FM Elementary announces honor roll

Staff report

PITSBURG — Franklin Monroe Elementary would like to congratulate the following students on their academic achievements:

GRADE 4

Straight A: Wyatt Bixler, Drew Denlinger, Kate Filbrun, Aislee Gillum, Mason Imhoff, and Kami Norris.

Honor Roll: Addyson Baker, Aubree Bailey, Aiden Chalfant, Ross Douglass, Tristan Gilbert, Owen Hammond, Levi Heck, Dixie King, Brookelynn Louis, Dalton Myers, Kohan Painter, Antonio Riffell, Mylee Steck, and Sophia Trout.

GRADE 5

Straight A: Kolten Garber, Brauner Rumble, and Chase Wackler.

Honor Roll: Brooke Baker, Teague Bauman, Quincy Cox, Adrina Davenport, Keira Fenstermaker, Riley Filbrun, Brinley Flora, Addison Fox, Jack Gehron, Caroline Knight, Evelyn Knipp, Andrew Labosky, and Avery Riffle.

GRADE 6

Straight A: Kidren Boyd, Grady Davis, Zaida Garber, Lilly Heck, Alainah Hess, Kyra Hope, Evan Klosterman, Grace Saylor, and Charlie Stull.

Honor Roll: Kirby Austin, Adissyn Bosserman, Matthew Byram, Braxtyn Cool, Preston Cottrell, Owen Denlinger, Selena Downey, Rohan Flory, and Savannah Miller.