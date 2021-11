Greenville High School announces 2021-2022 1st quarter honors

Staff report

GREENVILLE — Greenville High School is pleased to announce the students who received honors for the first quarter of the 2021-2022 school year.

4.0 GPA

Grade 12: Andrew Abel, Carmen Badell Kestler, Mackenzie Baker, Jacob Barr, Alexander Baumgardner, Susie Blocher, Emalee Bowling, Aurora Bright, Laikyn Bruner, Hayden Bush, Jason Byrum, James Clark, Leah Fry, Hannah Gartenman,Taylor Gonzalez, Benjamin Hartzell, Lillyanna Hayes, Maggie House, Jenna Hughes, Maxwell Jordan, Alexander Kolb, Evan Laughead, John Marchal, Makayla Martin, Krislyn Mcgarvey, Elizabeth Mckinney, Nathan Miniard, Emmie Myers, Wyatt Rammel, Kate Rehmert, Alexandra Scarberry, Eden Sgro, Seth Shaffer, Owen Snyder, Braci Swisshelm, Rileigh Swisshelm, Wyatt Trissel, Emma Tutwiler, Madison Werner, Valerie Withrow

Grade 11: Alaina Baughn, Trevor Coppess, Jarrod Demange, Sierra Dobson, Noah Ellis, Nolan Ellis, Zoe Enochs, Avery Ernst, Hunter Fannin, Skylar Fletcher, Samantha Frens, Taz Gantt, Asher Garber, Kate Garber, Kylie Hamm, Mason Middlestetter, Carson Pope, Ekaterina Rivera, Brock Short, Mason Shuttleworth, Noah Stevens, Emma Tanner

Grade 10: Allena Arnett, Kaylyn Bailey, Thomas Barr, Lydia Beisner, Alexis Bertsch, Addison Burke, Kaitlyn Byrum, Jack Chick, Myanna Conway, Noah Deubner, Brody Fleming. Anne Gibson, Emily Gibson, Cali Harter, Jayden Hicks, Haleigh Hoening, Jokenlee Hummel, Sadie Lance, Erin Leensvaart, Alexus Nelson, Lillian Stevens, Ethan Sunsdahl, Gavin Swank

Grade 9: Zoe Kittle, Keely Labig, Breanna Landis, Ashton Noggle, Charlie Pope, Cheyenne Seas, Gabriella Stebbins, Nicholas Tollefson

Honor Roll (3.5 to 3.9 GPA)

Grade 12: Andrew Adkins, Jordan Badger, Parker Bailey, Samuel Bankson, Brianna Barnhart, Shane Benedict, Ashlee Brumbaugh, Million Bryant, Cameron Clark, William Clopp, Caylynn Cook, Danielle Cowart, Michael Crampton, Sierra Crist, Nolan Curtis, Makayla Curtner, Logan Dapore, Karmen Dehart, Seth Delk, Jordan Ditty, Richard Dutcher, Matthew Edwards, Brianna Fellers, Saige Fellers, Alaina Fishbaugh, Dylan Forsythe, Reina Gibson, Kaitlyn Gonzalez, Leticia Gonzalez, Chloe Good, Isaac Gulley, Justin Hadden, Cheyanne Hartsock, Warren Hartzell, Hayleigh Head, Shane Herron, Luke Hocker, Bryce Hott, Adron Howard, Kristen Hunt,

Jeremiah Knight, Nathaniel Knight, Mona Levine, Maci Lewis, Kaijsa Maxwell, Lucas Mcalpin, Jalynn Mccombs, Kaylie Mcgreevey, Mollie Mclear, Kali Meyers, Graham Milligan, David Minnich, Rileigh Norton, Malachi Perkins, Michael Read, Oriol Ribera Garcia, Kylee Rohr, Dayton Rooks, Shyanne Slade, Isabella Smith, Winifred Stiefel, Dalton Swank, Logan Thatcher, Kara Thompson, Brina Toomey, Stephanie Trent, Riley Trittschuh, Tyler Watson, Koller Winterrowd, George Worden, Blain Yoder, David Zimmer

