Franklin Monroe Elementary releases honor rolls

Staff report

PITSBURG — Franklin Monroe Elementary has released names of their honors-achieving students for the second nine weeks.

Fourth Grade

Straight A’s: Kate Filbrun, Aislee Gillum, Kami Norris, Wyatt Bixler, Drew Denlinger, Ross Douglass, Levi Heck, Mason Imhoff, Kohan Painter

Honor Roll: Aubree Bailey, Preston Cable, Lawson Cox, Tristan Gilbert, Brynlee Harbach, Dylan Harter, Brookelynn Louis, Elijah Parr, Mylee Steck, Addyson Baker, Kaytlyn Clement, Owen Hammond, Dixie King, Antonio Riffell, Sophia Trout

Fifth Grade

Straight A’s: Adrina Davenport, Kolten Garber, Caroline Knight, Brauner Rumble, Chase Wackler

Honor Roll: Teague Bauman, Quincy Cox, Brinley Flora, Jack Gehron, Annabelle Hueber, Grant Klosterman, Andrew Labosky, Bella Langstaff, Avery Riffle, Brooke Baker, Keira Fenstermaker, Riley Filbrun, Addison Fox, Silas Karns, Evelyn Knipp, Branson Landis, Kelci Stidham

Sixth Grade

Straight A’s: Kirby Austin, Kidren Boyd, Preston Cottrell, Grady Davis, Owen Denlinger, Zaida Garber, Kyra Hope

Honor Roll: Adissyn Bosserman, Matthew Byram, Braxtyn Cool, Selena Downey, Rohan Flory, Grace Saylor, Kylan Baker, Alainah Hess, Savannah Miller, Charlie Stull