Edison State’s fall Dean’s List

PIQUA — Edison State Community College recognizes 667 students for excellence in academics on the Fall 2022 Semester Dean’s List. To be eligible for the Dean’s List, a student must have at least a 3.5 GPA and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Ansonia: Emma Barga, Tracie Hull, Janette Leis, Hailey Sebring, Marissa Shook

Arcanum: Madelynn Baker, Alaina Blackburn, Sadie Bowser, Jessica Brocious, Christian Brumbaugh, Kelly Cagle, Savannah Crist, Nichol Fourman, Ethan Garber, Kori Garber, Quinter Garber, Karen Garland, Rebecca Gilmore, Nathaniel Good, Landon Haney, Mason Lair, Allison Muhlenkamp, Alayna Norris, Parker Patrick, Ashton Paul, Rhonda Rich

Bradford: Noah Covault, Logan Daugherty, Carly Graves, Jayden Hicks, Gunner Kimmel, Nigella Reck, Ashley Richard, Dalten Skinner, Lucy Tumbusch, Brady Wackler, Serena Watts

Eldorado: Haley Davidson, Aidan Pearson, Harlie Turpin

Gettysburg: Kendra Arnold

Greenville: Blake Addis, Braden Addis, Allena Arnett, Hallie Aslinger, John Baker, Alaina Baughn, Izzabelle Bowersock, Hunter Bradburn, Jadyn Brandt, Sarah Calandrelli, Kyleigh Clark, Nevaeh Clark, Katelynn Cleere, Alicia Davis, Sierra Dobson, Stephanie Dong, Drew Donovan, Paige Drew, Amanda Dyson, Danele Eikenbery, Perseverance Fey, Skylar Fletcher, Matthew Ganiron, Emily Gibson, Amy Gruber, Kinsey Hartzell, Alexa Hesson, Haleigh Hoening, Emma Howard, Keihl Johnson, Drew Kniese, Averi Kowalski, Shawna Leigeber, Gage Lochard, Gavin Lochard, Stacie Male, Sarah McDaniel, Lynndee Miltenberger, Austin Obringer, Alexis Pack, Tyson Pool, Kylee Rohr, Taylor Siegrist, Riley Slade, Ethan Smith, Erin Stephens, Ashley Strosnider, Natalie Suter, Abbygail Sutton, Ethan Tutwiler, Tori Tyo, Madison Werner, Chelsea Westfall, Ashlyn Zimmer

Laura: Tyler Kirby, Jenna Wolfe

New Madison: Halle Bell, Josie Camacho, Chloe Eberhard, Mallory Edge, Leah Fry, Kayleigh Osborne, Jacob Scantland, Leo Williams

New Paris: Elle Jackson-Daugherty, Makinley Jarrett, Tatumn Melling, Evan Porter, Lucas Pounds, Aaliyah Rehmert, Addison Sparks

New Weston: Zoe Billenstein, Aaron Buschur, Cody Groff, Cassidy McClurg, Neleh Schlarman, Mackenzie Singer

Pitsburg: Lila Davis, Elizabeth Earwood, Ty Furlong

Rossburg: Meredith Barga, Colleen Hiestand, Madison Warner

Union City: Kol Garber, Diana Garcia, Aron Hunt, Ingrid Ojeda-Avilez, Brenna Price, Breanna Rodeffer, Lillian Severance

Union City, IN: Chad Suitts

Versailles: Elizabeth Brewer, Damian Bruns, Lily Cordonnier, Zachary Cordonnier, Abigail Cromwell, Hayley Dirksen, Jenna Dirksen, Mia Eversole, Ashlyn Farrier, Emma Garrison, Camille George, Elliot George, Aiden Griesdorn, Colten Groff, Cole Hamilton, Lydia Hecht, Justin Heitkamp, Alayna Henry, Paige Kremer, Holly Langenkamp, Cassie Leach, Jaydon Litten, Alyssa Meyer, Emma Meyer, Michael Osborne, Kaleb Petitjean, Lauren Pohl, Dylan Riffell, Renee Rindler, Allison Schwartz, Raegen Shaffer, Mason Shuttleworth, Heidi Stammen, Carley Timmerman, Cora Trissell, Isabel Voisard, Daniel Waymire, Lauren Wietholter

Yorkshire: Joel Gehret, Jack Gerling, Lauren Sherman