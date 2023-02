BGSU Dean’s List

GREENVILLE — Bowling Green State University is pleased to announce its fall dean’s list. The following Darke County students have been named to the list.

Bowling Green – Madison Magnani, Mercedes Smith

Ansonia – Heidi Runkel, Trinity Henderson, Mitchell Shook, Macy Dapore

Greenville – Kaia Kruckeberg, Celeste Arnett Layne, Claudy, Kate Rehmert, Dylan Snyder, Matthew Boltin, Logan Garbig

North Star – Kaylin Phlipot,

Versailles – Frida Hoening, Kennedy McEldowney, Malia Wise, Katelyn Rush, Olivia Waymire, Kaylee Braun, Victoria Schulze, Mason Ahrens, Victoria Ahrens, Elizabeth Watren, Zoey Berger, Katelyn Griesdorn, Eli McEldowney, Megan Rismiller, Ariel Swerlein, Hannah Barga, Mallory York, Katelyn Marshal, Madelyn Holzapfel, Melissa Gigandet

Gordon – Araya Musselman

Arcanum – Isabella O’Daniel

Bradford – Samantha Brewer, Abigail Gade, Sydney Crews

New Weston – Reece Stammen

Yorkshire – Jenna Schulze

Union City – Zachary Longfellow, Zayne Lavy