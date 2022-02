Ansonia Middle/High School 2nd quarter Honor Roll

Staff report

ANSONIA — Ansonia High School and Middle School has announced Honor Roll students for the second quarter:

Honor Roll (3.5 and above GPA)

Grade 12: Kristine Shaner, Jacob Prasuhn, Ellie Pierre, Amaya Cover, Landyn Gabriel, Lilian Billenstein, Macy Dapore Aubrey Noggler, Alyssa Noggler, Mackenzie Singer, Connor Schmit, Alexis Morrison, Carrie Rhoades, Cierra Rosinski Emily Wright, Kolton Young, Emma Barga, Molly Barga, Lauren Burns, Kylee Winner, Andrew Thornhill, Mollie Case Bradley Stewart, Jackson Shellhaas, Elijah Sparks, Isaac Oswalt, Clayton Steinmetz, Hayden Stewart

Grade 11: Kinsey Hartzell, Ian Brown, Marissa Shook, Denay Geesaman, Madison Warner, Eyan Hackler, Emily Kelly, Austin Obringer, Rebekah Prasuhn, Hailey Sebring, Haylee Brown, Scott Ritchie, Alliyah Hall, Autumn Everman William Kammer, Ariya Wickham, Kadyn Edwards, Jeffrey Thorp, Brayden Barnes, Meghan Brown, Madisyn Esser, Kaylin Johnson, Payton Stachler, Devin Mckenna

Grade 10: Abigail Kramer, Emily Pierre, Madison Woodyard, Makayla Stachler, Garrett Stammen, Nicholas Burns, Colleen Steinmetz, Alexa Drees, Brayden Drees, Brenna Schmit, Mercedes Leeper, Keegen Weiss, Kelsey Muhlenkamp, Colton York, Bailey Schmit, Haven Neeley, Cheyenne Blackburn, Landon Perry, Grant Barga, Maverick Sanders, Jakob Creager, Nevada Yount, Annie Bubeck, Madyson Buckingham, Cennedy Brodbeck, Lorin Billenstein, Matthew Barga

Grade 9: Gabriella Leeper, Zane Henderson, Isaiah Hartzell, Lauren Warner, Ethan Sparks, Gunner Diegel, Cooper Riffle, Avalyn Locke, Ryan Ward, Emma Henderson, Kelsey Mamazza, Benjamin Zerkle, Eric Johnson, Alice Lentz, Ava Erwin, Sophia Aultman, Malarie Butts, Aleah Shilt

Grade 8: Rosanna Barga, Gavin Stachler, Luken Longenecker, Dylan Runner, Claire York, Abigayle Klingshirn, Olivia Creager, Lydia Hahn, Luke Ressler, Chloe Marker, Isabella Obringer, Carl Schlechty, Nathaniel Mayfield, Ariana Edwards, Ayden Kies, Kody Schlechty, Gentry Barga, Nicklaus Barga, Maecy Bromagem, Camryn Winner, Noah Heck, Conner Williams, Kylie Caldwell, Melody Kelly, Valerie Mata, Cameron Grilliot, Kiera Spencer, Byron Young, Matthew Middleton,

Grade 7: Kaitlyn Barga, Alexa Kreiner, Sloane Gariety, Addison Geyer, Mackinzie Billenstein, Michael Shook, Kensey Homan, Vivian Dapore, Cade Shellhaas, London Reichert, Ava Gosnell, Angela Graf, Austin Singer, Bre’ana Walker, Oden Hoening, Kaiden Noggler, Zoey Rains, Tesla Ferguson, Callie Carter, Matthew Macy, Dani Gibbs, Mathieu Baldridge, Malcom Diegel, Keelan Highley, Caleb Schlechty, Elly Locke, Mylah Garland, Lillian Perry, Caleb Eubank, Bennett Lehman, Ashlyn Dean