Tri-Village names honor students

NEW MADISON — Tri-Village Junior and Senior High School is pleased to announce its first quarter Honor Roll.

Principal’s Roll

Seventh Grade – Kohen Burns, Aubrey Eley, Kole Hiestand, Kaylee Landes, Hailey Lovett, and Emma Worley

Eighth Grade – Zoe Ayette, Dominic Black, Carsen Dyson, Addison Enicks, Alexis Finkbine, Ty Fritz, Sophie Goins, Cora Gutierrez, and Jaron Martin

Freshmen – Aereonna Baker, Brady Beisner, Heidi Bell, Hailey Burk, Mekedes Butsch, Kaylei Clang, Kaitlyn Cook, Logan DeLong, Sydnee DeLong, Noah Finkbine, Kynnedi Hager, Kyan Leonard, Makenna Pechie, Elizabeth Poling, Raiden Quinn, Trey Sagester, Zara Snyder, Zilah Strayer, and Emma Whaley

Sophomores – Lydia Ayette, Grace Bergman, Karmen Creech, Grant Howell, Skyla Marker, Aden Mcconachie, Leana Metzcar, Darcy Miller, Madison Preston, and Dennis Seidel

Juniors – Isabella (Bella) Black, Logan Byrd, Briana Ely, Mikeal (Mike) Hawk, Macy Howell, Nataleigh Koontz, Joshua Metzcar, Hope Middlestetter, Haylee Potter, Mason Riddle, and Kiersten Wilcox

Seniors – Halle Bell, Christian Cantrell, Brennen Fellers, Ashlynn Fleagle, Andrew Holzapfel, Morgan Hunt, Jessica Jackson, Austin Kosier, Gage Lochard, Audrey Mead, Zane Osborne, Dillan Plush, Joshua (Josh) Randall, Latorie (Torie) Richards, Austin Rismiller, Rylee Sagester, and Jesse Saylor

Honor Roll

Seventh Grade – Nolan Blackford, Aaron Bruner, Colt Camacho, Hayden Crawford, Skyler Derksen, Cam Fornshil, Brecken Gray, Colton Honaker, Ellaina Koontz, Leah Lawrence, Shelby Sagester, Owen Walker, and Hannah Whaley

Eighth Grade – Brody Beisner, Mckenzie Besecker, Kaley Brandon, Kara Durst, Halee Fellers, Bailey Frech, Daniel Goubeaux, Emma Greer, Reagyn Hager, Americus Hirsch, Gabrielle Kirby, Jackson Meyer, Griffin Richards, Jaelyn Sweet, and Kenna Wilcox

Freshmen – Jaiden Beam, Renae Brumbaugh, Wyatt Buckley, David Dottillis, Lyla Green, Alexa Light, Hailey Mathews, Kolten Mead, Landen Moore, Madison Nelson, Hunter Ridout, Haidyn Rothwell, Savanna Siegrist, Ethan Vanata, and Lathen Wehr

Sophomores – Kelsey Anthony, Alexandra Begoon, Taylor Begoon, Lane Bierly, Tagen Blankenship, Reagan Brewer, Stuart Brown, Shaun Crawford, Ellie Curtner, Calvin Fritz, Trey Homan, Lucas Howell, Cameron Kimmel, Casey Lewis, Haley Miller, John (Alexander) Milliff, Lana Moore, Wyatt Moore, Trinity Pease, Michael Rhoades, Kaylee Stark, Lyla Tamplin, Kayla Thobe, and Mason Weathington

Juniors – Levi Bergman, Paul Brewer, Autumn Bunger, Xander Collins, Stephen Derksen, Jackson Farmer, Carter Finkbine, Seth Jesse, Braden Keating, Amariah Markley, Ian Mcconachie, Katelyn Peters, Kaylee Richardson-Welch, Whyatt Robbins, Donald Shumaker, and Reed Wehr

Seniors – Kearstin Auske, Alyssa Begoon, Mercades Bogema, Jayden Brabson, Ashlyn Burk, Logan Call, Dalton Delong, Josie Dubbs, Justin Finkbine, Elisa Fraile, Wyatt Ketring, Jace Lipps, Karra Marker, Thaddaeus Markley, Lainey Miller, Shelby Mintkenbaugh, Chanden Moore, Elizabeth Moss, Jade Murphey, Nevaeh Reigelsperger, Kyrsten Ross, Allie Stansberry, Wilson Suggs, Sage Waters, Blake Weyant, and Madison York

Merit Roll

Seventh Grade – Kedrin Brumbaugh, Gabriel (Gabe) Burke, Jayla Coby, Aiden Crumley, Adelaide Evans, Ian Homan, Mallie Kreiner, Kash Mead, Mason Stansberry, Katelyn Stewart, Bailey Stout, Conrad Volk, and Kayla Washington

Eighth Grade – Alivia Allen, Mylee Bierly, Shane Blankenship, Lucas Brown, Hayli Clevenger, Ava Coby, Jolie Curtner, Evan Duncan, Karlee Francis, Hayden Hunt, Kaylie Lytle, Maya Magill, Hadassah Markley, Wesley Mclear, Addison Meade, Maven Robinson, Desmyn Stephens, Randy Tharp, and Alyssa Wood

Freshmen – Riley Anthony, Kadyn Ater-Petitt, Christopher Brinley, Keanan Cunningham, Jayden Curtner, Levi Farmer, Kasyn Hollinger, Kaylea Jackson, Kennadee Mead, Jaykob Myers, Kira Snyder, and Adalyn Wright

Sophomores – Ryder Brummett, Emma Cantrell, Braden Cockerham, Jonathan Eyer, Hanna Faulkner, Austin Leet, Katelynn Lewis, Kaeden Lipps, Kaleb Martin, Allene Nuse, Wesley Osborne, Ava Purkey, Macey Shetler, and Brielle Smith

Juniors – Takoda Clark, Alivia Dunlap, Sophie Hardwick, Devon Huff, Hannah Metzner, Tanner Printz, Natalie Seiber, Payton Spencer, and Levi Swank

Seniors – Ryan Best, KayLee (KK) Brewer, Kennedee Brummett, Camden Cook, Seth Cook, Caleb Derksen, Kaytlin Greer, Kasen Hale, Zachary Huff, Lexi Keiser, Breanna Lipps, Lily Miller, Molli Mowbray, Casey (CJ) Osborne, Maralee Richardson-Welch, Meghan Spencer, Tabitha Stewart, and Daniel Watern