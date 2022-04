Tri-Village 3rd-quarter honor roll students

Staff report

NEW MADISON — Tri-Village Junior and Senior High School is pleased to announce its third-quarter honor roll students.

PRINCIPALS ROLL

7TH GRADE – Zoe Ayette, Carsen Dyson, Addison Enicks, Ty Fritz, Sophie Goins, Emma Greer, Cora Gutierrez, Griffin Richards.

8TH GRADE – Aereonna Baker, Brady Beisner, Heidi Bell, Mekedes Butsch, Sydnee DeLong, Noah Finkbine, Makenna Pechie, Trey Sagester

FRESHMAN – Lydia Ayette, Grace Bergman, Karmen Creech, Ellie Curtner, Trey Homan, Grant Howell, Aden Mcconachie, Leana Metzcar, Darcy Miller, Wyatt Moore, Dennis Seidel.

SOPHOMORES – Mason Auten, Isabella (Bella) Black, Mikeal (Mike) Hawk, Macy Howell, Braden Keating, Hope Middlestetter

JUNIORS – Alyssa Begoon, Halle Bell, Christian Cantrell, Brennen Fellers, Ashlynn Fleagle, Gage Lochard, Thaddaeus Markley, Audrey Mead, Natalie Miller, Latorie (Torie) Richards, Rylee Sagester, Carl Singer, Thomas Swanson, Madison York.

SENIORS – Micah Ayette, Kylie Beisner, James Biser, Preston Broyles, Madison Crawford, Meghan Downing, Emilee Frech, Angelina Gillespie, Chloe Godown, Delanee Gray, Jerah, Green, Ty Linkous, Sydney Lipps, Madeline (Madi) Mead, Maria Petry, Isabela Ramirez, Jaden Reier, Jakob Saylor, Molly Scantland, Nicholas Shroyer, Macy Thompson, Ashlynn Wilson.

HONOR ROLL

7TH GRADE – Brody Beisner, Mckenzie Besecker, Dominic Black, Shane Blankenship, Kaley Brandon, Ava Coby, Halee Fellers, Alexis Finkbine, Bailey Frech, Americus Hirsch, Gabrielle Kirby, Wesley Mclear, Jaelyn Sweet, Randy Tharp, Kenna Wilcox, Alyssa Wood

8TH GRADE – Wyatt Buckley, Hailey Burk, Kaitlyn Cook, Logan DeLong, Levi Farmer, Lyla Green, Kynnedi Hager, Kyan Leonard, Alexa Light, Raiden Quinn, Hunter Ridout, Elizabeth Stout, Zilah Strayer, Emma Whaley

FRESHMAN – Alexandra Begoon, Taylor Begoon, Tagen Blankenship, Reagan Brewer, Stuart Brown, Ryder Brummett, Shaun Crawford, Alexia Edwards, Lucas Howell, Casey Lewis, Kaeden Lipps, John (Alexander) Milliff, Lana Moore, Madison Preston, Kaylee Stark, Lyla Tamplin, Kayla Thobe, Mason Weathington.

SOPHOMORES – Levi Bergman, Mercades Bogema, Logan Byrd, Xander Collins, Stephen Derksen, Jackson Farmer, Nathaniel Greer, Seth Jesse, Nataleigh Koontz, Ian McConachie, Joshua Metzcar, Haylee Potter, Mason Riddle, Whyatt Robbins, Donald Shumaker, Payton Spencer, Owen Terrill, Kiersten Wilcox

JUNIORS – Jayden Brabson, Ashlyn Burk, Logan Call, Dalton Delong, Josie Dubbs, Justin Finkbine, Kaytlin Greer, Andrew Holzapfel, Morgan Hunt, Jessica Jackson, Wyatt Ketring, Breanna Lipps, Zane Osborne, Karra Marker, Lainey Miller, Shelby Mintkenbaugh, Nevaeh Reigelsperger, Austin Rismiller, Jesse Saylor, Sage Waters

SENIORS – Reece Arnett, Samantha Combs, Luke Drew, Hailey Driskell, Raymond Greer, Katlin Gross, Jason Hale, Kiannah Jones, Allison Milliff, Willow Moore, Maggie Phillips, Wyatt Plush, Zachary Poling, Dawson Rutherford, Joshua Scantland, Michael Seger, Kamran Stucky, Ryan Thobe, Caeli Updike, Katherynne Watern, Wyn’Diesel Weatherly, Mason Willetts

MERIT ROLL

7TH GRADE – Mylee Bierly, Lucas Brown, Jolie Curtner, Evan Duncan, Kara Durst, Karlee Francis, Daniel Goubeaux, Reagyn Hager, Emma Hampton, Hayden Hunt, Isabella (Bella) Marker, Addison Meade, Jackson Meyer, Addison Pipenger, Maven Robinson, Joshua (JJ) Vocke

8TH GRADE – Renae Brumbaugh, David Dottillis, Kasyn Hollinger, Kaylea Jackson, Hailey Mathews, Kolten Mead, Jaykob Myers, Elizabeth Poling, Savanna Siegrist, Kira Snyder, Zara Snyder, Ethan Vanata, Lathen Wehr

FRESHMAN – Lane Bierly, Salem Byrd, Emma Cantrell, Braden Cockerham, Sarah Drew, Jonathan Eyer, Hanna Faulkner, Calvin Fritz, Lloyd (Calvin) Jones, Cameron Kimmel, Austin Leet, Michael Leugers, Skyla Marker, Allene Nuse, Wesley Osborne, Ava Pipenger, Lauren Porter, Ava Purkey, Michael Rhoades, Macey Shetler, Peyton Watern

SOPHOMORES – Alivia Dunlap, Briana Ely, Carter Finkbine, Amariah Markley, Natalie Seiber, Levi Swank ,Reed Wehr

JUNIORS – Kennedee Brummett, Zachary Huff, Lexi Keiser, Jace Lipps, Loryn Metzcar, Lily Miller, Elizabeth Moss, Jade Murphey, Joshua Murphey, Casey (CJ) Osborne, Dillan Plush, Kyrsten Ross, Meghan Spencer, Allie Stansberry, Tabitha Stewart, Wilson Suggs, Daniel Watern

SENIORS – Logan Ashbaugh, Charles (Charlie) Bogema, Grace Lipps, Jarrett Richardson-Welch, Caitlin Robison, Layne Sarver, Sierra Stamps, Amos Weimer, Camryn Wyne