Franklin Monroe Elementary Honor Roll

PITSBURG — Franklin Monroe Elementary is pleased to announce its second quarter honor roll.

Straight A’s

Fourth Grade – Luke Baker, Levi Eshleman, Autumn Stephey, Caroline Besecker, Adell Filbrun, Kyah Mikesell, Garett Miller, Tenley Myers, Archer Sando, Samuel Stacy

Fifth Grade – Drew Denlinger, Kate Filbrun, Aislee Gillum, Levi Heck, Mason Imhoff, Kami Norris, Kohan Painter

Sixth Grade – Adrina Davenport, Ella Eshleman, Addy Fox, Caroline Knight, Chase Wackler, Keira Fenstermaker, Andrew Labosky

Honor Roll

Fourth Grade – Elsi Benedict, Keaton Flora, Bentlee Freshour, Adylynn Garland, Harper Green, Kora Harter, Leah Karns, Ariana Olivera, Autumn Osborne, Miranda Sease, Ava Thomas, Marlee Chavez, Sophia Edwards, Lena Garber, Civage Nichols, Scott Simason, Ellyson Strickland

Fifth Grade – Aubree Bailey, Preston Cable, Kaytlyn Clement, Brynlee Harbach, Eldon Lavy, Max Sullivan, Dixie King, Brookelynn Louis, Charlie Marker, Antonio Riffell

Sixth Grade – Brooke Baker, Blake Curtis, Riley Filbrun, Kolten Garber, Anna Yeomans, Teague Bauman, Quincy Cox, Brinley Flora, Grant Klosterman, Bella Langstaff, Avery Riffle