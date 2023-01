Greenville Senior High Honor Roll

GREENVILLE — Greenville Senior High School is pleased to announce its second quarter honor roll.

Highest Honor

Seniors – Jasmine Baker, Alaina Baughn, Carson Beach, Ryan Best, Izzabelle Bowersock, Ellasyn Bruner, Hannah Carroll, Kyleigh Clark, Katelynn Cleere, Trevor Coppess, Sierra Dobson, Noah Ellis, Zoe Enochs, Hunter Fannin, Tessa Fine, Skylar Fletcher, Samantha Frens, Asher Garber, Gabriel Gibson, Kylie Hamm, Hong Hui Lu, Peyton Mccartney, Payton Parsons, Carson Pope, Mason Shuttleworth, Noah Stevens, Ella Strawn, Grace Swafford, Leo Williams, Kelly Witwer, Ashlyn Zimmer

Juniors – Thomas Barr, Lydia Beisner, Myanna Conway, Noah Deubner, Emily Gibson, Sophia Green, Cali Harter, Erin Leensvaart, Josie Madden, Connor Miller, Ryan Staver, Cassandra Toombs

Sophomores – Paige Adkins, Matthew Baker, Rebekah Bunch, Elise Fugett, Keely Labig, Breanna Landis, Elijah Silknitter, Gabriella Stebbins

Freshmen – John Barr, Drew Beisner, Aubrey Friend, Madeline Lance, Sara Loudy, Jayda Lyons, Coleman McNulty, Landon Noble, Alexis Weaver, Lily Wisner, Elijah Worden

Honor Roll

Seniors – Braden Addis, Josie Camacho, Kelly Combs, Katelyn Conway, Ryan Crampton, Jason Davis, Aubrey Deal, Breanna Deal, Jarrod Demange, Nolan Ellis, Avery Ernst, Drew Flora, Christopher Foreman, Kate Garber, Samantha Gartenman, Khara Hartzell, Nathaniel Hittle, Haleigh Hoening, Emma Howard, Kamryn Hupman, Aleihs Jones, Caden Lecklider, Lilly Lowe, Jarrod Mason, Kylie McCarty, Bruna Medeiros De Brito, Mason Middlestetter, Minaxi Pandey, Tyson Pool, Mckenzie Pressnall, Luke Rammel, Luke Rammel, Abigail Randolph, Ekaterina Rivera, Donovan Rogers, Joshua Ruble, Jacob Schmitmeyer, Lillian Schwer, Brock Short, Hailey Smith, William Snyder, Gabriel Stephens, Samantha Suter, Emma Tanner, Kylan Whittington

Juniors – Allena Arnett, Kaylyn Bailey, Kaycie Bandedo, Evan Beckley, Alexis Bertsch, Zackary Blackburn, Sierra Brumbaugh, Addison Burke, Kaitlyn Byrum, Jack Chick, Desirea Crumrine, Tarryn Dehart, Izaac Finlay, Breyana Fitzwater, Brody Fleming, Corbin Frye, Addison Gearheart, William Gettinger, Anne Gibson, Elena Gonzalez, Aaron Hammond, Tyler Hartsock, Jayden Hicks, Aidan Honeyman, Rhys Hott, Jokenlee Hummel, Ryana Jarvis, Sophie Johnston, Emma Kiracofe, Sadie Lance, Adalyne Mader, Cadence Market, Christopher Marshall, Haleigh McDermitt, Ella Mclear, Lily Mowery, Sean Moyer, Alexus Nelson, Jennifer Nguyen, Addison Plessinger, Dakota Price, Mariah Pugalee, Brianna Schilling-Dotson, Nathan Shaffer, Phillip Shuttleworth, Joshua Smith, Mckenzie Smith, Preston Smith, Simon Snyder, Isabelle Sommer, Sierrah Stauffer, Dylan Stump, Natalee Swallow, Gavin Swank, Asia Thompson, Hunter Tumbusch, Kylie Anne Voisard, Copeland Woodall, Ricky Wyatt, Emma Wynn

Sophomores – Caidyin Addis, Lily Avery, Avery Baumann, Ethan Beckley, Trinity Bowling, Eric Brenner, Maelyn Bruner, Elizabeth Cannon, Abbey Capstick, Sophia Claudy, Kaitlin Combs, Tyler Comer, Leah Curtis, Brooklyn Dean, Adam Edwards, Ryder Elson, Jenica Feitshans, Hailey Finlay, Olivia Flatter, Addisyn Gathard, JC George, Shyanne Gibboney, Shelby Gillespie, Carson Good, Isabella Gulley, Juan Gutierrez-Arenas, Hunter Head, Ryleigh Hickle, Layne Hocker, Madelynn Huecker, Cooper Hunt, Ashton Inman, Agustina Islic De Monasterio, Henry Jordan, Joyce Kiser, Luke Kiser, Zoe Kittle, Lizzy Lara-Machado, Megan Lind, Riley McCartney, Owen McGreevey, Caitlin Moore, Callee Moore, Easton Noble, Ashton Noggle, Mason Pierri, Callie Pope, Charlie Pope, Trey Rammel, Kamdon Riethman, Brookelyn Schmidt, Lauren Schmitmeyer, Cheyenne Seas, Hannah Sullivan, Morgan Thompson, Kyrie Unger, Braeden Wills, Carter Wilson, Andrew Winner, Avery Yount,

