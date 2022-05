Greenville Fire Department to flush hydrants in June

Staff report

GREENVILLE — The City of Greenville Fire Department will begin flushing hydrants on Wednesday, June 1, 2022, and end on Thursday, June 30, 2022. Anyone living within four (4) blocks of any of the following streets, please be aware your water may also be affected. Check for water quality before using as possible rusty water could damage clothing.

WEDNESDAY, JUNE 1

Avenue A

Ft. Recovery Ave.

North Broadway

North Main St.

North St.

Short St.

Spring St.

Union St.

W. Park Dr.

Wayne St.

THURSDAY, JUNE 2

Bur Oak

Ft. Recovery Rd.

Gardenwood

Greenville Senior High

Harmon Dr.

Holly Hill

Honeysuckle

Lincoln Dr.

Meadow Lane

Medallion

North Broadway

Park Dr.

Primrose

St. Rt. 49 North

Treaty Way

FRIDAY, JUNE 3

Ashford Circle

Aspen Dr.

Birchwood Dr.

Elmwood Dr.

Greenhaven Dr.

Holly Hill

Magnolia Dr.

Mar-del Dr.

Meadowgreen Dr.

Meadowridge Dr.

N. Burr Oak

North Broadway

Northview Dr.

W. Russ Rd.

Westbury Dr.

Wild Rose Dr.

MONDAY, JUNE 6

Birkshire Dr.

Brighton Dr.

Canterbury Dr.

Hastings Ct.

Howard Dr.

Manchester Dr.

N. Burr Oak Dr.

N. Hickory Dr.

Parkway Dr.

Radcliffe Dr.

Russ Rd.

Wellsley Ct.

Westminster Dr.

Windermere Dr.

TUESDAY, JUNE 7

Ark Ave.

Buckeye Dr.

Donald Dr.

Highland Dr.

Hillside Dr.

Marion.Dr.

N. Chippewa Dr.

Oaktree Dr.

Rhodes Ave.

Sharp Ln.

Sugar Maple Dr.

Victoria St.

WEDNESDAY, JUNE 8

Children Home-Bradford Rd.

Greenville-Celina Rd.

Kitchen Aid Way

Wagner Ave.

Whirlpool

THURSDAY, JUNE 9

Adrien Dr.

E. Russ Rd.

Fox Run

Kitchen Aid

Village Green

Wagner Ave.

FRIDAY, JUNE 10

Benden Way

E. Russ Rd.

Krogers

Lease Ave.

Lowe’s

Wagner Ave.

Walmart

MONDAY, JUNE 13

Cambridge Dr.

Chippewa St.

Delaware Ave.

Dwyer Ave.

E. Main St.

Hiawatha Dr.

Hilltop Dr.

Hillview St.

Ludy St.

Miami St.

Oxford Dr.

Ridgeview St.

Shawnee St.

Virginia Ave.

Wagner Ave.

TUESDAY, JUNE 14

Cambridge Dr.

Dover Dr.

E. Main St.

Greenmoore Ct.

Greenmoore Dr.

Greenville Middle School

Lea Ln.

N. Ohio St.

Nottingham Dr.

Oxford Dr.

Palm Dr.

Redwood Dr.

Rest Haven

Royal Oaks Dr.

Surrey Ln.

Willow Dr.

WEDNESDAY, JUNE 15

Willow Dr.

Circle Dr.

Hickory Dr.

Eastwood Dr.

E. Main St.

Orchard Dr.

Driftwood Dr.

Sandalwood Dr.

Autumnwood Ct.

Stonecress Ct.

Bluestone Ct.

Driftwood Dr.

THURSDAY, JUNE 16

Dogwood

Driftwood

E. Fourth St.

E. Water St.

Eastwood

Glenwood

Hickory

Linwood

Locust St.

Memorial Dr.

N. Ohio St.

Sandalwood

FRIDAY, JUNE 17

Chestnut

E. Main St.

E. Third St.

Public Square

W. Fourth St.

W. Main St.

W. Third St.

W. Water St.

Winchester Ave.

MONDAY, JUNE 20

Central Ave

E. Fifth St.

E. Fourth St.

Euclid Ave.

N. Gray Ave.

Penn St.

Warren St.

Washington Ave.

Wayne St.

TUESDAY, JUNE 21

Anderson Ave.

Front St.

Hart Ave.

Hiddeson Ave.

Markwith Ave.

Martin

Martindale Rd.

Riffle Ave.

S. Ohio St.

Tillman Ave.

WEDNESDAY, JUNE 22

Continental Carbonics

Jaysville-St. Johns

Ramco Rotors

THURSDAY, JUNE 23

Bellvernon Ave.

Jaysville-St. Johns

Lansdowne Rd.

Martin

Plum St.

Spartech

St. Rt. 571

Tiffin St.

FRIDAY, JUNE 24

Chestnut Circle

Chestnut St.

Ft. Jefferson Ave.

Oak St.

Oakwood St.

Plum St.

Sixth St.

St. Rt. 49

Sweitzer St.

MONDAY. JUNE 27

Colonial Trailer Park

County Home Loop

County Home Rd.

Darke County Fairgrounds

DCSO

Heritage Rd.

St. Rt. 49

Sweitzer St.

TUESDAY, JUNE 28

Central Ave

Harrison Ave.

Wayne Ave.

Washington Ave.

Wayne Dialysis

WEDNESDAY, JUNE 29

Family Health

Fram Corp.

Jackson St.

Reid Building

S. Gray Ave.

Washington Ave.

THURSDAY, JUNE 30

EUM

Hiddeson Ave.

Olwines Trailer Park

Pine St.

Riffle Ave.

Sater St.

Sherman St.