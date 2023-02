Greenville Middle School Honor Roll

GREENVILLE — Greenville Middle School is pleased to announce its second quarter honor roll.

Highest Honors

Grade 5 – Gabriella Browning, Ash Burton,Cooper Dalton, Wesley Gruber, Kael Harrison, Ivy Hawes, Paxton Klosterman, Abby McGlinch, Pacey Miller, Nathan Powers, Isaac Rice, Gavin Stonerock, Alexa Walker, Noah Wright

Grade 6 – Akisha Abarquez, Keagen Addis, Charles Barringer, Adalee Boner, Lucy Castle, Lydia Force, Hallee Fourman, Payton Fourman, Parker Francis, Ahava Garber, Jacob Halley, Landrey Huffman, Bentley Kingery, Kade Labig, Cole Lavy, Jordyn Mcmullen, Andrew Newland, Adrianna Nichols, Connor Price, Nilakshi Rami, Maris Trissel, Norma Weaver, Alexis Yundt

Grade 7 – Landon Brenner, Leah Force, Shane Gilman, Logan Inman, Joshua Keyser, Ryan Steck

Grade 8 – Braylon Byers, Shane Eikenbery, Addison Fine, Sienna Gilman, Tessa Leensvaart, Megan Loudy, Jackson Ross, Cloe Shuttleworth

Honor Roll

Grade 5 – Leah Bailey, Jackson Baker, Penn Bubeck, Corbin Bunger, Brody Crass, Ruby Delk, Bryson Depoy, Ezra Dicke, Levi Douds, Audrey Duncan, Adrian Escobar, Zade Fader, Kinsey Fiora, Grant Fitzgerald, Paige Foreman, Kourtni Fort, Rylan Frazee, Ellery Gehret, Corbin Geiger, Lucas Gillespie, Ella Golden, Carter Helman, Ethan Henry, Lauren Holzapfel, Bentley Houck, Chloe Hoying, Evelyn Hummel, Mark Janora, Piper Jenkinson, Cooper Kerg, Harper Kerns, Hunter Kieffer, Brant Kissinger, Rayeanna Kissinger, Kennedy Knott, Max Landis, Josslin Lower, Lily Moss, Isaiah Munford, Allie Neaves, Aleah Odum, Alyssa Osborne, Zander Perez, Sophia Pickett, Jaxson Plessinger, Hayden Powell, Logan Prater, Brynna Pratt, Elijah Prowant, Henry Ross, Ethan Sabroff, Tywin Santillanes, Kayla Schmitz, Jackson Schwartz, Mason Shoffstall, Wesley Singer, Aydrian Sonner, Christian Stewart, Zachery Sumbrana, Mikayla-Jo Taylor, Emily Thomas, Colten Vanskyock, Colby Warner, Alyssa Whittaker, Keagen Wion, Eva Yohey, Bowen Yount, Kiley Zeinert

Grade 6 – Micah Angles, Iola Bertsch, Isaac Brown, Timothy Brumbaugh, Zebulen Burk, Hunter Cain, Hudson Cantrell, Oakley Combs, Lilly Crawford, Asai Cross, Farrah Dedloff, Asher Edger, Xander Elkins, Molly Etchison, Haylee Fisher, Gage Fletcher, Gamble Fletcher, Zoey Fornshil, Tyler Fugett, Nolan Gehret, Zoee Gruber, Jax Hayes, Patience Hinkle, Graham Holzapfel, Isabella Jett, Sage Jones, Kai Kitchen, Isabella Knoop, Blake Lane, Leena Leber, Amara Lemon, Benjamin Mardin, Ryker Marshall, Josilyn Mcmullen, Hunter Phyillaier, Chelsi Rice, Stella Roebuck, Branson Santillanes, Griffen Shipp, Justin Smith, Liam Strunks, Elizabeth Walker, Jordyn Welch

Grade 7 – Maddox Allen, Daizy Baker, Brody Baumann, Brooklyn Black, Laythen Board, Alexxander Bryant, Savannah Bucklew, Hayden Burns, Astaria Carroll, Melissa Cook, Damian Coppess, Mackenzie Cruze, Collin Dancer, Ryan Durst, Isabella Elam, Josalyn Elson, Bella Enicks, Alanna Escobar, Alexys Foland, Lane Francis, Steven Francis, Drew Garber, Lucy Gettinger, Eva Gonzalez, Alyssa Gray, Rylan Grosch, Elliana Hammaker, Adrick Harshbarger, Jacob Harter, Luke Harter, Adalyn Hartsock, Hollie Head, Kaiden Hickey, Hannah Hoff, Taylor Holzapfel, Meredith Hunt, Brianna Klosterman, Kelcey Knick, Paityn Lehr, Lacey Lewis, Michael Lopez, Claire Lyons, Jonathan Male, Marcella Marlett, Kolton Martin, Isaiah McDaniel, Adalyn McGriff, Claire Miller-Castano, Haylee Moore, Faith Nealis, Ava Neumeier, Ashley Nevels, Jarrett Norris, Hayden Null, Ella Oswalt, Elliot Pace, Katelyn Plessinger, Louis Powers, Logan Rich, Hallie Riethman, Harrison Riffell, Lana Riggs, Ariel Riley, Cullen Schmidt, Bryce Shepherd, Chasetyn Shigley, Austi Smith, Ivy Sommer, Caleigh Stebbins, Kierra Stephan, Reese Stewart, Ellia Tedore, Riley Thomas, Jayden Thwaits, Adrianna Vanskyock, Penelope Walters, Nevaeh Willis, Evan Willman, Grant Willman, Carson Wilson, Elijah Wombolt, Makayla Wright, Brielyn Wykes

