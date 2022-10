UC Junior/Senior High honor roll

UNION CITY, Ind. — Union City Junior/Senior High School is pleased to announce its first quarter honor roll.

All A’s

Senior – Jude Connor, Leah English, Emily Evans, Gabriela Gonzalez-Neels, Kaylee Hardwick, Gabriela Huiza Ponce, Parker Kerns, Heather Lawrence, Elly O’Connor, and Grace Shoemaker.

Junior – Rylan Glunt, Jesse Gonzalez, Dwight Magsisi, and Alec Spence.

Sophomore – Elianna Banda, Keegan Livingston, Quincy Middaugh, Jace O’Connor, Marisol Osornio, Bianca Pereira Arias, Elizabeth Prinkey, Oaklee Reichard, Addison Thornburg, and Lillian Zigler.

Freshmen – Andrew Bowers, Jayson Connor, Jackson Cowper, Gavin Elmore, Lindsey Evans, Campbell Kerns, Nikolai Leedom, Miguel Luciano-Keener, and Flor Pereira Arias.

Eighth Grade – Kara Allen, Juan Cerecedo-Chavez, London Cotter, Sofia Emrick, Emmi Kreiner, Mia Reichard, and Abbigail Zigler.

Seventh Grade –Evelyn Laycock, Kayleigh Prescott, and Ava Reichard.

A’s & B’s

Senior – Parker Abel, Nautica Buck, Kalam Denney, Sylaris Denney, Payten Dye, Lindsey Garrett, Emeren Lopez-Mariscal, Isaiah Mendez, Mariela Midence Varela, Dante Mills, Juan Salas Ortiz, Mario Sanchez, and Alex Wine.

Junior – Audrey Black, Owen Dowler, Zackary Fulk, Camille Helmick, Keirria Hicks, Verenis Ibarra, Carlos Juarez-Jimenez, Keila Mayorga-Ramirez, Noah New, Felix Nicolas-Cruz, Caiden Roth, and Sullivan Thomas.

Sophomore – Wendy Aguilar-Mendez, Shelby Arnold, Emma Blankley, Gary Charles, Luke Collins, Madilynne Cotter, Ashley Garrett, Johnta Hill, Gracie Jones, Ian Pitman, Jacob Thornburg, and Brianna Williams.

Freshmen – Keian Brockman, Adessa Lozoya, Gael Mayorga, Nathaniel Partin, Bryanna Smith, Gabriel Tapp, and Adrianna Welch.

Eighth Grade – Charles Beam, Quenton Charles, Ava Dohme, Trace Green, Marbella Lamas Jimenez, and Hunter Newport.

Seventh Grade – Domanick Auske, Tayson Barbour, Amber Brown, Carter Buckingham, Cael Holt, Jackson Liss, Ivan Osornio-Machuca, Eimy Ramos Gomez, and Kara Walser.