Grade 11: Braden Addis, Alexis Arnett. Abigail Barton, Carson Beach, Ellasyn Bruner, Ty Bush, Josie Camacho, Hannah Carroll, Alexis Slade, Evan Smith, Hailey Smith, William Snyder, Gabriel Stephens, Ella Strawn, Samantha Suter, Grace Swafford, Jayden Swartz, Romeo Velasquez, Miyah Whitney, Kylan Whittington, Kelly Witwer, Lauren Wright, Rheagan Wykes, Hanna York, Ashlyn Zimmer, Kyleigh Clark, Katelynn Cleere, Kelly Combs, Katelyn Conway, Caydance Davidson, Jason Davis, Aubrey Deal, Autumn Dicke,

Tessa Fine, Christopher Foreman, Lukas Francis, Maisie Garrett, Samantha Gartenman, Gabriel Gibson, Carson Gray, Morgan Hanes, Ethan Hans, Brenden Harper, Ashley Hatch, Nathaniel Hittle, Emma Howard, Kenna Jenkinson, Dean Jones, Emily Kreider, Trent Larsh, Caden Lecklider, Lilly Lowe, Hong Hui Lu, Ella Manning, Alexsander Meiring, Lidia Munoz Martin, Minaxi Pandey, Payton Parsons, Tyson Pool, Scotta Putman, Luke Rammel, Chloe Rehmert, Donovan Rogers, Cole Royer, Joshua Ruble, Jacob Schmitmeyer, Ethan Shumaker

Grade 10: John Rey Abao, Jasmine Baker, Aubreyonna Bayless, Evan Beckley, Bryce Blumenstock, Rachel Bowers, Sierra Brumbaugh, Skylar Bryson, Mahayla Cook, Tarryn Dehart, Aiden Dispennette, Chace Drew, Mercy Eldred, Emma Erisman, Breyana Fitzwater, Alexandria Foureman, Corbin Frye, Addison Gearheart, William Gettinger, Carys Gibson, Elena Gonzalez, Alex Hadden, Carson Henry,

Rhys Hott, Ryana Jarvis, Savannah Leach, Ava Loudy, Josie Madden, Adalyne Mader, Cadence Market, Alexandra Matamoros, Haleigh Mcdermitt, Ella Mclear, Connor Miller, Lily Mowery, Emma Palmer, Memphis Parsons, Addison Plessinger, Rayvin Putman, Nathan Shaffer, Preston Smith, Simon Snyder, Isabelle Sommer, Ryan Staver, Natalee Swallow, Asia Thompson, Cassandra Toombs, Kylie Anne Voisard, Madison Warner, Copeland Woodall, Emma Wynn

Grade 9: Paige Adkins, Audrey Allread, Lily Avery, Matthew Baker, Avery Baumann, Ethan Beckley, Hayli Boner, Trinity Bowling, Eric Brenner, Maelyn Bruner, Rebekah Bunch, Adalynn Campbell, Elizabeth Cannon, Abbey Capstick, Sophia Claudy, Josiah Clodgo, Kaitlin Combs, Leah Curtis, Ainsleigh Davidson, Brooklyn Dean, Adam Edwards, Ryder Elson, Jenica Feitshans. Hailey Finlay, Olivia Flatter, Elise Fugett, Shyanne Gibboney, Shelby Gillespie, Carson Good, Ellie Grosch. Laci Hale, Hunter Head, Ryleigh Hickle, Marissa Hicks, Layne Hocker, Cooper Hunt, Ashton Inman, Courtney Jones, Henry Jordan,