Grade 8 – Mercedes Angles, Aubrey Baumgardner, Samantha Beyersdorff, Kara Blumenstock, Allison Bolin, Zoey Broadwater, Kara Brumbaugh, Blaze Burton, Ethan Castle, Hanna Combs, Lillyanne Cook, Brooklyn Crampton, Rielynn Davidson, Katelynn Emrick, Riley Etchison, Grant Fisher, Johnathan Floyd-McCowan, Alexa Fraley, Alyssa Franklin, Hailey Gillespie, Kenszie Glass, Robert Golden, Emily Grubb, Kacady Hines, Lindsey Hoff, Brilynn Hoyt, Seth Hughes, Isaac Kerg, Xavier Kiser, Keegan Lachat, Jack Laux, Mackenzie Legenzoff, Jordan Lewis, Claire Lind, Jordyn Lopez, Peyton Mason, Emily McLear, Meadow Murphy, Ivy Neal, Mattison Norris, Cole Oswalt, Addison Parin, Rylie Pfledderer, Lillian Price, Jazmyn Pry, Paisley Roebuck, Rylan Root, Alexa Scarberry, Maria Schmitmeyer, Elizabeth Shaffer, Avery Shipp, Graycee Shuttleworth, Jonathan Silknitter, Clyde Slayback, Jocelin Smith, Nakia Sparks, Brittany Stevens, Gibson Steyer, Roman Swisher, Dev Valera, Caitlyn Warner, Lauren Wills, Carlee Yundt

Merit Roll

Grade 5 – Sophie Baker, Jaxson Barnes, Avery Berry, Rylee Blanken, Elena Blankenship, Zephyr Boner, Ella Bowles, Sophia Brown, Zion Brown-Starkey, Kendall Bunger, Ethan Cross, Brooklynn Davis, Sophia Flory, Zoey Francis, Mia Grimes, Braxton Hart, Kalana Hayes, Macey Hiles, Breanna Hill, Paxton Hinkle, Lydia Hoff, Zachary Houdeshell, Matthew Landis, Toni Lewis, Ava Lyons, Katelynn Manix, Hannah Martin, Kylie McDonald, Kasyn Meyer, Bella Moore, Spencer Murphy, Izabella Nicely, Jacob Noble, Brooklyn Osborn, Lillian Osting, Olivia Riley, Gryffin Severance, Kyle Singer, Brooklyne Snyder, Kloee Snyder, Kohen Thwaits, Maxwell Walters, Wesley Willis

Grade 6 – Isabella Bierly, Adalynn Bowles, Leo Cox, Tyler Dempsey, Brianna Elliott, Hailie Gilbert, Brady Hartle, Alexxandria Hayes, Sam Heidrich, Landon Hiatt, Edger Hoffman, Caleb Inman, Michelle Janora, Elle Kayler, Nevaeh Kendrick, Kenzie Kolb, Mike Landis, Connor Laux, Ella Locker, Emma Martin, Hayden Martin, Emma Merzke, Joshua Mitchell, Braxton Moore, Jayden Prater, Cooper Price, Allison Randolph, Ryan Rosinski, Cody Schmidt, Draken Shives, Henry Snyder, Trinity Stewart, Matthew Stokes, Jace Thacker, Jatoria Werner, Ayla Weyant, Emma Whittaker, Kilven Williams, Jordan Worthen, Jacob Yoder

Grade 7 – Hannah Bailey, Rylan Bercaw, Haylee Boggs, Katarzyna Bradford, Antonio Brewer, Alena Brown, Cash Bubeck, Hunter Burns, Luna Burton, Garcia Castro, Braxton Depoy, Ellie Detrick, Skylah Fitzwater, Zayden Flory, Jack Gathard, Alexis Gearheart, Zayden Hayes, Bentley Huecker, Maleiah Jacobs, Alexander Kissinger, Allie Leensvaart, Reed Long, Grady Looker, Chloe Martin, Corbin McCool, Nicole MccCeery, Scarlet McNulty, Avalyn Miller, Jeremiah Moorer, Maylynn Noble, Tate Richardson, Ayden Rouse, Emmy Rutherford, Kevin Sanders, Reegan Shoffstall, Kylee Stith, Isabella Velasquez, Cadence Wolf, Maddison Wolf, Lucas Wright, Justice Young, Amelia Zimmer, Ethan Zimmer

Grade 8 – Ayumi Abarquez, Faith Baker, Sydney Baker, Isiah Batty, Avery Brown, Tyran Buckingham, Vyanna Businger, Helton Cox, Cael Cromwell, Lilly Daigle, Mykala Denlinger, Wyatt Elliott, Jack Fitzgerald, Riley Gardner, Anthony Gutierrez-Arenas, Summer Harter, Riley Houck, Addison Houpt, Alia Hunt, Charles Jasenski, Anton Johnson, Silas Lacey, Damien Lock, Peyton Male, Madison Mann, Addison Martin, Emma Miller, Guadalupe Miniard, Dakoda Pratt, Kennedy Schoen, Nevaeh Smith, Emma Stith, Audrey Swiger, Jayden Tinkham, Landen Unger, Destiny Vanatta, Jedrek Weaver, Layden Wion, Hailee Worsham, Emma Worthen, Julia Yohey