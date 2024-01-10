Union City Junior/Senior High Honor Roll

UNION CITY, Ind. — The Union City Junior/Senior High School is pleased to announce its first semester honor roll.
SENIOR ALL A’S – Audrey Black, Zackary Fulk, Carlos Lara, Graciela Lozoya, Stacy Ramirez Andino, Luane Schoonbroodt, Alec Spence, and Keyton Tipple.
JUNIOR ALL A’S – Shelby Arnold, Elianna Banda, Quincy Middaugh, Elizabeth Prinkey, Auston Roth, Addison Thornburg, Kiernan Watson, and Lillian Zigler.
SOPHOMORE ALL A’S – Jayson Connor, Jackson Cowper, Campbell Kerns, Nikolai Leedom, and Miguel Luciano-Keener.
FRESHMEN ALL A’s – Charles Beam, Logan Besser, London Cotter, Ava Dohme, Sofia Emrick, and Abbigail Zigler.
8th GRADE ALL A’s – Laten Hawley, Evelyn Laycock, Jackson Liss, Ivan Osornio-Machuca, Ava Reichard, Dylan Shinaver, and Dash Thacker.
7th GRADE All A’s – Sandi Aguilar-Mendez, Colton Elmore, Mikkel Hartman, Adalina Himes, Novalie Kennedy, Sophia Kobus, Kinley LaFuze, Alexandra Prinkey, Christiana Teegarden, and Alexandra Vazquez.
SENIOR A’S & B’S – Richard Carmona-Chavez, Kolson Clemons, Kaybree Cooper, Owen Dowler, Camryn Fischer, Noah New, Angel Nieto, Corbin Richards, Caiden Roth, and Makenna Simmons.
JUNIOR A’S & B’S – Wendy Aguilar-Mendez, Luke Collins, Rafael Diaz, Ashley Garrett, Gracie Jones, Mya LaFuze, Caleb Lutz, Jace O’Connor, Marisol Osornio, Kazyn Perreira, Oaklee Reichard, and Brianna Williams.
SOPHOMORE A’S & B’S – Andrew Bowers, Alondra Corona-Lara, Gavin Elmore, Lindsey Evans, Kevin Hernandez Diaz, Valerie Mata, Gael Mayorga, Nathaniel Partin, and Brandy Perez Gomez.
FRESHMEN A’S & B’S – Trace Green, Emmi Kreiner, and Marbella Lamas Jimenez.
8th GRADE A’s & B’s – Domanick Auske, Alexis Carter, Liam Conley, Cael Holt, Fernando Lopez Gonzalez, Kayleigh Prescott, Ava Smith, Kara Walser, and Cooper Woolston.
7th GRADE A’s & B’s – Sophia Cantu, Erick Casillas-Romero, Logan Clay, Kaybrahm Cooper, Rayen Farias, Aleah Lacy, Gemma Mayorga, Dulce Roque, and Sophia Thomas.