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Darke County’s fall sports statistical leaders


Tri-Village’s Kara Hollinger passes the ball during a Cross County Conference volleyball match against Newton on Tuesday in New Madison.


Dale Barger | For The Daily Advocate

Football

Passing yards

Owen Paulus, Greenville: 552

Trent Collins, MV: 509

Hunter Buckingham, Ansonia: 494

Noah Waymire, Versailles: 363

Trey Frech, Tri-Village: 226

Evan Atchley, Arcanum: 170

Austin Bruner, Tri-Village: 87

Noah Burns, Tri-Village: 56

Rushing yards

Jared Buckley, Tri-Village: 681

Jarrad Crist, Greenville: 543

Kurtis Rutschilling, Versailles: 285

Noah Burns, Tri-Village: 271

Nate Gladdish, MV: 260

Micah Light, Greenville: 232

Brock Shellhaas, Ansonia: 228

Garrett Thompson, Versailles: 196

George Grow, Versailles: 188

Daniel Coats, Arcanum: 169

Receptions

Hunter Muir, Ansonia: 17

Dilyn Rammel, MV: 16

Marcus Wood, Greenville: 14

Nate Gladdish, MV: 13

George Grow, Versailles: 9

Evan Hiestand, Versailles: 7

Noah Burns, Tri-Village: 6

Jared Buckley, Tri-Village: 5

Austin Bruner, Tri-Village: 5

Christian Ricker, Tri-Village: 5

Tackles

Kurtis Rutschilling, Versailles: 48

Hunter Gheen, Bradford: 46

Nate Gladdish, MV: 46

Cameron Munchel, Tri-Village: 42

Andrew Rowland, Ansonia: 39

Max Wardrip, Ansonia: 38

Evan Hiestand, Versailles: 38

Hunter Muir, Ansonia: 35

Micah Light, Greenville: 33

Will Hall, MV: 32

John Butsch, Greenville: 28

Christian Ricker, Tri-Village: 28

Sacks

Evan Hiestand, Versailles: 6

Dane Craport, Arcanum: 5

Karsyn Fender, Greenville: 3.5

John Butsch, Greenville: 3

Braden Russell, Greenville: 2.5

Dylan Finkbine, Tri-Village: 2

Austin Helmke, Ansonia: 1

Hunter Muir, Ansonia: 1

Andrew Rowland, Ansonia: 1

Landin Brown, Greenville: 1

Micah Light, Greenville: 1

Noah Walker, Greenville: 1

Billy Bridges, MV: 1

Zeb Hannan, MV: 1

Austin Bruner, Tri-Village: 1

Cameron Munchel, Tri-Village: 1

AJ Ahrens, Versailles: 1

Volleyball

Kills

Camille Pohl, Arcanum: 140

Elizabeth Ording, Versailles: 140

Danielle Winner, Versailles: 124

Sidnie Hunt, MV: 116

Audrey Heiser, Arcanum: 109

Makenzie Kreitzer, FM: 102

Makenna Price, MV: 95

Olivia Murphy, MV: 85

Corina Conley, FM: 75

Aliya Barga, Ansonia: 74

Blocks

Aliya Barga, Ansonia: 59

Amanda Armstrong, MV: 56

Danielle Winner, Versailles: 44

Bianca Keener, Bradford: 35

Lindsey Winner, Versailles: 29

Bailey Stammen, Ansonia: 26

Jenna Haney, Arcanum: 26

Elizabeth Ording, Versailles: 26

Corina Conley, FM: 22

Lindsay Johns, MV: 21

Digs

Kara Hollinger, Tri-Village: 253

Macie Reck, Bradford: 210

Makenna Price, MV: 193

Stevi Keen, MV: 181

Kami McEldowney, Versailles: 166

Sidnie Hunt, MV: 164

Macey Hartman, Arcanum: 163

Belle Cable, FM: 138

Breann Lipps, Tri-Village: 136

Chloe Cox, Greenville: 129

Assists

Ellen Peters, Versailles: 348

Elle Siculan, Arcanum: 260

Abbi Lipps, Tri-Village: 170

Sidnie Hunt, MV: 150

Olivia Murphy, MV: 144

Hannah Fout, Bradford: 143

Brigette Filbrun, FM: 114

Kennedy Morris, FM: 95

Bailey Stammen, Ansonia: 85

Lucie Morris, Tri-Village: 78

Aces

Emily Gariety, Ansonia: 26

Elle Siculan, Arcanum: 26

Sidnie Hunt, MV: 24

Alana Holsapple, Tri-Village: 24

Brigette Filbrun, FM: 23

Lucie Morris, Tri-Village: 19

Aliya Barga, Ansonia: 18

Makenzie Kreitzer, FM: 17

Olivia Murphy, MV: 17

Kami McEldowney, Versailles: 17

Boys soccer

Goals

Brydon Diceanu, FM: 7

Tani Mancillas, Greenville: 7