Joyce Kiser, Luke Kiser, Emma Laughead, Megan Lind. Owen Mcgreevey, Callee Moore, Mason Pierri, Callie Pope, Trey Rammel, Kamdon Riethman, Quinton Rogers, Brookelyn Schmidt, Lauren Schmitmeyer, Christopher Shaltry, Haylee Shuttleworth, Brielle Smith, Emma Stewart, Adele Strunks, Abbigail Sturgill, Morgan Thompson, Kyrie Unger, Cheyenne Vititoe, Braeden Wills, Carter Wilson, Andrew Winner, Cloey Wolford, Avery Yount

Merit Roll (3.0 to 3.4 GPA)

Grade 12: Dominick Baker, Anthony Bobbitt, Shane Breig, Michael Bryant, Jeremiah Bunch, Cooper Chrysler, Anthony Combs, Zackary Denniston, Eleanor Dutcher, Angel Dye, Elijah Eagy, Jordan Gump, Paige Hart, Brandon Henninger, Julia Herron, Jordyn Hines, Tori Kimmel, Ethan Knoop, Madison Kolb, Kie Labig, Makyla Mcfarland, Steven Nguyen, Truman Nicholas, Haile Nichols, Naomi Pieper, Jenna Pike, Ashton Shaffer, Hannah Sloan, Ethan Smith, Alex Snell, Ethan Spencer, Destiny Werner, Alayna Wilson, Alexander Zehringer

Grade 11: Genevieve Beebe, Demitrius Clemens, Julien Combs, Madison Cook, Jazmine Demoss, Aleiha Fenton, Brianna Flory, Damien Gates, Zachary Heaton, Brandon Howard, Aleihs Jones, Noah Mansfield, Jarrod Mason, Kylie Mccarty, Abbigail Mikesell, Kyra Mitchell, Isabella Ornelas, Mckenzie Pressnall, Luke Rammel, Abigail Randolph, Lillian Schwer, Mason Seas, Graham Shafer, Aaron Shaffer, Jenna Shepherd, Hannah Shiverdecker, Kalista St Myers, Mariah Stevens, Jackson Thomas, Elijah Watts, Leo Williams, Haley Wolf

Grade 10: Hailey Barnhart, Zackary Blackburn, Treyvaughn Bryant, Madalynn Cooper, Joslyn Crist, Desirea Crumrine, Liliana Cruze, Izaac Finlay, Maggie Galloway, Quentin Garner, Ella Gilbert, Madison Gray, Lance Greer, Kaelyn Gump, Tyler Hartsock, Sara Hollopeter, Sophie Johnston, Evan Manix, Trevor Mardin, Christopher Mcgiffin, Hunter Mcmiller, Cameron Mears, Nicholas Moore, Sean Moyer, Jennifer Nguyen, Jaydn Norris, Dakota Price, Mariah Pugalee, Kevin Rose, Jack Royer, Cody Sagraves, Autumn Schilling-Dotson, Brianna Schilling-Dotson, Phillip Shuttleworth, Joshua Smith, Dylan Stump, Samantha Stump, Emily Sturgill, Aleah Tomlinson, Hunter Tumbusch, Ricky Wyatt

Grade 9: Caidyin Addis, Kylar Arnett, Kiara Brown, Zoey Burns, Ryan Burrowes, William Bush, Corinne Clabaugh, Tyler Comer, Kale Delk, Ava Dutton, Jackson Eberwein, Logan Frame, Addisyn Gathard, Emily Gilmore, Aiden Hans, Diesel Hartsock, Leanna Hartzell, Jayston Hoop, Madelynn Huecker, Madison Hutchens, Hailey Kiser, Lizzy Lara-Machado, Alex Martin, Camden Mathis, Caitlin Moore, Easton Noble, Rilee Norris, Hannah Plessinger, Austin Shaltry, Laci Shepherd, Kaden Shoffstall, Elijah Silknitter, Isabella Smith, Ashton St Myers, Brian Staley, Ty Thompson, Damian Velasquez, Landon Weaver, Benjamin Zehringer