Freshmen – Reese Addington, Adalynn Arnett, Isabel Badell Kestler, Alyssa Beach, Jeffrey Boltin, Kyndall Burke, Kierstyn Clark, Samuel Condon, David Conway, Westley Denney, Jacob Denton, Jada Enochs, Kinzie Fourman, Preston Gahret, Addie Garber, Tov Garber, Aadyn Gearheart, Delia Gibson, Ava Good, Lila Grisez, Summer Grubb, Jensen Harding, Libby Harter, Gabriella Hartzell, Viola Hilderbrand, Wyatt Hissong, Kya Howard, Amber Humphreys, Lucas Kingery, Rebecca Langdon, Conner Leas, Kiera Lecklider, Olivia Lee, Aiden Manix, Brookelynn Marshall, Blake Martin, Devon Mason, Kaden Maxwell, Ezequiel Mayorga, Avery Meade, Andrew Miller, Adrian Miller-Castano, Yoselin Nilsen, Jeremy Norris, Autumn Ord, Kindyl Peltz, Adam Raffel, Gabe Rammel, Kelsey Redmond, Jocelyn Reier, Landon Rich, Kori Smith, Annabelle Snyder, Grace Sommer, Isaac Stauffer, Henry Stiefel, Elizabeth Stout, Jack Suter, Alexa Thompson, Annabel Vance, Trisha Wells, Leilah Worley

Merit Roll

Seniors – Gloria Basinger, Aubrey Bath, Genevieve Beebe, Ty Bush, Julien Combs, Caydance Davidson, Natalie Evans, Aleiha Fenton, Brianna Flory, Lukas Francis, Jacob Fultz, Maisie Garrett, Carson Gray, Ashley Hatch, Kenna Jenkinson, Dean Jones, Emily Kreider, Adelynn Lacey, Star Mettauer, Abbigail Mikesell, Isabella Ornelas, Rayvin Putman, Abigail Raffel, Austin Rehmert, Cole Royer, Emma Sanders, Sarah Savoy, Mason Seas, Graham Shafer, Aaron Shaffer, Jenna Shepherd, Ethan Shumaker, Evan Smith, Mariah Stevens, Gracie Thacker, Victoria Thompson, Gracie West, Casey Willis, Haley Wolf, Rheagan Wykes, Hanna York

Juniors – Hailey Barnhart, Aubreyonna Bayless, Treyvaughn Bryant, Juniper Bussell, Christopher Chaney, Mahayla Cook, Madalynn Cooper, Joslyn Crist, Aiden Dispennette, Ashlynn Eley, Emma Erisman, Quentin Garner, Ella Gilbert, Madison Gray, Lance Greer, Tristen Gross, Nikita Johnson, Keira Karger, Nash Klepinger, Natalee Larsh, Savannah Leach, Ava Loudy, Alexandra Matamoros, Hunter McCafferty, Christopher McGiffin, Kathy Meade, Nicholas Moore, Caselynn Perry, Dakota Pretsman, Kevin Rose, Cody Sagraves, Lillian Stevens, Bo Stroberger, Ethan Sunsdahl, Aleah Tomlinson

Sophomores – Audrey Allread, Kelsey Anthony, Kylar Arnett, Joshua Baker, Kiara Brown, Zoey Burns, Adalynn Campbell, Ainsleigh Davidson, Kale Delk, Ava Dutton, David Edwards, Kassondra Gambill, Emily Gilmore, Mason Grimes, Ellie Grosch, Hunter Harter, Gavin Hayes, Marissa Hicks, Courtney Jones, Camden Mathis, Aiden Monrreal, Kevin Nguyen, Rilee Norris, Laci Shepherd, Haylee Shuttleworth, Isabella Smith, Brian Staley, Emma Stewart, Adele Strunks, Abbigail Sturgill, Lily Weaver, Natalee Willis, Cloey Wolford, Atrayu Worthen

Freshmen – Riley Anthony, Rozlynn Best, Lilliana Blankenship, Marissa Boney, Lily Brubaker, Braylin Burchfield, Sofia Chrisman-Parin, Jaelyn Christman, Augustana Dicke, Ryan Dixon, Elleigh Downey, Abigail Erwin, Taylar Fletcher, Laine Flora, Cheyanne Gear, Ava Glass, William Hartzell, Kaleb Hemp, Kaylynn Hiatt, Olivia Hissong, Emma Jones, Ethan Jones, Kylub King, Troy Lavy, Ryleigh Leach, Madison McCool, Christian McDowell, Bo Melton, Zachary Mendenhall, Kimaira Mitchell, Owen Nicely, Maria Plessinger, Hannah Savoy, Noah Sealscott, Owen Shaffer, Elexis Smith, Isabell Spitler, Samantha Stevens, Luke Sturgill, Aubrey Tanner, Dominic Tanner, Michel Thompson, Wyatt Warner, Gabriel Werner, Jaxon Wombolt, Hailey Woolery, Rachael Wright