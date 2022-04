Mississinawa Valley announces honor, merit rolls

Staff report

UNION CITY, Ohio — Mississinawa Valley Schools are pleased to announce the honor roll and merit roll of their students for the current school year, third quarter.

ALL A HONOR ROLL

Seniors: Angel Avilez-trejo, Brianna Fennig, Macy Fourman, Madelynn Hiestand, Cammie Johns, Marcella Terriquez (MVCTC), Madison Townsend (MVCTC)

Juniors: Naomi Hathaway, Jocelyn Hoggatt (MVCTC), Krista Miller, Mason Richards, Pia Vastall, Nedi Velasco

Sophomores: Breanna Germann, Makenna Guillozet, Noelia Lucero, Brenna Price, Diana Rodriguez-Garcia, Braxten Trump

Freshmen: Aubrie Cooley, Aldon Edger, Shelby Fennig, Damon Hamilton, Harley Hanes, Daniel Hartzell, Braden Wisner, Taylee Woodbury

8th Grade: Cora Hoggatt, Makenna Hoggatt, Matalin Meyer, Iris Schneider, Brooklynn Seubert, Allyson Waymire

7th Grade: Rylie Alexander, Jailyn Gahret, Ella Godfrey, Conner Hardy, Kacady Hines, Ava Hummel, Zachariah McKeeth, Kayaa Mote, Gentry Newbauer, Rachel Philiposian, Elliott Seubert

6th grade: Daniela Barron, Cole McGlothlin, Cooper Nieport

5th grade: Cole Hanes, Elijah McKeeth, Anessa Schneider, Cassidy Seubert

4th grade: Mylie Austerman, Arianna Castro Weiss, Jace Denney, Brennan Gower, Kipton Harrod, Kate Hartzell, Kenli Jenkins, Harper McGlothlin, Ashton Miller, Kaylie Miller, Madilynne Nieport, Cole Setser, Madison Westfall

A-B HONOR ROLL

Seniors: Noemi Arrona, Alison Byram, Jacob Dirmeyer, Madison Hayes (MVCTC), Katie Ibarra, Zayne Lavy, Alexis Spradling, Kennedy Stachler, Gavin Stastny, Gracie Townsend (MVCTC), Caleb Trobridge

Juniors: Zack Binkley, Mallory Flesher, Sierra Grim, Ben Hartzell (MVCTC), Jacob Loy, Xochitl Lozano-Licona (MVCTC) , Lilly Severance, Ava Stump (MVCTC), AJ Waymire, Judah Ben Winchester, Kailey Yohey

Sophomores: Alana Allen, Aliana DelaCruz, Thomas Gower, Aron Hunt, Zoey Lee, Christina Mangen, Brandon Miller, Addalynn Monticue, Ingrid Ojeda-avilez, Robert Roth, Kenzea Townsend

Freshmen: Stephany De La Torre-barron, Caeden Fritz, Lupe Lamas-couchot, Kohen Mote, Caroline Patterson, Syenna Purdin, Kylee Saintignon, Parker Saintignon, Levi Staver

8th Grade: Baylee Brumbaugh, Lila Foster, Chloe Fox, Kaylee Hutzell, Cali Johns, Liberty Landis, Jordyn Longfellow, Danika Neargarder, Wyatt Stump

7th Grade: Ashton Amspaugh, Emma Brock, Amaya Calderon, Carson Hamilton, Tydreck Houser, Gretchen Rodeheffer, Maia Wisner

6th grade: Wyatt Barga, Ralpheal Bayno, Leelynd Brumbaugh, Hailey Buddo, Karstyn Davidson, Theron Douglass, Colton Hiestand, Aleah Martinez, Tristan Muhlenkamp, Tenlee Woodbury;

5th grade: Caleb Bright, Nathan Byram, Brooklyn Crain, Casen Gower, Makayla Grow, Charlie Houck, Zander Lee, Ella Livingston, Keaton Rammel, Gavin Rehmert, Lukas Rhoades, Kendall Rogers, Cade Seubert, Mckinley Stachler, Jada Zehringer;

4th grade: Vivian Douglass, Joshua Dunlap, Josie Ford, Evelyn Hammaker, Owen Hardy, Erika Martinez-Barron, Rachelle Rapier, Levi Severance, Corbin Thompson, Kenton Wagner, Jeni Winger, Tienna Woodbury, Gavin Worley.

MERIT ROLL (Grades 7 to 12 only)

Seniors: Josie Deaton, Tyler Grow;

Juniors: Gabby Elizondo (MVCTC), Devon Mangen, Kaden Mote, Josh Varvel, Troy Woodbury;

Sophomores: Paytyn Hiestand, Aaron Hummel, Landon Keaser, Tanner Leichty, Zayne Orrison, Marissa Portemont, Adi Schmitz;

Freshmen: Matt Arnold-Wright, Chasity Gaynor, Ethan Grow, Riely Hanes, Trenton Holden, Kaylin Johnson, Seth Kiser, Trevor Muhlenkamp, Asher Shives;

8th Grade: Dalton Allen, Inaly Delacruz, Jasmin Guzman;

7th Grade: Hunter Cox, Caden Hanes, Caylyn Monticue, Taylor Short.