ANSONIA — Ansonia Middle and High School is pleased to announce its honor roll for the first nine-week grading period.

Ansonia High School

Honor Roll (3.5 & Above)

Senior – Kinsey Hartzell, Ian Brown, Meghan Brown, Marissa Shook, Denay Geesaman, Madison Warner, Eyan Hackler, Emily Kelly, Austin Obringer, Rebekah Prasuhn, Benjamin Thorp, Hailey Sebring, Gabrielle Balcom, Scott Ritchie, Kaylin Johnson, Jeffrey Thorp, William Kammer, Jason Stover, Ian Schmitmeyer, Nathan Armock, Haylee Brown, Kaden Lane, Exzaviar Moody, Samantha Thornburg, Autumn Everman, and Mason Grilliot

Junior – Mercedes Leeper,Zander Ahrens, Landon Perry, Abigail Kramer, Bailey Schmit, Colleen Steinmetz, Emily Pierre, Madison Woodyard, Addison Marker, Garrett Stammen, Maverick Sanders, Colin Moody, Nicholas Burns, Colton York, Makayla Stachler, Brenna Schmit, Brayden Drees, Alexa Drees, Jakob Creager, Keegen Weiss, Bell Shuttleworth-Bell, Haven Neeley, Matthew Barga, Lyllee Barber, Abigail Heck, Wyatt Spencer, Landyn Bowman, and Mackenzie Diegel

Sophomore – Gabriella Leeper, Alice Lentz, Isaiah Hartzell, Lauren Warner, Ryan Ward, Avalyn Locke, Zane Henderson, Ethan Sparks, Kelsey Mamazza, Cooper Riffle, Sophia Aultman, Emma Henderson, Ava Erwin, Zoey Johnson, Gunner Diegel, Trendon Spence, Benjamin Zerkle, Emma Erwin, Malarie Butts, Brayden Bromagem, Aleah Shilt, Isabella Burk, Zoey Elson, and Michael Locke

Freshman – Olivia Schmitmeyer, Owen Schmitmeyer, Gavin Stachler, Ayden Kies, Isabella Obringer, Lydia Hahn, Olivia Creager, Conner Williams, Rosanna Barga, Luke Ressler, Nathaniel Mayfield, Ariana Edwards, Benjamin Barnt, Claire York, Kiera Spencer, Sarah Zerkle, Coleton Thornhill, Nicklaus Barga, Kaeden Waymire, Maecy Bromagem, Coleton Longenecker, Dylan Runner, Reese Everman, and Melody Kelly

Ansonia Middle School

Honor Roll (3.5 & Above)

Eighth Grade – Anastasia Burk, Dani Gibbs, Kaitlyn Barga, Alexa Kreiner, Mathieu Baldridge, Caleb Eubank, Sloane Gariety, Addison Geyer, Michael Shook, Kensey Homan, Vivian Dapore, Cade Shellhaas, London Reichert, Ava Gosnell, Cadence Burke, Angela Graf, Bennett Lehman, Austin Singer, Bre’ana Walker, Oden Hoening, Kaiden Noggler, Zoey Rains, Ashlyn Dean, Tesla Ferguson, Callie Carter, Mackinzie Billenstein, Jenna Nass, Aidan Barber, Lillian Perry, Lexi Hartzell, Keelan Highley, Kameron Ingle, Elly Locke, Quintin Foster, Mavrick Routt, Adrian Cardenas, Malcolm Diegel, Caleb Schlechty, Mylah Garland, Taysen Stewart, Savannah Oswalt, Zachary Thorp, Louis Unrast, and Hailie Case

Seventh Grade – Dalton Runner, Shyann Mckenna, Conner Riffle, Elijah Kocher, Charlotte Barga, Graison Pierce, Lydia Klingshirn, Ryder Sanders, Chevy Wise, Annie Wendel, Rylee Baker, William Aultman, Charlotte Rismiller, Lillian Rammel, Brady Wright, Kolton Stover, Tanner Moody, Brianna Waymire, Braiden Westfall, Carson Tobe, Carter Dean, Jake Grieshop, Karsen Weiss, Graham Coppess, Jake Pierre, Autumn Best, Savanna Hartings, Zackary Jenkins, Natalie Midlam, and Gabriel Fergerson