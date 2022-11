Tri-Village Elementary honor roll

NEW MADISON — Tri-Village Elementary is pleased to announce its first quarter honor roll.

Principal Roll

Sixth Grade – Abbigayle (Abbi) Brewer, Lyla Brewer, Jake Buckley, Colton Clevenger, Gavin Curtner, Karson Dynes, Ryan Fritz, Taytum Gray, Abby Hampton, Gabriella Necessary, Joshua Necessary, Lily Norrod, Hunter Rothwell and Annabeck Spencer

Fifth Grade – Claira Arnold, Gabrielle Bergman, Lane Bergman, Wesley Bergman, Wyatt Blanton, Brinlee Brewer, Elizabeth (Libby) Brewer, Caleb Brinley, Payton Brubaker, Lilia Deem, Lacey Denlinger, Kayden Derksen, Lincoln Dill, Shelby Finkbine, Bailey Foster, Trinity Gooden, Emma Hirsch, Kinnley Lewis, Canaan Markley, Alexis Martin, Quinton Martin, Adreana Mccarren, Kruz Mead, Gwyneth Moore, Sadie Moore, Claire Sachs, Liam Spiers, Caison Stewart, Marty (Sammy) Tharp, Aleena Thomas, Richard Thomas and Jordyn Wood

Fourth Grade – Katherine (Katie) Barger, Grady Brewer, Brooklyn Eley, Mason Farmer, Ezra Gutierrez, Hayley Kennett, Cassius Lawrence, Rogan Mayl, Isabelle Moore, Wyatt Stapleton, Duke Young and Addyson Yount

Third Grade – Aubrey Auxier, Dominic Besecker, Claire Bierly, Wilson Brewer, Leo Buccella, Reece Clevenger, Jaxon Cooley, Jamie Finkbine, Andrew Govey, Chloe Greer, Aiva Hampshire, Kynlee Laird, Tonia Lutz, Kendall Lytle, Kixx Mead, Chris Miller, Kaydance Poston, Brant Ridout, Devin Sachs, Carter Steele, Corbin Stewart, Katelyn Sweet, Trinity Tamplin, Isaiah Thomas, Lillian Whaley and Bethany Yount

Honor Roll

Sixth Grade – Raider Cela, Loralei Clum, Lillien Curtner, Lilly Hampton, Brooklyn Harman, Raegan Hunt, Elizabeth Jesse, Eli Mccarren, Josiah Metzcar, Owen Ridout, Bentley Spiers, Waylon Stahl, Blake Stewart, Alexavior (Xavior) Wolfe, Isabelle Hall, Zachary Hawley, Emma Hughey, Aiden Mead, Caton Miller, Charles (Charlie) Palmer, Kaleb Wombolt, Paxton Besecker, Kendal Brown, Annabella Brumbaugh, Jasen Godown, Aubrey Light, Albany (Bee) Marker, Samuel Prieto Hurtado, Garrett Sachs, Khaled Salem, Payton Wheelock and Hunter Yount

Fifth Grade – Alleah Bunger, Eli Everman, Keith Mowry, Isabella Rogers, Hunter Sheard Callista Stites, Jesse Von Lutz, Jillian Bierly, Koby Brandon, Alan Bruner, Sophia Hemmelgarn, Kayleigh Scarborough, Gretchen Volk, John Brown, Josalyn Curtner, Chelsea Duncan, Jilly Favorite, Rylee Forrester, Kendale Francis, Kinley Tenney and Aaliyah (Leah) VanDyke

Fourth Grade – Samuel Armstrong, Paisley Hollinger, Bentley McEldowney, Breanna Mclear, Liam Miller, Colton Sanders, Mallory Smith, Taylor Wombolt, Ethan Douglas, Alainah Filby, Keegan Harman, Samantha Moore, Carter Blankenship, Dahlia Gorey, Lexi Hileman, Aubree Mitchell, Raylan Pierce, Lane Pipenger and Abbigail Rogers

Third Grade – Elynn Beatty, Faith Brewer, Kyra Dillman, Abel Gebhardt, Waylin Hughey, Ryder Hymes, Landen Napier, Burklee Reier, Xavier Sears, Andrew Wyne, Brian Allen, Kole Bierly, Ian Crumley, Lillian (Lilly) LaMont, Madalyn Lewis, Bronson Wren, Raiden Everhart, Hayden Gahret-stump, Emelia (Emma Harter) Harter, Bryten Keaser and Eva Purkey

Merit Roll

Sixth Grade – Ava Camacho, Nicholas Enicks, Hannah Hays and Dylon Martin

Fifth Grade – Braxton Bales, Scotty Buteau, Dakota Case, Wyatt Hileman, Marc Hopkins and Dylan O’Rock

Fourth Grade – Kenton Bake, Alayna Dynes, Bradley Guillermin, Jacob Jay, Cadence Kauffman, Austin Light, Hayden Railsback, Zane Schleiger, Kilean Taylor, Kallie Wilcox and Braidyn Zimmerman

Third Grade – Brantley Croft, Dominic (Dom) Flatter, Ryker Harris, Avianna (Avi) Massey and Braxton Willis