Jacob Maher, Greenville: 4

Bryce Robison, FM: 2

Dylan Snyder, Greenville: 2

Luke Booher, FM: 1

Cole McGlinch, FM: 1

Jarin Young, FM: 1

Alex Hutt, Greenville: 1

Assists

Alex Hutt, Greenville: 5

Ethan Coppess, FM: 2

Brydon Diceanu, FM: 2

Cole McGlinch, FM: 2

Bryce Robison, FM: 2

Luke Booher, FM: 1

Kale Conway, Greenville: 1

Seth Conway, Greenville: 1

Addison Ernst, Greenville: 1

Jacob Maher, Greenville: 1

Tani Mancillas, Greenville: 1

Girls soccer

Goals

Maddie Shepard, Greenville: 3

Lina Thiele, FM: 1

Allie Null, Greenville: 1

Assists

Regan Williams, FM: 1

Saves

Maddie Shepard, Greenville: 44

Lily Gerace, Greenville: 24

Allie Null, Greenville: 19

Boys cross country

Best times

Joe Spitzer, Versailles: 15:41.70

Tanner Delk, Arcanum: 16:37.58

Cole Good, FM: 16:53.50

Johnny Fike, Bradford: 17:29.00

Jacob Subler, Greenville: 17:52.00

Andrew Kocher, Greenville: 17:53.00

Chance Klipstine, Arcanum: 17:56.60

Jay Roberts, Bradford: 17:57.00

Brooks Blakeley, Versailles: 17:58.20

Riley Emerick, Greenville: 18:11.00

Kyle Ressler, FM: 18:23.00

Matt Karns, Greenville: 18:23.00

Girls cross country

Best times

Karmen Knepp, Bradford: 19:18.40

Skipp Miller, Bradford: 19:53.00

Megan Rismiller, Versailles: 19:53.80

Kenia McEldowney, Versailles: 20:24.90

Isabelle Rammel, Greenville: 20:54.00

Grace Coakley, Greenville: 21:01.00

Maria Mangen, Versailles: 21:10.00

Kara Spitzer, Versailles: 21:15.20

Emma Peters, Versailles: 21:21:40

Liz Watren, Versailles: 21:53.20

Dana Rose, Versailles: 21:58.00

Kennedy McEldowney, Versailles: 21:59.00

Boys golf

Season averages (nine holes)

Connor VanSkyock, Versailles: 42.3

Noah Koffer, FM: 43.2

Jeremy Bridenbaugh, FM: 44.2

Bryce Filbrun, FM: 45.0

PJ Platfoot, Versailles: 46.0

Austin Pleiman, Versailles: 47.9

Andrew Kiryluk, Greenville: 48.2

Will Eversole, Versailles: 48.3

Alex Keiser, Versailles: 48.4

Connor Null, Greenville: 49.1

Matt Hounshell, Greenville: 52.1

Ethan Kremer, Versailles: 52.2

Girls golf

Season averages (nine holes)

Lexi Unger, Arcanum: 46.3

Jada Garland, Greenville: 46.9

Ashley Karns, Greenville: 52.3

Lainey Oswalt, Greenville: 55.3

Kylie Beam, Greenville: 55.7

Maddie Breig, Greenville: 56.1

Kourtney Krestchmar, Greenville: 56.6

Sydney Artz, Arcanum: 57.0

Madison Mankin, Arcanum: 58.3

Elliana Sloan, Arcanum: 58.8

Makenzi Glancy, Greenville: 60.0

Maddy Wogoman, Arcanum: 60.8

Girls tennis

Singles records

Emily Marchal, Greenville: 15-0

Anna Manges, Greenville: 14-1

Natalie Milligan, Greenville: 9-2

Marabelle Lance, Greenville: 3-1

Doubles records

Amber Hutt, Greenville: 4-0

Marabelle Lance, Greenville: 5-0

Larisa Schmitmeyer, Greenville: 1-0

Addie Haupt, Greenville: 14-1

Abby Swensen, Greenville: 14-1

Alison Baughman, Greenville: 10-1

Casey Malott, Greenville: 8-1

Tri-Village’s Kara Hollinger passes the ball during a Cross County Conference volleyball match against Newton on Tuesday in New Madison.
http://www.dailyadvocate.com/wp-content/uploads/sites/34/2017/09/web1_Kara-Hollinger-WEB.jpgTri-Village’s Kara Hollinger passes the ball during a Cross County Conference volleyball match against Newton on Tuesday in New Madison. Dale Barger | For The Daily Advocate

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.

These stats have been submitted by the teams’ coaches. They represent athletes’ season statistics through Wednesday.

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