns, Greenville: 52.3

Lainey Oswalt, Greenville: 55.3

Kylie Beam, Greenville: 55.7

Maddie Breig, Greenville: 56.1

Kourtney Krestchmar, Greenville: 56.6

Sydney Artz, Arcanum: 57.0

Madison Mankin, Arcanum: 58.3

Elliana Sloan, Arcanum: 58.8

Makenzi Glancy, Greenville: 60.0

Maddy Wogoman, Arcanum: 60.8

Girls tennis

Singles records

Emily Marchal, Greenville: 15-0

Anna Manges, Greenville: 14-1

Natalie Milligan, Greenville: 9-2

Marabelle Lance, Greenville: 3-1

Doubles records

Amber Hutt, Greenville: 4-0

Marabelle Lance, Greenville: 5-0

Larisa Schmitmeyer, Greenville: 1-0

Addie Haupt, Greenville: 14-1

Abby Swensen, Greenville: 14-1

Alison Baughman, Greenville: 10-1

Casey Malott, Greenville: 8-1

Tri-Village’s Kara Hollinger passes the ball during a Cross County Conference volleyball match against Newton on Tuesday in New Madison.