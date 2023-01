Mississinawa Valley Schools Honor Roll

UNION CITY — Mississinawa Valley Schools are pleased to announce the honor roll and merit roll of their students for the second quarter of the current school year. Merit Roll is only for grades 7-12.

ALL A Honor Roll

Seniors: Naomi Hathaway, Jocelyn Hoggatt (MVCTC), Xochitl Lozano-Licona (MVCTC), Krista Miller, Lillian Severance, Ava Stump (MVCTC)

Juniors: Breanna Germann, Makenna Guillozet (MVCTC), Thomas Gower, Aron Hunt, Noelia Lucero (MVCTC), Christina Mangen, Brandon Miller, Brenna Price, Diana Rodriguez Garcia, Braxten Trump (MVCTC)

Sophomores: Aubrie Cooley, Aldon Edger, Damon Hamilton, Harley Hanes, Daniel Hartzell, Braden Wisner, Taylee Woodbury

Freshmen: Chloe Fox, Cora Hoggatt, Makenna Hoggatt, Cali Johns, Matalin Meyer, Iris Schneider, Brooklynn Seubert, Allyson Waymire

Eighth Grade: Rylie Alexander, Emma Brock, Jailyn Gahret, Ella Godfrey, Conner Hardy, Ty Houser, Ava Hummel, Zachariah McKeeth, Gentry Newbauer, Rachael Philiposian, Gretchen Rodeheffer, Elliott Seubert, Taylor Short

Seventh Grade Daniela Barron, Wesley Miller, Cooper Nieport

Sixth Grade: Nathan Byram, Casen Gower, Cole Hanes, Ella Livingston, Elijah McKeeth, Kendall Rogers, Anessa Schneider, Cassidy Seubert

Fifth Grade: Mylie Austerman, Brennan Gower, Ashton Miller, Kaylie Miller, Madilynne Nieport, Jeni Winger

Fourth Grade: Sarah Bergman, Makynna Byram, Bayley Crain, Haisley Hampshire, Hadley Hanes, Rayna Hoggatt, Kingston Lang, Silas McKeeth, Martin Melchor, Ivan Rismiller, Benjamin Stone, Kinley Stump

A-B Honor Roll

Seniors: Zack Binkley, Gabby Elizondo (MVCTC), Ben Hartzell (MVCTC), Matt Pisano, Mason Richards, Josh Varvel, Nedi Velasco, AJ Waymire, Troy Woodbury

Juniors: Alana Allen, Aaron Hummel, Tanner Leichty, Ingrid Ojeda-Avilez, Zane Orrison (MVCTC), Adam Rodeheffer (MVCTC), Bobby Roth, Dylan Wehrkamp

Sophomores: Jacquelyn Bridges, Emily Byram, Syenna Purdin, Kylee Saintignon

Freshmen: Lila Foster, Jasmin Guzman, Danika Neargarder

Eighth Grade: Amaya Calderon, Phillip Castro Weiss, Caden Hanes, Caylyn Monticue, Kayaa Mote, Zaylee Pruitt, Maia Wisner

Seventh Grade: Wyatt Barga, Ralpheal Bridges, Leelynd Brumbaugh, Cody Cromer, Theron Douglass, Remy Grim, Ben Hamilton, Colton Hiestand, Cole McGlothlin, Tristen Muhlenkamp, Brooklyn Padgett

Sixth Grade: Riley Arden, Caleb Bright, Shawnaven Foland, Makayla Grow, Quentin Hanes, Charlie Houck, Bentley Manning, Addysan Preston, Gavin Rehmert, Lukas Rhoades, Cade Seubert, Mckinley Stachler, Jada Zehringer

Fifth Grade: Michael Byram, Arianna Castro Weiss, Vivian Douglass, Josie Ford, Evelynn Hammaker, OJ Hardy, Kipton Harrod, Kate Hartzell, Abigail Keel, Clinton Linebaugh, Erika Martinez-Barron, Harper McGlothlin, Berenice Ramirez, Rachelle Rapier, Cole Setser, Kenton Wagner Tienna Woodbury

Fourth Grade: Adam Bruss, Maizy Buzard, Chevelle Crank, Dominic Hammaker, Ellie Harrod, Hudson Hopkinstucker, Braxtin Inman, Cayson Johns, Olivea Matchett, Ashlin Ramos Gomez, Easton Riffell, Kirk Schneider, Harley Thompson, Brianna Vahnoose, Madyson Ventura, Connor Wolfe, Sophia Zander-schalk

Merit Roll (Grades 7-12 Only)

Seniors: Mallory Flesher, Sierra Grim, Jacob Loy, Isabella Ramirez, Kailey Yohey

Juniors: Aliana Delacruz (MVCTC), Landon Keaser, Addalynn Monticue (MVCTC), Adi Schmitz (MVCTC)

Sophomores: Matthew Arnold-Wright, Caeden Fritz, Ethan Grow, Kaylin Johnson, Seth Kiser, Lupe LamasCouchot, Adyson Lavy, Shiloh Livingston, Parker Saintignon

Freshmen: Baylee Brumbaugh, Jasmin Buggs, Taylor Holden, Liberty Landis, Cayde Neukam, Wyatt Stump;

Eighth Grade: Ashton Amspaugh, Ashton Couchot, Hunter Cox, Carson Hamilton

Seventh Grade: Gavin Dunlap, Cohen Gaynor, Bradyn Keel, Aleah Martinez, Harmony Nixon