Arcanum High School Honor Roll

ARCANUM — Arcanum High School is pleased to announce its honor and merit roll for the second nine-week grading period.

HIGH HONORS

SENIORS – Annie Arnett, Ian Ball, Charlie Barry, Reece Blinn, Katie Brown, Allison Brumbaugh, Paige Burrell, Jaxson Christ, Grace Collins, Mollie Ericksen, Garrett Garno, Lauren Gower, Caleb Hartman, Lani Hollinger, Nate Kessler, Sarah Koehl, Mariah Kreusch, Claire Lemons, Zoe Monnin, Ashton Paul, Aiden Psczulkoski, Dominic Rhodehamel, Jacob Rice, Nick Sharritts, Heather Sowers, Carson Tegtmeyer, Katilyn Toy, Katie Weiss

JUNIORS – Ethan Bennett, William Chadwick, Isaac Dues, Jacob Flayler, Kolin Frazee, Arianne Garrison, Isabella Harleman, Jaelynn Hatfield, Luke Henninger, Lily Johnting, Hannah Kendig, Rylee Leeper, Kaitlynn Lipps, Michael Mann, Ashlyn Miller, Rylan Murray, Carley Rieman, Garrett Rose, Katie Sharp, Haley Smith, Taelen Unger, Blake Weaver, Karis Wright

SOPHOMORES – Brooke Anderson, Mackenzie Cantrell, June Cooke, Noah Egnor, Mercedes Eichelberger, Alexis Gibbons, Ethan Hartman, Quinn Jorgensen, Brooks Merriman, Kate Michael, Landon Miller, Elizabeth Parks, Payten Parks, Cohen Protzman, Carter Rice, Emma Rogers, Shyenne Smith, Anna Stump

HONOR ROLL

SENIORS – Tia Angle, Layna Best, Riley Bevins, Ross Flora, Aaron Fourman, Kylee Freeman, Peyton Goin, Bayleigh Hensley, Lacy Hittle, Alaina Huffgarden, Lydia Kauffman, Sara Kramer, Karter McCready, Brooklyn Miras, Connor Moores, Jacob Rayburn, Emily Riffell, Zade Shank, Bryson Sharp, Gage Shiflet, Lucas Stastny, Owen Stephens, Brookelyn Ullery, Coletin Williams, Quentin Wilson, Max Wooten

JUNIORS – Troy Besecker, Tera Couch, Pierce Denlinger, Trudy Denlinger, Kianna Farmer, Kaylee Flatter, Emilie Fout, Hailey Griffith, Hailee Haye, Dillon Herrmann, Ayden Hess, Lydia Knepshield, Lily Kuhbander, Bradyn Lock, Alex Rader, Zade Simon

SOPHOMORES – Shiloh Brown, Austin Carlisle, Zoe DeHut, Rhianna Denniston, Seth Fearon, Brody Flora, Keyana Hackney, Mora Menzie, Ayanna New, Claire Rogers, Kennedy Rose,, Landon Wagner, Morgan Weaver, Alex Wooten

FRESHMAN – Micah Arbogast, Bella Armstrong, Cameron Ball, Kamryn Beisner, Will Beisner, Lance Brinksneader, Gabrielle Brown, Dane Byers, Regan Christ, Shyanna Cunningham, Robert Denniston, Colton Filbrun, Eden Frazee, Brayden Freeman, Grace Fry, Krislin Garber, Jesus Gonzalez, Remington Hatfield, Donald Hathaway, Kenadie Hensley, Gabby Johnson, Cole Kessler, Bryce Kramer, Brooklyn Kreusch, Kaleb Kutter, Kendall Lebo, Avery Leeper, Clark Lemons, Mahayla Locke, Caroline Long, Matthew McCans, Sara Netzley, Camden Pfahler, Grace Psczulkoski, Kolten Quigney, Brody Schondelmyer, Wyatt Schwartz, Trinity Schweitzer, David Simpson, Kyler Spahr, Landon Subler, Cheyenne Swisher, Charlie Weiss, Cody Werling, Caleb Wiant, Faith Wooten, Malachi Wright

MERIT ROLL

SENIORS – Natalie Beck, William Bell, Brian Bower, Will Brubaker, Bennett Farmer, Trenten Farmer, Shelby Haye, Eain Parks, Vahn Plessinger, Hannah Rademachir, Caden Thompson, John Trittschuh, Brooklyn Venrick, Dakota Wooten, Nathanael Wright

JUNIORS – Troy Besecker, Caleb Burke, Mark Byrd, Devin Craport, Payten Dillman, Braylen Etherington, Donnie Everhart, Luke Garber, Ava Gilbert, Kylee Gilbert, Kylie Grieshop, Braden Hess,Trenten Hissong, Tristan Keckler, Dakota Kendig, Brandon Miller, Levi Monnin, Taylor Price,Lexus Shaw, Gabriel Snyder, Peyton Stout, Sean Trogdon, Chloe Williams

SOPHOMORES – Sydney Archer, RJ Brothers, Graham Brubaker, Layna Brubaker, Jayden Clapp, Layla Dimitriou, Alivia Ellis, Landon Flatter, Lily Hayes, Aubrey Hutchinson, Shanona Joslin, Truman Knaus, Alexis Melling, Marli Morris, Owen Netherly, Levi Rehmert, Blake Riffell, Sam Rose, Eli Stephens, Hailie Terry, Mason Todd, William Wenning

FRESHMAN – Faith Beeson, Rylon Brewer, Kaleb Brown,Lona Dillman, Sophia Drew, Liela Fugate, Trista Gahret, Levi Hatfield, Abbigail Heatherly, Christopher Hill, Carson Hittle, Lillian Larkins, Meredith Laux, Derek Longstreth, Jordan Nottingham, Marcus Rayburn, Mackenzie Riffell, Jared Shives, Jordan Smith, Alexis Swiger, Krishana Troutwine, Jackson Weaver